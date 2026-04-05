Samsung, Galaxy S25 telefonları için One UI 8.5 beta programını Aralık ayında başlattı. Şimdiye kadar, özellikler, iyileştirmeler ve optimizasyonlar içeren 8 beta sürümü yayınlandı. Galaxy S26 serisinde olan bazı özellikler hâlâ sunulmadı. Bu özelliklerden biri de, Samsung'un önce S25 serisine gelmeyeceğini söylediği, daha sonra gelecekteki bir güncellemeyle geleceğini duyurduğu arama filtreleme özelliği.
7 yıl güncelleme sözü yalan!
Kore’deki Galaxy S25 kullanıcılarının büyük çoğunluğu, Samsung'un yedi yıl işletim sistemi güncellemesi sözünü öncelikli olarak yerine getirmediğini düşünüyor.
Geçen yıl amirali Galaxy S25 için One UI 8.5 hâlâ betada
Samsung burada bir ayrım yaratıyor; Yeni özelikleri Galaxy S26 serisiyle sunarken, S25 kullanıcılarını bekletiyor. İlginç olansa, S25 kullanıcılarının en yeni telefonlarla neredeyse aynı fiyatı ödemiş olmaları. Samsung, kullanıcı deneyimine öncelik vermiyor. Şirket, bu serinin geliştirme sürecini hızlandırıp, S26 serisinin lansmanından hemen sonra, hatta Mart ayında bile güncellemeyi yayınlayabilirdi; bu hamle kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanabilirdi. Nisan ayına girdik, Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 güncellemesi hâlâ betada.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz
