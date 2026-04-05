Samsung, eleştiri yağmuruna tutuldu: Ayrımcılık yapıyorsunuz!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH'de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy S26 serisi, yeni arayüz ve animasyon iyileştirmelerinin yanı sıra Galaxy S25 kullanıcılarının lansman gününden beri beklediği yapay zeka özelliklerini de getiren One UI 8.5 ile piyasaya sürüldü. Bir dönemin amiral gemisi Galaxy S25 için bekleme süresi uzamaya devam ediyor.

Samsung, Galaxy S25 telefonları için One UI 8.5 beta programını Aralık ayında başlattı. Şimdiye kadar, özellikler, iyileştirmeler ve optimizasyonlar içeren 8 beta sürümü yayınlandı. Galaxy S26 serisinde olan bazı özellikler hâlâ sunulmadı. Bu özelliklerden biri de, Samsung'un önce S25 serisine gelmeyeceğini söylediği, daha sonra gelecekteki bir güncellemeyle geleceğini duyurduğu arama filtreleme özelliği.

7 yıl güncelleme sözü yalan!

Kore’deki Galaxy S25 kullanıcılarının büyük çoğunluğu, Samsung'un yedi yıl işletim sistemi güncellemesi sözünü öncelikli olarak yerine getirmediğini düşünüyor.

Samsung burada bir ayrım yaratıyor; Yeni özelikleri Galaxy S26 serisiyle sunarken, S25 kullanıcılarını bekletiyor. İlginç olansa, S25 kullanıcılarının en yeni telefonlarla neredeyse aynı fiyatı ödemiş olmaları. Samsung, kullanıcı deneyimine öncelik vermiyor. Şirket, bu serinin geliştirme sürecini hızlandırıp, S26 serisinin lansmanından hemen sonra, hatta Mart ayında bile güncellemeyi yayınlayabilirdi; bu hamle kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanabilirdi. Nisan ayına girdik, Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 güncellemesi hâlâ betada.

