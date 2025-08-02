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    Samsung Galaxy S25 FE yakında geliyor: İşte beklenen özellikler

    Samsung, Galaxy S25 FE modelini duyurmaya hazırlanıyor. LTPO ekran, yeni nesil Exynos işlemci ve AI destekli kameralarla kullanıcıların karşısına çıkacak. İşte Galaxy S25 FE beklenen özellikleri

    Samsung Galaxy S25 FE yakında geliyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, yakın tarihte tanıtılan Galaxy S25 serisinin ardından Fan Edition modeli eklemeye hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi Fan Edition serisi, her yıl hem fiyat-performans arayan kullanıcılar hem de amiral gemisi deneyimi isteyenler için önem taşıyor. Bu yıl tanıtılması beklenen Galaxy S25 FE ise görünüşe göre daha erken tanıtılacak. İşte beklenen özellikleri...

    Samsung Galaxy S25 FE yakında geliyor

    Galaxy S25 FE'nin tasarımı, seriden alışık olduğumuz sade çizgilerini koruyacak. Ancak 7,4 mm kalınlık ve 190 gramlık ağırlık ile daha hafif ve kompakt bir yapı sunacak. Yükseklik tarafında da önceki modele kıyasla küçük farklar planlanıyor.

    Cihazın ön yüzünde yer alacak 6.7 inç büyüklüğündeki LTPO AMOLED ekran, 1-120 Hz aralığında değişken tazeleme oranı sunacak. Full HD+ çözünürlükteki panel, Gorilla Glass Victus+ cam ile korunuyor. Ayrıca ekran parlaklığının 1.900 nit'e kadar çıkabileceği belirtiliyor. Performans tarafında Galaxy S25 FE, 8 GB RAM ve Exynos 2400 işlemci ile gelecek.

    Depolama seçenekleri ise 128 GB, 256 GB ve bazı bölgelerde 512 GB’a kadar çıkabilecek. Kamera tarafında ise Galaxy S25 FE, üçlü arka kurulumla karşımıza çıkacak. 50 MP ana sensöre 12 MP ultra geniş açı ve 8 MP telefoto kamera eşlik ediyor.

    Samsung Galaxy S25 FE yakında geliyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Ön kamera ise yükseltilerek 12 MP çözünürlük sunacak. Batarya kapasitesi de yenilikler arasında. Galaxy S25 FE, 4.900 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olacak. Bu konfigürasyonda ise 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği sunulacak. Yazılım tarafında Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle kutudan çıkması bekleniyor.

    Geçmiş yıllarda Ekim ayında piyasaya çıkan Fan Edition modelleri, bu yıl daha erken bir lansman takvimine taşınıyor. Şirket, Galaxy S25 FE'nin önceki modelden daha erken tanıtılacağını resmen doğruladı. Ancak henüz kesin bir tarih verilmiş değil.

    • Ekran: 6.7 inç, FHD+ (2340 x 1080 piksel), 1-120Hz, LTPO, 1.900 nit parlaklık
    • İşlemci: Exynos 2400
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 128-256-512 GB
    • Kamera: 50 MP + 8 MP + 12MP
    • Ön kamera: 12 MP
    • Pil: 4.900 mAh, 45W hızlı şarj, 15W kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: Android 16 (One UI 8)
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