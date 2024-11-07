Samsung Galaxy S25 serisinin bütün renk seçenekleri ortaya çıktı: Seçenekler artıyor

- Samsung Galaxy S25 renk seçenekleri
- Samsung Galaxy S25+ renk seçenekleri
- Samsung Galaxy S25 Ultra renk seçenekleri
- Yorumlar
Buna göre, Galaxy S25 ve Galaxy S25+ için yalnızca çevrimiçi olarak Mercan Kırmızısı, Pembe Altın ve Mavi/Siyah renk seçenekleri sunulacak. Galaxy S25 Ultra ise sadece online olarak, Titanyum Mavi/Siyah, Titanyum Yeşim Yeşili ve Titanyum Pembe/Gümüş renklerinde sunulacak. Bu renk seçenekleri sınırlı miktarda piyasaya sürülecek.
Eğer Ross'un iddiası doğruysa, Galaxy S25 ve Galaxy S25 Ultra 7 renkte satılacakken, Galaxy S25+ 8 renk seçeneğine sahip olacak. Serinin tüm renk seçenekleri şöyle olacak:
Samsung Galaxy S25 renk seçenekleri
- Ay Gece Mavisi
- Gümüş Gölge
- Parıldayan Mavi
- Parıldayan Yeşil
- Mercan Kırmızısı
- Pembe Altın
- Mavi/Siyah
Samsung Galaxy S25+ renk seçenekleri
- Ay Gece Mavisi
- Gümüş Gölge
- Parıldayan Mavi
- Parıldayan Yeşil
- Geceyarısı Siyahı
- Mercan Kırmızısı
- Pembe Altın
- Mavi/Siyah
Samsung Galaxy S25 Ultra renk seçenekleri
- Titanyum Siyah
- Titanyum Mavi
- Titanyum Gri
- Titanyum Gümüş
- Titanyum Mavi/Siyah
- Titanyum Yeşim Yeşili
- Titanyum Pembe/Gümüş
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über