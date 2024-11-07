Samsung Galaxy S25 serisinin bütün renk seçenekleri ortaya çıktı: Seçenekler artıyor

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Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S25 serisinin bütün renk seçenekleri ortaya çıktı. Birkaç hafta önce, DSCC (Display Supply Chain Consultants) CEO'su Ross Young, Galaxy S25 serisinin tüm satış kanallarında bulunabilecek renklerini açıklamıştı. Bugün Young, Galaxy S25 serisi için yalnızca çevrimiçi olarak sunulacak olan renk seçeneklerini açıkladı.

Buna göre, Galaxy S25 ve Galaxy S25+ için yalnızca çevrimiçi olarak Mercan Kırmızısı, Pembe Altın ve Mavi/Siyah renk seçenekleri sunulacak. Galaxy S25 Ultra ise sadece online olarak, Titanyum Mavi/Siyah, Titanyum Yeşim Yeşili ve Titanyum Pembe/Gümüş renklerinde sunulacak. Bu renk seçenekleri sınırlı miktarda piyasaya sürülecek.

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Eğer Ross'un iddiası doğruysa, Galaxy S25 ve Galaxy S25 Ultra 7 renkte satılacakken, Galaxy S25+ 8 renk seçeneğine sahip olacak. Serinin tüm renk seçenekleri şöyle olacak:

Samsung Galaxy S25 renk seçenekleri

Ay Gece Mavisi

Gümüş Gölge

Parıldayan Mavi

Parıldayan Yeşil

Mercan Kırmızısı

Pembe Altın

Mavi/Siyah

Samsung Galaxy S25+ renk seçenekleri

Ay Gece Mavisi

Gümüş Gölge

Parıldayan Mavi

Parıldayan Yeşil

Geceyarısı Siyahı

Mercan Kırmızısı

Pembe Altın

Mavi/Siyah

Samsung Galaxy S25 Ultra renk seçenekleri

Titanyum Siyah

Titanyum Mavi

Titanyum Gri

Titanyum Gümüş

Titanyum Mavi/Siyah

Titanyum Yeşim Yeşili

Titanyum Pembe/Gümüş

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Samsung Galaxy S25 serisinin bütün renk seçenekleri ortaya çıktı