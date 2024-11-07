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    Samsung Galaxy S25 serisinin bütün renk seçenekleri ortaya çıktı: Seçenekler artıyor

    Samsung Galaxy S25 serisinin bütün renk seçenekleri ortaya çıktı. Yeni renkler eklenen serideki bazı renk seçenekleri, sadece çevrimiçi kanallarda satışa sunulacak.
    Samsung Galaxy S25 serisinin bütün renk seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 serisinin bütün renk seçenekleri ortaya çıktı. Birkaç hafta önce, DSCC (Display Supply Chain Consultants) CEO'su Ross Young, Galaxy S25 serisinin tüm satış kanallarında bulunabilecek renklerini açıklamıştı. Bugün Young, Galaxy S25 serisi için yalnızca çevrimiçi olarak sunulacak olan renk seçeneklerini açıkladı.

    Buna göre, Galaxy S25 ve Galaxy S25+ için yalnızca çevrimiçi olarak Mercan Kırmızısı, Pembe Altın ve Mavi/Siyah renk seçenekleri sunulacak. Galaxy S25 Ultra ise sadece online olarak, Titanyum Mavi/Siyah, Titanyum Yeşim Yeşili ve Titanyum Pembe/Gümüş renklerinde sunulacak. Bu renk seçenekleri sınırlı miktarda piyasaya sürülecek.

    Eğer Ross'un iddiası doğruysa, Galaxy S25 ve Galaxy S25 Ultra 7 renkte satılacakken, Galaxy S25+ 8 renk seçeneğine sahip olacak. Serinin tüm renk seçenekleri şöyle olacak:

    Samsung Galaxy S25 renk seçenekleri

    • Ay Gece Mavisi
    • Gümüş Gölge
    • Parıldayan Mavi
    • Parıldayan Yeşil
    • Mercan Kırmızısı
    • Pembe Altın
    • Mavi/Siyah

    Samsung Galaxy S25+ renk seçenekleri

    • Ay Gece Mavisi
    • Gümüş Gölge
    • Parıldayan Mavi
    • Parıldayan Yeşil
    • Geceyarısı Siyahı
    • Mercan Kırmızısı
    • Pembe Altın
    • Mavi/Siyah

    Samsung Galaxy S25 Ultra renk seçenekleri

    • Titanyum Siyah
    • Titanyum Mavi
    • Titanyum Gri
    • Titanyum Gümüş
    • Titanyum Mavi/Siyah
    • Titanyum Yeşim Yeşili
    • Titanyum Pembe/Gümüş
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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