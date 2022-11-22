Telefon hoparlör ve ahize temizleme nasıl yapılır?

- Android/iPhone hoparlör temizleme için yapmanız gerekenler 🧽
- Çift taraflı bant ile telefon hoparlör temizliği 🩹
- Basınçlı hava ile telefon hoparlörü temizleme 💨
- Diğer telefon hoparlörü temizleme teknikleri: Jel ve hamur 💨
- Hoparlör temizleme sesi ile temizleme 🔉
- Diş fırçası ile telefon ahizesi temizleme 🌀
- Kürdan ile telefon mikrofonu temizleme 🥢
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Akıllı telefon hoparlör temizleme yöntemleri hem sizin sağlığınızı hem de çevrenizdeki insanların sağlığını korur. Zira bakteriler, mikro tozlar ve mikroplar telefonunuzun hoparlöründe ve diğer kısımlarında dolaşıyor. Bu bağlamda her gün elinize aldığınız bu cihazın hoparlör temizliği nasıl yapılır öğrenmelisiniz.
Üstelik telefonların sunduğu ses deneyimini kaybetmemeleri için de düzenli aralıklarla hoparlör ve ahize temizliği yapılmalı. Bununla birlikte telefon mikrofonu temizleme işlemi de düzenli aralıklarla yapılmalı ki telefon görüşmelerinde sesiniz karşı tarafa net gitsin. Biz de telefon hoparlöründen ses gelmiyor ve telefondan ses gitmiyor diyenler için hem Android hem de iPhone hoparlör, ahize ve mikrofon temizleme yöntemlerini sizler için sıraladık.
Android/iPhone hoparlör temizleme için yapmanız gerekenler 🧽
Mikropların yanı sıra elektronik cihazların en büyük kâbusu olarak kabul edilen tozlar da canınızı sıkabilir. Telefon ve hoparlör ikilisi toz temizleme aparatlarına muhtaçtır.
Cihazınızın ses iletme konusunda bir sorun yaşadığını düşünüyorsanız ve ses kalitesinde bir düşüklük fark ettiyseniz hoparlör temizliği zamanı kapınızı çalıyor demektir. Çift taraflı bant, kürdan, diş fırçası ve basınçlı hava gibi kullanışlı araç gereçler işinizi görecektir.
Çift taraflı bant ile telefon hoparlör temizliği 🩹
- Çift taraflı bant bulamıyorsanız maskeleme bandı bulun.
- Banttan küçük bir parça kopartın.
- Kendisinin yapışkan tarafını dışa gelecek şekilde ayarlayın ve bir silindir oluşturun.
- Silindiri hoparlöre bastırın ve bütün parçacıkları bandın üzerine çekin.
Basınçlı hava ile telefon hoparlörü temizleme 💨
- Fön makinesi, basınçlı hava spreyi veya bu işlevselliği sağlayan bir alet bulun.
- Kullanacağınız aletin kullanım kılavuzunu okuyup anlayın.
- Basınçlı havayı nazik bir şekilde kirlerden arındırmak istediğiniz yere basın. Bir başka deyişle hoparlörlere püskürtücü (sprey) ile 3 veya 4 kez hava sıkın. Havayı deliklerin çok yakınından sıkmayın.
- Bir bez yardımıyla kalan artıkları temizleyin.
Diğer telefon hoparlörü temizleme teknikleri: Jel ve hamur 💨
Eğer elinizde bir jel yoksa bir hamur yapıştırıcıyı küçük bir top haline getirin, onu hoparlörün deliklerine 2 ila 3 saniye boyunca bastırın ve sonra hemen çekin. Hoparlörleri temizlemek için herhangi bir sıvıyı, alkolü veya dezenfektanı direkt bir şekilde kullanmamalısınız. Bunları mümkünse hiç tercih etmemelisiniz.
Hoparlör temizleme sesi ile temizleme 🔉
Hoparlörlere bununla bakım yapmak "iPhone hoparlör temizleme sesi nasıl açılır?" sorusunun cevaplarından birisidir çünkü bu yazılım ses sisteminizin fiziken zarar görme riskini ortadan kaldıracak. Hoparlör Temizleyici isimli uygulamayı hem iOS'da hem de Android'de kullanarak yazılımsal temizlik ile hoparlörlerinize bakım yapmayı tercih edebilirsiniz.
Diş fırçası ile telefon ahizesi temizleme 🌀
- Yumuşak veya orta kıllı bir diş fırçası bulun. Sert kıllı fırçalardan uzak durun. Eğer bunlardan birisini bulamadyısanız kuru bir sulu boya fırçası da size yardımcı olacak.
- Çok bastırmadan ve ani hareketlerden kaçınarak telefon ahizesinin deliklerindeki parçacıkları fırça yardımıyla ele geçirebilirsiniz.
- Fırçanın kıllarını kolonyaya veya ispirtoya çok yavaş bir şekilde batırabilirsiniz. Ahizeyi diş fırçalar gibi fırçalayın.
Kürdan ile telefon mikrofonu temizleme 🥢
- Kürdanı mikrofonu içine sertçe bastırmayın.
- Kürdanı mikrofon bölmesine çok az bir baskı uygulayarak sokun.
- Mikrofon deliğindeki tortuları ve tozları kürdanın sivri ucu ile dışarıya doğru çıkartın.
- Eğer kürdan yoksa pamuklu kulak çubuğunun ucuna azıcık ispirto sürün ve mikrofon deliğinin üzerinde dairesel hareketler yaparak çubuğun ucunu ızgaralara yavaşça sürtün.
İçeriğimizdeki yöntemler sayesinde Samsung, Oppo, Huawei, Xiaomi, Google ve Redmi telefonların hoparlörünü temizleyebilirsiniz. Ayrıca hoparlör temizliğiyle yetinmek istemeyenler için telefon ahizesi ve mikrofonu temizleme yöntemlerine de yer verdik. Bütün bunlar sayesinde iPhone hoparlörünü ve Android telefonların hoparlörlerini temizleyebilirsiniz. Böylece telefon hoparlöründen ses gelmiyor ve telefondan ses gitmiyor sorunları da çözülecektir. Bu yöntemler sayesinde telefon kulaklık girişini de temizleyebilirsiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yapay zeka değil.makine öğrenmesi.