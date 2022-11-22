Telefon hoparlör ve ahize temizleme nasıl yapılır?

Akıllı telefon hoparlör temizleme yöntemleri hem sizin sağlığınızı hem de çevrenizdeki insanların sağlığını korur. Zira bakteriler, mikro tozlar ve mikroplar telefonunuzun hoparlöründe ve diğer kısımlarında dolaşıyor. Bu bağlamda her gün elinize aldığınız bu cihazın hoparlör temizliği nasıl yapılır öğrenmelisiniz.

Üstelik telefonların sunduğu ses deneyimini kaybetmemeleri için de düzenli aralıklarla hoparlör ve ahize temizliği yapılmalı. Bununla birlikte telefon mikrofonu temizleme işlemi de düzenli aralıklarla yapılmalı ki telefon görüşmelerinde sesiniz karşı tarafa net gitsin. Biz de telefon hoparlöründen ses gelmiyor ve telefondan ses gitmiyor diyenler için hem Android hem de iPhone hoparlör, ahize ve mikrofon temizleme yöntemlerini sizler için sıraladık.

Android/iPhone hoparlör temizleme için yapmanız gerekenler 🧽 Tam Boyutta Gör Android ve iPhone telefonlar için hoparlör temizleme eylemi olmazsa olmazdır. Sağlığınızın düşmanı olan ve gözle görülemeyen hücreli canlılar telefonunuzun elektrik dalgalarını ses dalgasına çeviren ve gerektikçe sesi yükselten parçasını bozabiliyor. Hal böyle olunca da telefon sesi çıkmıyor gibi sorunlar başgösterebiliyor. Mikropların yanı sıra elektronik cihazların en büyük kâbusu olarak kabul edilen tozlar da canınızı sıkabilir. Telefon ve hoparlör ikilisi toz temizleme aparatlarına muhtaçtır. Cihazınızın ses iletme konusunda bir sorun yaşadığını düşünüyorsanız ve ses kalitesinde bir düşüklük fark ettiyseniz hoparlör temizliği zamanı kapınızı çalıyor demektir. Çift taraflı bant, kürdan, diş fırçası ve basınçlı hava gibi kullanışlı araç gereçler işinizi görecektir. Çift taraflı bant ile telefon hoparlör temizliği 🩹 Tam Boyutta Gör Bu yöntem tıpkı ağda yaptırmak gibi işlev görecek. Bant bir yapışkan madde olduğu için tozları ve küçük parçaları kendisine çekebiliyor. İşte takip etmeniz gereken dört adım: Çift taraflı bant bulamıyorsanız maskeleme bandı bulun. Banttan küçük bir parça kopartın. Kendisinin yapışkan tarafını dışa gelecek şekilde ayarlayın ve bir silindir oluşturun. Silindiri hoparlöre bastırın ve bütün parçacıkları bandın üzerine çekin. Basınçlı hava ile telefon hoparlörü temizleme 💨 Bir akıllı telefon hem hoparlör bakımı hem de toz temizleme açısından spreylerle, fön makineleriyle veya basınçlı hava sağlayan diğer elektrikli ev aletleriyle son derece uyumludur, zorluk çıkarmaz. Kendisine ulaşılması güç olan kirleri aşağıdaki yöntemler aracılığıyla temizleyebilirsiniz: Fön makinesi, basınçlı hava spreyi veya bu işlevselliği sağlayan bir alet bulun. Kullanacağınız aletin kullanım kılavuzunu okuyup anlayın. Basınçlı havayı nazik bir şekilde kirlerden arındırmak istediğiniz yere basın. Bir başka deyişle hoparlörlere püskürtücü (sprey) ile 3 veya 4 kez hava sıkın. Havayı deliklerin çok yakınından sıkmayın. Bir bez yardımıyla kalan artıkları temizleyin. Diğer telefon hoparlörü temizleme teknikleri: Jel ve hamur 💨 Tam Boyutta Gör Temizleme jelinden (slime) de yararlanmanızı öneriyoruz. Bunun sayesinde hoparlörün iç kısmına ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu hamurumsu maddeyle hoparlörünüzün ızgara kısmını birkaç defa acele etmeden silin. Eğer elinizde bir jel yoksa bir hamur yapıştırıcıyı küçük bir top haline getirin, onu hoparlörün deliklerine 2 ila 3 saniye boyunca bastırın ve sonra hemen çekin. Hoparlörleri temizlemek için herhangi bir sıvıyı, alkolü veya dezenfektanı direkt bir şekilde kullanmamalısınız. Bunları mümkünse hiç tercih etmemelisiniz. Hoparlör temizleme sesi ile temizleme 🔉 Hoparlörlere bununla bakım yapmak "iPhone hoparlör temizleme sesi nasıl açılır?" sorusunun cevaplarından birisidir çünkü bu yazılım ses sisteminizin fiziken zarar görme riskini ortadan kaldıracak. Hoparlör Temizleyici isimli uygulamayı hem iOS'da hem de Android'de kullanarak yazılımsal temizlik ile hoparlörlerinize bakım yapmayı tercih edebilirsiniz.

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Diş fırçası ile telefon ahizesi temizleme 🌀 Evet, yanlış duymadınız. Dişleri kirlerden kurtaran diş firçası telefon ahizesi temizlemek için de altın bir fırsat. Kendisi bir telefon ahizesini kaplayan kirleri ve tozları yok etmenin en etkili ve en zararsız yollarından birisidir. Bu sayede telefondan ses gelmiyor sorunu çözüme kavuşabilir. İşte yapmanız gerekenler: Yumuşak veya orta kıllı bir diş fırçası bulun. Sert kıllı fırçalardan uzak durun. Eğer bunlardan birisini bulamadyısanız kuru bir sulu boya fırçası da size yardımcı olacak. Çok bastırmadan ve ani hareketlerden kaçınarak telefon ahizesinin deliklerindeki parçacıkları fırça yardımıyla ele geçirebilirsiniz. Fırçanın kıllarını kolonyaya veya ispirtoya çok yavaş bir şekilde batırabilirsiniz. Ahizeyi diş fırçalar gibi fırçalayın.

Kürdan ile telefon mikrofonu temizleme 🥢 Tam Boyutta Gör Telefondan ses gitmiyor diyenler, öncelikle telefon mikrofonunu temizlemeli. Bunun için tahta veya plastik bir kürdan işinizi oldukça kolaylaştıracak çünkü bu alet, mikrofon yuvasına kolay kolay zarar veremez. İşte 4 adımda kürdanla telefon mikrofonu temizleme: Kürdanı mikrofonu içine sertçe bastırmayın. Kürdanı mikrofon bölmesine çok az bir baskı uygulayarak sokun. Mikrofon deliğindeki tortuları ve tozları kürdanın sivri ucu ile dışarıya doğru çıkartın. Eğer kürdan yoksa pamuklu kulak çubuğunun ucuna azıcık ispirto sürün ve mikrofon deliğinin üzerinde dairesel hareketler yaparak çubuğun ucunu ızgaralara yavaşça sürtün. İçeriğimizdeki yöntemler sayesinde Samsung, Oppo, Huawei, Xiaomi, Google ve Redmi telefonların hoparlörünü temizleyebilirsiniz. Ayrıca hoparlör temizliğiyle yetinmek istemeyenler için telefon ahizesi ve mikrofonu temizleme yöntemlerine de yer verdik. Bütün bunlar sayesinde iPhone hoparlörünü ve Android telefonların hoparlörlerini temizleyebilirsiniz. Böylece telefon hoparlöründen ses gelmiyor ve telefondan ses gitmiyor sorunları da çözülecektir. Bu yöntemler sayesinde telefon kulaklık girişini de temizleyebilirsiniz.

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