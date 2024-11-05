Samsung Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'nın kılıf görüntüsü ortaya çıktı: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl Galaxy S25 modellerini duyurmaya hazırlanan Samsung, çalışmalarını tamamlamak üzere. ​​​​Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'ya ait slikon kılıflarını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Yayınlanan görüntü, seri kapsamında piyasaya sürülmesi beklenen modellerinin tasarımı hakkında fikir veriyor.

Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın kılıf görüntüsü ortaya çıktı

Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25 modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Hatta bunlardan en önemlisi Exynos ve Snapdragon çekişmesi oldu diyebiliriz. Şimdi bu belirsizlik sürerken, telefonların tasarımı da netleşmeye başladı. Sızdırılan kılıf görüntüleri, S25 ve S25+ ile S25 Ultra arasında hala belirgin bir farklar olacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere göre Galaxy S25 Ultra, artık yuvarlatılmış köşelerin bulunduğu bir tasarıma geçiş yapıyor ve avuç içine düz olarak oturan tasarımından vazgeçiyor. Ayrıca telefonun arkasında ekstra bir kamera için yer ayrıldığını görüyoruz. Sağ bölümde ise güç, ses açma-kısma tuşları bulunuyor.

Galaxy S25 ve S25+'a gelirsek, telefonlar büyük oranda selefini temel alacak. Kılıflardaki kamera kesikleri, Samsung'un aynı dikey hizalanmış kurulumu kullanacağını gösteriyor. Ultra modelinde olduğu gibi ses açma-kısma ve güç tuşu yine çerçevenin sağına yerleştirilmiş. Son olarak telefonların üçünde de görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera sensörü bulunuyor.

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Daha önceki raporlara göre Galaxy S25'in boyutları, selefinin 147 x 70.6 x 7.6 mm boyutlarına kıyasla 146,94 x 70,46 x 7,25 mm ölçülerinde olacak. Galaxy S25 Plus'ın ise 158,44 x 75,79 x 7,35 mm ölçülerinde tanıtılacağı belirtiliyor. Bu da selefinden 0,35mm daha ince. S25 Ultra ise, 162,82 x 77,65 x 8,25 mm boyutlarında geliyor. Kıyaslamak adına S24 Ultra, 162.3 x 79 x 8.6 mm boyutlarında satışa çıkmıştı.

Galaxy S25: 146,94 x 70,46 x 7,25 mm

Galaxy S25+: 158,44 x 75,79 x 7,35 mm

Galaxy S25 Ultra: 162.3 x 79 x 8.6 mm

Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.

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Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın kılıf görüntüsü ortaya çıktı!