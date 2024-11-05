Samsung Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'nın kılıf görüntüsü ortaya çıktı: İşte tasarımı

- Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın kılıf görüntüsü ortaya çıktı
- Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
- Yorumlar
Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın kılıf görüntüsü ortaya çıktı
Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25 modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Hatta bunlardan en önemlisi Exynos ve Snapdragon çekişmesi oldu diyebiliriz. Şimdi bu belirsizlik sürerken, telefonların tasarımı da netleşmeye başladı. Sızdırılan kılıf görüntüleri, S25 ve S25+ ile S25 Ultra arasında hala belirgin bir farklar olacağını gösteriyor.
Galaxy S25 ve S25+'a gelirsek, telefonlar büyük oranda selefini temel alacak. Kılıflardaki kamera kesikleri, Samsung'un aynı dikey hizalanmış kurulumu kullanacağını gösteriyor. Ultra modelinde olduğu gibi ses açma-kısma ve güç tuşu yine çerçevenin sağına yerleştirilmiş. Son olarak telefonların üçünde de görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera sensörü bulunuyor.
Daha önceki raporlara göre Galaxy S25'in boyutları, selefinin 147 x 70.6 x 7.6 mm boyutlarına kıyasla 146,94 x 70,46 x 7,25 mm ölçülerinde olacak. Galaxy S25 Plus'ın ise 158,44 x 75,79 x 7,35 mm ölçülerinde tanıtılacağı belirtiliyor. Bu da selefinden 0,35mm daha ince. S25 Ultra ise, 162,82 x 77,65 x 8,25 mm boyutlarında geliyor. Kıyaslamak adına S24 Ultra, 162.3 x 79 x 8.6 mm boyutlarında satışa çıkmıştı.
- Galaxy S25: 146,94 x 70,46 x 7,25 mm
- Galaxy S25+: 158,44 x 75,79 x 7,35 mm
- Galaxy S25 Ultra: 162.3 x 79 x 8.6 mm
Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über