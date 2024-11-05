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    Samsung Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'nın kılıf görüntüsü ortaya çıktı: İşte tasarımı

    Samsung Galaxy S25, 25+ ve S25 Ultra modelleri artık netleşmeye başladı. Son olarak Galaxy S25 serisinin tasarımını gösteren kılıf görüntüleri sızdırıldı. İşte görüntüler...
    Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın kılıf görüntüsü ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki yıl Galaxy S25 modellerini duyurmaya hazırlanan Samsung, çalışmalarını tamamlamak üzere. ​​​​Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'ya ait slikon kılıflarını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Yayınlanan görüntü, seri kapsamında piyasaya sürülmesi beklenen modellerinin tasarımı hakkında fikir veriyor.

    Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın kılıf görüntüsü ortaya çıktı

    Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25 modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Hatta bunlardan en önemlisi Exynos ve Snapdragon çekişmesi oldu diyebiliriz. Şimdi bu belirsizlik sürerken, telefonların tasarımı da netleşmeye başladı. Sızdırılan kılıf görüntüleri, S25 ve S25+ ile S25 Ultra arasında hala belirgin bir farklar olacağını gösteriyor. 

    Samsung Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın kılıf görüntüsü ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntülere göre Galaxy S25 Ultra, artık yuvarlatılmış köşelerin bulunduğu bir tasarıma geçiş yapıyor ve avuç içine düz olarak oturan tasarımından vazgeçiyor. Ayrıca telefonun arkasında ekstra bir kamera için yer ayrıldığını görüyoruz. Sağ bölümde ise güç, ses açma-kısma tuşları bulunuyor. 

    Galaxy S25 ve S25+'a gelirsek, telefonlar büyük oranda selefini temel alacak. Kılıflardaki kamera kesikleri, Samsung'un aynı dikey hizalanmış kurulumu kullanacağını gösteriyor. Ultra modelinde olduğu gibi ses açma-kısma ve güç tuşu yine çerçevenin sağına yerleştirilmiş. Son olarak telefonların üçünde de görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera sensörü bulunuyor.

    Daha önceki raporlara göre Galaxy S25'in boyutları, selefinin 147 x 70.6 x 7.6 mm boyutlarına kıyasla 146,94 x 70,46 x 7,25 mm ölçülerinde olacak. Galaxy S25 Plus'ın ise 158,44 x 75,79 x 7,35 mm ölçülerinde tanıtılacağı belirtiliyor. Bu da selefinden 0,35mm daha ince. S25 Ultra ise, 162,82 x 77,65 x 8,25 mm boyutlarında geliyor. Kıyaslamak adına S24 Ultra, 162.3 x 79 x 8.6 mm boyutlarında satışa çıkmıştı.

    • Galaxy S25: 146,94 x 70,46 x 7,25 mm
    • Galaxy S25+: 158,44 x 75,79 x 7,35 mm
    • Galaxy S25 Ultra: 162.3 x 79 x 8.6 mm

    Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

    Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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