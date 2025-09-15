Galaxy S25 serisi One UI 8 güncellemesi dağıtılmaya başlandı!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8'in dağıtımına başladı. Bu büyük güncelleme, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme, yeni yapay zeka yetenekleri ve güvenlik iyileştirmeleri getiriyor.

Samsung Galaxy S25 serisine One UI 8 geldi

One UI 8.0 güncellemesi, Samsung'un söz verdiği gibi ilk olarak Galaxy S25 serisi için kullanıma sunuluyor. Güncelleme şu anda Güney Kore'deki Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Edge ve Galaxy S25 Ultra kullanıcıları için dağıtılmaya başlandı.

Tam Boyutta Gör S93xNKSU5BYI3 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, şu anda yalnızca One UI 8 Beta Programı'na katılanlar için mevcut, ancak ilerleyen saatlerde One UI 7 çalıştıran cihazlara da gelecektir. Güncellemenin yaklaşık 550 MB boyutunda olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni, büyük değişikliklerin beta sürümleri aracılığıyla beta cihazlara zaten yüklenmiş olması. En son güncelleme, beta sürümünü kararlı sürüme dönüştürüyor ve küçük iyileştirmeler getiriyor. Diğer kullanıcılar için güncellemenin boyutu yaklaşık 3,9 GB olacak. Ayarlar > Yazılım güncellemeleri bölümüne gidip İndir ve yükle'ye dokunarak cihazınız için kullanılabilir olup olmadığını görebilirsiniz.

One UI 7'de yaptığı hataları tekrar etmek istemeyen Samsung, One UI 8'i piyasaya sürme konusunda hızlı hareket ediyor. Bu ayın ilerleyen günlerinde daha fazla Galaxy cihazının kararlı güncellemeyi alması bekleniyor. Bunlar arasında Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 da olabilir. Samsung, One UI 8.0'ın kararlı sürümünün yıl sonundan önce tüm uygun Galaxy cihazlarına dağıtılacağını doğruladı. One UI 8'in dağıtım takvimine bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

One UI 8 neler getiriyor?

One UI 8, Samsung telefonlara çok büyük yenilikler getirmiyor, daha çok arka plandaki iyileştirmelere odaklanıyor. Samsung'un odak noktası, Galaxy S25 ve Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'nin belirli özelliklerini eski cihazlara getirmek. Günlük rutinlere göre kişiselleştirilmiş öneriler ve eylemler sunarak kişisel asistan görevi gören bir Galaxy AI özelliği olan Now Brief, bu yeniliklerden biri.

Galaxy S24 serisine One UI 7 ile daha önce eklenen bazı Galaxy S25 özellikleri artık diğer cihazlara da geliyor. Örneğin, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6, One UI 8 ile log video kaydı özelliğine kavuşuyor.

Samsung'un 28 Mayıs 2025'te duyurduğu resmi One UI 8 değişiklik günlüğünde, Quick Share aracılığıyla daha kolay dosya paylaşımı, yeniden tasarlanmış Samsung İnternet tarayıcısı, Samsung DeX'te geliştirilmiş ekran desteği ve iyileştirilmiş takvim ve hatırlatıcı yönetimi gibi iyileştirmeler vurgulanıyor.

