Galaxy S25 serisi One UI 8 güncellemesi dağıtılmaya başlandı!

Samsung Galaxy S25 serisine One UI 8 geldi
One UI 8.0 güncellemesi, Samsung'un söz verdiği gibi ilk olarak Galaxy S25 serisi için kullanıma sunuluyor. Güncelleme şu anda Güney Kore'deki Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Edge ve Galaxy S25 Ultra kullanıcıları için dağıtılmaya başlandı.
One UI 7'de yaptığı hataları tekrar etmek istemeyen Samsung, One UI 8'i piyasaya sürme konusunda hızlı hareket ediyor. Bu ayın ilerleyen günlerinde daha fazla Galaxy cihazının kararlı güncellemeyi alması bekleniyor. Bunlar arasında Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 da olabilir. Samsung, One UI 8.0'ın kararlı sürümünün yıl sonundan önce tüm uygun Galaxy cihazlarına dağıtılacağını doğruladı. One UI 8'in dağıtım takvimine bu haberimizden ulaşabilirsiniz.
One UI 8 neler getiriyor?
One UI 8, Samsung telefonlara çok büyük yenilikler getirmiyor, daha çok arka plandaki iyileştirmelere odaklanıyor. Samsung'un odak noktası, Galaxy S25 ve Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'nin belirli özelliklerini eski cihazlara getirmek. Günlük rutinlere göre kişiselleştirilmiş öneriler ve eylemler sunarak kişisel asistan görevi gören bir Galaxy AI özelliği olan Now Brief, bu yeniliklerden biri.
Galaxy S24 serisine One UI 7 ile daha önce eklenen bazı Galaxy S25 özellikleri artık diğer cihazlara da geliyor. Örneğin, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6, One UI 8 ile log video kaydı özelliğine kavuşuyor.
Samsung'un 28 Mayıs 2025'te duyurduğu resmi One UI 8 değişiklik günlüğünde, Quick Share aracılığıyla daha kolay dosya paylaşımı, yeniden tasarlanmış Samsung İnternet tarayıcısı, Samsung DeX'te geliştirilmiş ekran desteği ve iyileştirilmiş takvim ve hatırlatıcı yönetimi gibi iyileştirmeler vurgulanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...