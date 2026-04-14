    Galaxy S25 serisi için One UI 8.5'in yayınlanma tarihi paylaşıldı

    Galaxy S26 serisi One UI 8.5 ile piyasaya çıkmış olsa da, diğer modeller için yeni sürüm henüz yayınlanmadı. Yeni bir sızıntıya göre, One UI 8.5 Galaxy S25 serisi için yakında yayınlanabilir.

    Samsung Galaxy S26 serisi One UI 8.5 ile piyasaya çıkmış olsa da, daha eski model telefon kullanıcıları bu kararlı sürümü bir süredir bekliyordu. Görünüşe göre artık Galaxy S25 serisi için One UI 8.5’in ne zaman yayınlanacağına dair tahmini bir tarih ortaya çıkmış durumda.

    4 Mayıs'ta küresel olarak yayınlanabilir

    X platformunda theonecid isimli bir kullanıcı, Samsung destek ekibinden alındığı iddia edilen bir ekran görüntüsü paylaştı. Bu görüntüde, Galaxy S25 serisi gibi eski cihazlara One UI 8.5’in ne zaman geleceğine dair bir tarih yer alıyor. Samsung destek temsilcisine göre, kararlı One UI 8.5 güncellemesi Güney Kore’de 30 Nisan’da dağıtılmaya başlayabilir. Ardından küresel lansmanının ise yaklaşık 4 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Yani güncellemenin gelmesine çok az bir süre kalmış olabilir.

    Ancak bu tür bilgilerin müşteri temsilcilerinden geldiği durumlarda dikkatli olmak gerekiyor. Yazılım güncellemeleri, beklenmeyen sorunlar nedeniyle ertelenebilir. Bu yüzden paylaşılan tarihler kesin olmayabilir. Ayrıca destek çalışanlarının bu tür planlara doğrudan erişimi olmayabilir ve resmi olmayan kaynaklara dayanıyor olabilir. 

    Öte yandan Samsung, One UI 8.5 beta sürümünü daha eski cihazlara da sunmaya başlamış durumda. Bu cihazlar arasında Galaxy A35, Galaxy A55 ve Galaxy Z Fold5 serisi katlanabilir modeller de bulunuyor.

