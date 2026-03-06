Samsung Galaxy S26 serisi Güney Kore'de ön sipariş rekoru kırdı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisinin Güney Kore’deki ön siparişlerinin 1,35 milyon adede ulaştığını açıkladı. Bu rakam, geçen yıl piyasaya çıkan Samsung Galaxy S25 serisinin yaklaşık 1,3 milyonluk ön sipariş sayısını geride bırakarak S serisi için yeni bir rekor anlamına geliyor.

Siparişlerin %70'ini Galaxy S26 Ultra oluşturdu

Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra isimli üç modelden oluşan seride, en çok ön sipariş alan model, %70 ile Galaxy S26 Ultra oldu. Geçtiğmiz seneki Ultra modeli ise siparişlerin %52'sini almıştı. Bu da S26 Ultra'ya talebin çok daha fazla olduğunu gösteriyor.

Renk tercihlerinde de belirli seçenekler öne çıktı. Galaxy S26 Ultra ve standart S26 modelinde beyaz ve siyah renkler en çok tercih edilen seçenekler olurken, S26+ modelinde kullanıcılar daha çok siyah ve mor renklerini sipariş etti.

Serinin en dikkat çekici modeli olan Samsung Galaxy S26 Ultra, sektörün ilk dahili Gizlilik Ekranı (Privacy Display) özelliğini barındırıyor. Cihaz ayrıca Samsung’a özel Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisiyle geliyor.

Samsung Galaxy S26 Türkiye'de 70.499 TL, S26 Plus 82.499 TL, S26 Ultra ise 121.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

