Samsung Galaxy S26 serisi Güney Kore'de ön sipariş rekoru kırdı

Siparişlerin %70'ini Galaxy S26 Ultra oluşturdu
Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra isimli üç modelden oluşan seride, en çok ön sipariş alan model, %70 ile Galaxy S26 Ultra oldu. Geçtiğmiz seneki Ultra modeli ise siparişlerin %52'sini almıştı. Bu da S26 Ultra'ya talebin çok daha fazla olduğunu gösteriyor.
Renk tercihlerinde de belirli seçenekler öne çıktı. Galaxy S26 Ultra ve standart S26 modelinde beyaz ve siyah renkler en çok tercih edilen seçenekler olurken, S26+ modelinde kullanıcılar daha çok siyah ve mor renklerini sipariş etti.
Serinin en dikkat çekici modeli olan Samsung Galaxy S26 Ultra, sektörün ilk dahili Gizlilik Ekranı (Privacy Display) özelliğini barındırıyor. Cihaz ayrıca Samsung’a özel Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisiyle geliyor.
Samsung Galaxy S26 Türkiye'de 70.499 TL, S26 Plus 82.499 TL, S26 Ultra ise 121.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım