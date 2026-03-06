Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S26 serisi Güney Kore'de ön sipariş rekoru kırdı

    Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisinin Güney Kore’deki ön siparişlerinin 1,35 milyon adede ulaştığını açıkladı. Böylece, Galaxy S25 serisinin 1,3 milyonluk rekoru geride bırakıldı.

    Samsung Galaxy S26 serisi Güney Kore'de ön sipariş rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisinin Güney Kore’deki ön siparişlerinin 1,35 milyon adede ulaştığını açıkladı. Bu rakam, geçen yıl piyasaya çıkan Samsung Galaxy S25 serisinin yaklaşık 1,3 milyonluk ön sipariş sayısını geride bırakarak S serisi için yeni bir rekor anlamına geliyor.

    Siparişlerin %70'ini Galaxy S26 Ultra oluşturdu

    Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra isimli üç modelden oluşan seride, en çok ön sipariş alan model, %70 ile Galaxy S26 Ultra oldu. Geçtiğmiz seneki Ultra modeli ise siparişlerin %52'sini almıştı. Bu da S26 Ultra'ya talebin çok daha fazla olduğunu gösteriyor.

    Renk tercihlerinde de belirli seçenekler öne çıktı. Galaxy S26 Ultra ve standart S26 modelinde beyaz ve siyah renkler en çok tercih edilen seçenekler olurken, S26+ modelinde kullanıcılar daha çok siyah ve mor renklerini sipariş etti.

    Serinin en dikkat çekici modeli olan Samsung Galaxy S26 Ultra, sektörün ilk dahili Gizlilik Ekranı (Privacy Display) özelliğini barındırıyor. Cihaz ayrıca Samsung’a özel Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisiyle geliyor. 

    Samsung Galaxy S26 Türkiye'de 70.499 TL, S26 Plus 82.499 TL, S26 Ultra ise 121.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    abaza ne demek izmir travesti ford f-max neden tutulmuyor dust absorber ne demek turkcell hepsi bir arada tarifesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum