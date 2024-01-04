Xiaomi Redmi Note 13 serisinin tanıtım tarihi açıklandı! Globale geliyor

Tam Boyutta Gör Yakın tarihte tanıtılan Xiaomi Redmi Note 13 serisi, yavaş yavaş küresel lansmana hazırlanıyor. Kaçıranlar için seriye ait Redmi Note 13 ve Note 13 Pro 5G, daha önce sertifikasyon platformlarında görünmüş ve yolda olduğu doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Redmi Note 13 serisinin küresel tanıtım tarihi resmen açıklandı.

Redmi Note 13 serisi 15 Ocak'ta globale geliyor

Yeni paylaşılan teaser görüntüsünde Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 13 serisinin 5 Ocak 2024 tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Şu an için hangi modellerin küresel yolculuğa çıkacağı net değil. Ancak Türkiye özelinde konuşursak, halihazırda mevcut olan Redmi Note 12, 12T ve 12 Pro modellerinin Eylül 2023'te satışa çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla benzer bir senaryo ile karşılaşabiliriz.

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Redmi Note 13 serisi neler sunuyor?

Hatırlayacak olursak Redmi Note 13 ve 13 Pro, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekranla tanıtıldı. Bu noktada temel model, Corning Gorilla Glass 5, 1080 x 2400 çözünürlük ve 1.000 nit parlaklık sunuyor. Pro modelde ise, 1.700 nit parlaklık, Dolby Vision desteği ve Gorilla Glass Victus yükseltmesi mevcut.

Tam Boyutta Gör Her iki telefon da, 4nm Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemciden güç alıyor. Ayrıca temel model, 33W hızlı şarj ve 5.000mAh pil paketi, 100MP (f/1.7, PDAF) birincil kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan ikili bir kuruluma sahip. Pro sürüm ise, 67W 5.100mAh pil paketi, 200 MP Samsung ISOCELL HP3 ana kamera, 8MP (f2.2, 120˚) geniş açı ve 2MP (f2.4) makro sensörleri ile geliyor. Ön bölümde ise her iki cihaza 16MP selfie sensörü eşlik ediyor.

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Xiaomi Redmi Note 13 serisinin tanıtım tarihi açıklandı!