Xiaomi Redmi Note 13 serisinin tanıtım tarihi açıklandı! Globale geliyor

Redmi Note 13 serisi 15 Ocak'ta globale geliyor
Yeni paylaşılan teaser görüntüsünde Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 13 serisinin 5 Ocak 2024 tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Şu an için hangi modellerin küresel yolculuğa çıkacağı net değil. Ancak Türkiye özelinde konuşursak, halihazırda mevcut olan Redmi Note 12, 12T ve 12 Pro modellerinin Eylül 2023'te satışa çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla benzer bir senaryo ile karşılaşabiliriz.
Redmi Note 13 serisi neler sunuyor?
Hatırlayacak olursak Redmi Note 13 ve 13 Pro, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekranla tanıtıldı. Bu noktada temel model, Corning Gorilla Glass 5, 1080 x 2400 çözünürlük ve 1.000 nit parlaklık sunuyor. Pro modelde ise, 1.700 nit parlaklık, Dolby Vision desteği ve Gorilla Glass Victus yükseltmesi mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.