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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Redmi Note 13 serisinin tanıtım tarihi açıklandı! Globale geliyor

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu Xiaomi Redmi Note 13 ve 13 Pro, çok yakında globale geliyor. Akıllı telefonların çıkış tarihi resmen belli oldu. İşte beklenen özellikler
    Xiaomi Redmi Note 13 serisinin tanıtım tarihi açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte tanıtılan Xiaomi Redmi Note 13 serisi, yavaş yavaş küresel lansmana hazırlanıyor. Kaçıranlar için seriye ait Redmi Note 13 ve Note 13 Pro 5G, daha önce sertifikasyon platformlarında görünmüş ve yolda olduğu doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Redmi Note 13 serisinin küresel tanıtım tarihi resmen açıklandı.

    Redmi Note 13 serisi 15 Ocak'ta globale geliyor

    Yeni paylaşılan teaser görüntüsünde Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 13 serisinin 5 Ocak 2024 tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Şu an için hangi modellerin küresel yolculuğa çıkacağı net değil. Ancak Türkiye özelinde konuşursak, halihazırda mevcut olan Redmi Note 12, 12T ve 12 Pro modellerinin Eylül 2023'te satışa çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla benzer bir senaryo ile karşılaşabiliriz. 

    Redmi Note 13 serisi neler sunuyor?

    Hatırlayacak olursak Redmi Note 13 ve 13 Pro, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekranla tanıtıldı. Bu noktada temel model, Corning Gorilla Glass 5, 1080 x 2400 çözünürlük ve 1.000 nit parlaklık sunuyor. Pro modelde ise, 1.700 nit parlaklık, Dolby Vision desteği ve Gorilla Glass Victus yükseltmesi mevcut.

    Xiaomi Redmi Note 13 serisinin tanıtım tarihi açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Her iki telefon da, 4nm Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemciden güç alıyor. Ayrıca temel model, 33W hızlı şarj ve 5.000mAh pil paketi, 100MP (f/1.7, PDAF) birincil kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan ikili bir kuruluma sahip. Pro sürüm ise, 67W 5.100mAh pil paketi, 200 MP Samsung ISOCELL HP3 ana kamera, 8MP (f2.2, 120˚) geniş açı ve 2MP (f2.4) makro sensörleri ile geliyor. Ön bölümde ise her iki cihaza 16MP selfie sensörü eşlik ediyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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