Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S26 serisi ön sipariş rekoru kırabilir

    Samsung’un en yeni amiral gemisi serisi olan Samsung Galaxy S26, ön sipariş sürecinde güçlü bir talep görüyor. Serinin, 1,3 milyon adet satışa ulaşan Galaxy S25 serisini geride bırakması bekleniyor.

    Samsung Galaxy S26 serisi ön sipariş rekoru kırabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung’un en yeni amiral gemisi serisi olan Samsung Galaxy S26, ön sipariş sürecinde güçlü bir talep görüyor. Sektörden gelen erken raporlara göre kullanıcılar yeni seriye yoğun ilgi gösteriyor. 

    Galaxy S26 serisine ön siparişlerde güçlü ilgi

    Güney Koreli ETNews'in raporuna göre Galaxy S26 serisi, ön siparişlerin ilk aşamasında oldukça iyi bir performans sergiliyor. Analistler, serinin ön sipariş döneminde yaklaşık 1,3 milyon adet satışa ulaşan Samsung Galaxy S25 serisinin rekorunu geride bırakacağını öngörüyor.

    Henüz nihai satış rakamları açıklanmış değil ancak telekom sektörü yetkilileri, mevcut satış hızının geçen yılki amiral gemisi modellerine kıyasla daha güçlü olduğunu belirtiyor. Serideki modeller arasında ise en yüksek talebin Galaxy S26 Ultra modeline yöneldiği ifade ediliyor.

    Samsung yöneticileri de erken satış performansına dair olumlu sinyaller verdi. Şirket temsilcileri, Galaxy S26 ailesinin satışlarının şu anda önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 15 daha yüksek olduğunu ve siparişlerin yaklaşık yüzde 70’inin Ultra modelinden oluştuğunu açıkladı.

    Sektör gözlemcilerine göre bu güçlü ilginin arkasında birkaç önemli neden bulunuyor. Operatörlerin elindeki Samsung Galaxy S25 serisi stoklarının büyük ölçüde tükenmiş olması, kullanıcıları yeni modele geçmeye teşvik ediyor. Ayrıca premium akıllı telefon segmentindeki kullanıcıların yeni seriye yönelik ilgisinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

    Galaxy S26 Ultra, MWC 2026’da “Best in Show” ödülünü kazandı

    Erken satış başarısının yanı sıra Samsung Galaxy S26 Ultra, Mobile World Congress 2026 kapsamında düzenlenen Global Mobile Awards (GLOMO) ödüllerinde de önemli bir başarı elde etti. Cihaz, fuarın en prestijli ödüllerinden biri olan “Best in Show” ödülüne layık görüldü.

    Jüri üyeleri, cihazın gelişmiş donanımı One UI 8.5 yazılımı ve günlük kullanımda işleri kolaylaştırmayı hedefleyen Galaxy AI özellikleriyle başarılı şekilde bir araya getirmesini öne çıkardı. Ayrıca bu özelliklerin güçlü gizlilik korumalarıyla desteklenmesi de değerlendirmede önemli bir rol oynadı.

    Galaxy S26 Ultra'nın en dikkat çeken özelliklerinin başında Privacy Display (Gizlilik Ekranı) yer alıyor. Bu özellik, ekranın yan açılardan görülmesini zorlaştırarak kullanıcının mahremiyetinin korunmasını sağlıyor. Jüri, fuarda sergilenen binlerce ürün arasında Galaxy S26 Ultra’nın bugün kullanılabilir gerçek yenilikler sunmasıyla öne çıktığını vurguladı. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 13 saat önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 13 saat önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uniroyal lastik yorumları araç kaloriferi bir sıcak bir soğuk üflüyor playstation isim önerileri the north face orjinal olduğunu nasıl anlarız kayıtsız iphone e-sim kullanma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum