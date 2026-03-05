Samsung Galaxy S26 serisi ön sipariş rekoru kırabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un en yeni amiral gemisi serisi olan Samsung Galaxy S26, ön sipariş sürecinde güçlü bir talep görüyor. Sektörden gelen erken raporlara göre kullanıcılar yeni seriye yoğun ilgi gösteriyor.

Galaxy S26 serisine ön siparişlerde güçlü ilgi

Güney Koreli ETNews'in raporuna göre Galaxy S26 serisi, ön siparişlerin ilk aşamasında oldukça iyi bir performans sergiliyor. Analistler, serinin ön sipariş döneminde yaklaşık 1,3 milyon adet satışa ulaşan Samsung Galaxy S25 serisinin rekorunu geride bırakacağını öngörüyor.

Henüz nihai satış rakamları açıklanmış değil ancak telekom sektörü yetkilileri, mevcut satış hızının geçen yılki amiral gemisi modellerine kıyasla daha güçlü olduğunu belirtiyor. Serideki modeller arasında ise en yüksek talebin Galaxy S26 Ultra modeline yöneldiği ifade ediliyor.

Samsung yöneticileri de erken satış performansına dair olumlu sinyaller verdi. Şirket temsilcileri, Galaxy S26 ailesinin satışlarının şu anda önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 15 daha yüksek olduğunu ve siparişlerin yaklaşık yüzde 70’inin Ultra modelinden oluştuğunu açıkladı.

Sektör gözlemcilerine göre bu güçlü ilginin arkasında birkaç önemli neden bulunuyor. Operatörlerin elindeki Samsung Galaxy S25 serisi stoklarının büyük ölçüde tükenmiş olması, kullanıcıları yeni modele geçmeye teşvik ediyor. Ayrıca premium akıllı telefon segmentindeki kullanıcıların yeni seriye yönelik ilgisinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Nothing Phone (4a) Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 9 sa. önce eklendi

Galaxy S26 Ultra, MWC 2026’da “Best in Show” ödülünü kazandı

Erken satış başarısının yanı sıra Samsung Galaxy S26 Ultra, Mobile World Congress 2026 kapsamında düzenlenen Global Mobile Awards (GLOMO) ödüllerinde de önemli bir başarı elde etti. Cihaz, fuarın en prestijli ödüllerinden biri olan “Best in Show” ödülüne layık görüldü.

Jüri üyeleri, cihazın gelişmiş donanımı One UI 8.5 yazılımı ve günlük kullanımda işleri kolaylaştırmayı hedefleyen Galaxy AI özellikleriyle başarılı şekilde bir araya getirmesini öne çıkardı. Ayrıca bu özelliklerin güçlü gizlilik korumalarıyla desteklenmesi de değerlendirmede önemli bir rol oynadı.

Galaxy S26 Ultra'nın en dikkat çeken özelliklerinin başında Privacy Display (Gizlilik Ekranı) yer alıyor. Bu özellik, ekranın yan açılardan görülmesini zorlaştırarak kullanıcının mahremiyetinin korunmasını sağlıyor. Jüri, fuarda sergilenen binlerce ürün arasında Galaxy S26 Ultra’nın bugün kullanılabilir gerçek yenilikler sunmasıyla öne çıktığını vurguladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S26 serisi ön sipariş rekoru kırabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: