Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 serisi için yeni güvenlik özelliği kullanıma sunuldu

    Samsung, Galaxy S26 serisi telefonları için ilk yazılım güncellemesini göndermeye başladı. Güncelleme, güvenlik açıklarını kapatmakla birlikte yeni bir güvenlik özelliğini aktif ediyor.

    Samsung Galaxy S26 için ilk güncelleme yayınlandı yenilikler neler Tam Boyutta Gör
    Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra için ilk yazılım güncellemesi, Android ve Samsung yazılımını etkileyen 30'dan fazla güvenlik açığını gideren Şubat 2026 Android güvenlik yamasını içeriyor. Ancak bununla sınırlı değil.

    Galaxy S26 için ilk güncelleme neler getiriyor?

    Samsung, Galaxy S26 serisi için yayınladığı ilk güncellemede yalnızca güvenlik yamasından bahsediyor. Android 16 tabanlı One UI 8.5’e dayalı bu güncellemenin daha sorunsuz performans için yazılım optimizasyonları ve hata düzeltmeleri içerdiği de tahmin ediliyor. Ayrıca cihaz güvenliğini artırmak için tasarlanmış Google’ın geçen yıl tanıttığı Inactivity Restart özelliğini getiriyor.

    Inactivity Restart özelliği daha fazla cihaza geliyor

    Inactivity Restart (Etkinlik Olmadığında Yeniden Başlatma) özelliği etkinleştirildiğinde, telefon 72 saat boyunca kilitli kalırsa otomatik olarak yeniden başlatılıyor. Bu süre, telefonu kilitlediğinizde başlıyor ve her kilidi açtığınızda sıfırlanıyor. Yeniden başlatma, telefonu BFU (İlk Kilit Açılmadan Önce) durumuna getiriyor ve doğru PIN, desen veya parola girilene kadar parmak izi erişimini devre dışı bırakıyor. Özellik varsayılan olarak açık ve cihaz kaybolursa, çalınırsa ya da uzun süre kullanılmadan bırakılırsa hassas verilerin korunmasına yardımcı olacak.

    Galaxy S26 kullanıcısı olarak, Ayarlar - Yazılım güncellemesi - İndir ve Yükle yolunu izleyerek ilk güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Güncelleme cihazınız için mevcutsa, telefon arka planda indirmeye başlayacaktır.

    Kaynakça https://sammyguru.com/galaxy-s26-first-update-usa/ https://support.google.com/android/answer/16339980?hl=tr
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 10 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 6 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 6 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bilmeden ipotekli ev aldım axen televizyon alınır mı mercedes viano 2.2 cdi yorum momesalic kullanıcı yorumları 3 ayda ayt biter mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3
    ACER ASPIRE 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum