Galaxy S26 serisi için yeni güvenlik özelliği kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra için ilk yazılım güncellemesi, Android ve Samsung yazılımını etkileyen 30'dan fazla güvenlik açığını gideren Şubat 2026 Android güvenlik yamasını içeriyor. Ancak bununla sınırlı değil.

Galaxy S26 için ilk güncelleme neler getiriyor?

Samsung, Galaxy S26 serisi için yayınladığı ilk güncellemede yalnızca güvenlik yamasından bahsediyor. Android 16 tabanlı One UI 8.5’e dayalı bu güncellemenin daha sorunsuz performans için yazılım optimizasyonları ve hata düzeltmeleri içerdiği de tahmin ediliyor. Ayrıca cihaz güvenliğini artırmak için tasarlanmış Google’ın geçen yıl tanıttığı Inactivity Restart özelliğini getiriyor.

Inactivity Restart özelliği daha fazla cihaza geliyor

Inactivity Restart (Etkinlik Olmadığında Yeniden Başlatma) özelliği etkinleştirildiğinde, telefon 72 saat boyunca kilitli kalırsa otomatik olarak yeniden başlatılıyor. Bu süre, telefonu kilitlediğinizde başlıyor ve her kilidi açtığınızda sıfırlanıyor. Yeniden başlatma, telefonu BFU (İlk Kilit Açılmadan Önce) durumuna getiriyor ve doğru PIN, desen veya parola girilene kadar parmak izi erişimini devre dışı bırakıyor. Özellik varsayılan olarak açık ve cihaz kaybolursa, çalınırsa ya da uzun süre kullanılmadan bırakılırsa hassas verilerin korunmasına yardımcı olacak.

Galaxy S26 kullanıcısı olarak, Ayarlar - Yazılım güncellemesi - İndir ve Yükle yolunu izleyerek ilk güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Güncelleme cihazınız için mevcutsa, telefon arka planda indirmeye başlayacaktır.

