Galaxy S26 ile Samsung’dan küresel uydu iletişimi hamlesi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, çiçeği burnunda Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra modellerinde artık Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika’da uydu tabanlı mesajlaşma ve veri hizmetlerini sunacağını resmen doğruladı. İki gün önce yapılan tanıtımda bu özellik net bir şekilde belirtilmemişti ancak şirket kullanıcıların acil durumlarda iletişimden kesintisiz yararlanabilmesini sağlayacak altyapıyı açıklamış oldu.

3 kıtada uydu erişimi

Avrupa’da Samsung, Virgin Media O2 ile iş birliği yaparken İspanya’da MasOrange ile denemeler yürütüyor ve Vodafone ile ortak çalışmalarla uydu iletişimini daha geniş Galaxy kullanıcılarına ulaştırmayı planlıyor. Bu sayede kıtadaki kullanıcılar, geleneksel mobil ağların bulunmadığı bölgelerde de mesaj ve veri iletişimi gerçekleştirebilecek.

Japonya’da ise Docomo, KDDI ve SoftBank ile iş birliği yapılırken Rakuten Mobile ile de uydu iletişiminin daha fazla Galaxy kullanıcısına ulaştırılması hedefliyor. KDDI ağı üzerinden Galaxy S22 ve sonrası amiral gemisi ile bazı Galaxy A modellerinde 2025’ten bu yana uydu tabanlı veri, mesajlaşma ve Tsunami Erken Uyarı Sistemi (ETWS) hizmetleri sunuluyor.

Samsung Galaxy S26’da neden mıknatıs yok? Ar-Ge şefi yanıtladı 4 sa. önce eklendi

Kuzey Amerika’da Samsung, AT&T ile ortak çalışarak Galaxy cihazlarda uydu iletişimi özelliklerini aktif hale getiriyor. T-Mobile’ın Starlink destekli T-Satellite hizmeti (T911), 2025’ten bu yana belirli Galaxy S ve Galaxy A modellerinde metin ve veri iletimini sağlıyor. Verizon ise Galaxy S25 ve sonrası cihazlarda eSOS ve mesajlaşma hizmetini kullanıcılarla buluşturuyor.

Samsung, global ölçekte daha fazla telekom operatörüyle iş birliği yaparak uydu iletişimini Galaxy ürün kategorilerine yaymayı planlıyor. Bu hamle, gelecekte bazı Galaxy Watch modellerinde de uydu desteğinin sunulabileceğine işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S26 ile Samsung’dan küresel uydu iletişimi hamlesi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: