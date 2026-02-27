Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 ile Samsung’dan küresel uydu iletişimi hamlesi

    Samsung, Galaxy S26 serisi ile Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika’da uydu tabanlı mesajlaşma ve veri hizmetlerini kullanımı sunacak. Şirket, uydu iletişimini yaygınlaştırmak istiyor.

    Galaxy S26 ile Samsung’dan küresel uydu iletişimi hamlesi Tam Boyutta Gör
    Samsung, çiçeği burnunda Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra modellerinde artık Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika’da uydu tabanlı mesajlaşma ve veri hizmetlerini sunacağını resmen doğruladı. İki gün önce yapılan tanıtımda bu özellik net bir şekilde belirtilmemişti ancak şirket kullanıcıların acil durumlarda iletişimden kesintisiz yararlanabilmesini sağlayacak altyapıyı açıklamış oldu.

    3 kıtada uydu erişimi

    Avrupa’da Samsung, Virgin Media O2 ile iş birliği yaparken İspanya’da MasOrange ile denemeler yürütüyor ve Vodafone ile ortak çalışmalarla uydu iletişimini daha geniş Galaxy kullanıcılarına ulaştırmayı planlıyor. Bu sayede kıtadaki kullanıcılar, geleneksel mobil ağların bulunmadığı bölgelerde de mesaj ve veri iletişimi gerçekleştirebilecek.

    Japonya’da ise Docomo, KDDI ve SoftBank ile iş birliği yapılırken Rakuten Mobile ile de uydu iletişiminin daha fazla Galaxy kullanıcısına ulaştırılması hedefliyor. KDDI ağı üzerinden Galaxy S22 ve sonrası amiral gemisi ile bazı Galaxy A modellerinde 2025’ten bu yana uydu tabanlı veri, mesajlaşma ve Tsunami Erken Uyarı Sistemi (ETWS) hizmetleri sunuluyor.

    Kuzey Amerika’da Samsung, AT&T ile ortak çalışarak Galaxy cihazlarda uydu iletişimi özelliklerini aktif hale getiriyor. T-Mobile’ın Starlink destekli T-Satellite hizmeti (T911), 2025’ten bu yana belirli Galaxy S ve Galaxy A modellerinde metin ve veri iletimini sağlıyor. Verizon ise Galaxy S25 ve sonrası cihazlarda eSOS ve mesajlaşma hizmetini kullanıcılarla buluşturuyor.

    Samsung, global ölçekte daha fazla telekom operatörüyle iş birliği yaparak uydu iletişimini Galaxy ürün kategorilerine yaymayı planlıyor. Bu hamle, gelecekte bazı Galaxy Watch modellerinde de uydu desteğinin sunulabileceğine işaret ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egea 1.4 yağ eksiltme çözümü yaz lastiği karda gider mi mercedes c180 kullanıcı yorumları tesbih böceği lookzeel orijinal mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum