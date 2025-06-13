Honor 400 ve 400 Pro Türkiye’de satışa sunuldu: İşte fiyatları

Honor, yeni modellerini lansmana özel olarak online platformlarda indirimli olarak satışa sunuyor. 22.999 TL fiyata sahip olan Honor 400 (8GB), 30 Haziran'a kadar 4.000 TL indirimle 18.999 TL fiyattan, Honor 400 Pro ise 39.999 TL yerine 35.999 TL'den satışa satılacak. Her iki model için de 3.000 TL takas desteği mevcut durumda. Modellerin fiyatlandırması ve avantajlar şöyle sıralanıyor:
Honor 400 (8 GB + 256 GB)
- Satış fiyatı: 22.999 TL
- İndirimli Fiyat: 18.999 TL
- Ekstra: 3.000 TL takas desteği
Honor 400 (12 GB + 256 GB)
- Satış fiyatı: 25.999 TL
- İndirimli Fiyat: 22.999 TL
- Ekstra: Vade farksız 3 taksit + TWS kulaklık hediyesi
Honor 400 Pro (12 GB + 512 GB)
- Satış fiyatı: 39.999 TL
- İndirimli Fiyat: 35.999 TL
- Ekstra: 3.000 TL takas desteği + TWS kulaklık hediyesi
Honor 400 özellikleri
- Ekran: 6.55 inç, 2736 x 1264, 120Hz, 5000 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- Bellek: 8 GB / 12 GB RAM
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 200MP AI f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 6000 mAh (silikom karbon)
- Bağlanabilirlik: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.4
- Yazılım: Android 15, MagicOS 9.0
- Boyut ve ağırlık: 156.5 x 74.6 x 7.3 mm, 184 g
Honor 400 Pro özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 2800 x 1280, 120Hz, 5000 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 512GB
- Arka kamera: 200MP AI f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.4 (telefoto)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 6000 mAh (silikom karbon)
- Bağlanabilirlik: WiFi 802.11be, Bluetooth 5.4
- Yazılım: Android 15, MagicOS 9.0
- Boyut ve ağırlık: 160.8 x 76.1 x 8.1 mm, 205 g
Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.
92 Kişi Okuyor (36 Üye, 56 Misafir) 16 Masaüstü 76 Mobil
1943 kez okundu.
19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Honor 400, Honor 400 Pro ve