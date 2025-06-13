Honor 400 ve 400 Pro Türkiye’de satışa sunuldu: İşte fiyatları

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor, geçtiğimiz ay tanıttığı orta segmentte yer alan yeni akıllı telefon modelleri Honor 400 ve Honor 400 Pro'yu Türkiye'de piyasaya sürdü.

Honor, yeni modellerini lansmana özel olarak online platformlarda indirimli olarak satışa sunuyor. 22.999 TL fiyata sahip olan Honor 400 (8GB), 30 Haziran'a kadar 4.000 TL indirimle 18.999 TL fiyattan, Honor 400 Pro ise 39.999 TL yerine 35.999 TL'den satışa satılacak. Her iki model için de 3.000 TL takas desteği mevcut durumda. Modellerin fiyatlandırması ve avantajlar şöyle sıralanıyor:

Honor 400 (8 GB + 256 GB)

Satış fiyatı: 22.999 TL

İndirimli Fiyat: 18.999 TL

Ekstra: 3.000 TL takas desteği

Honor 400 (12 GB + 256 GB)

Satış fiyatı: 25.999 TL

İndirimli Fiyat: 22.999 TL

Ekstra: Vade farksız 3 taksit + TWS kulaklık hediyesi

Honor 400 Pro (12 GB + 512 GB)

Satış fiyatı: 39.999 TL

İndirimli Fiyat: 35.999 TL

Ekstra: 3.000 TL takas desteği + TWS kulaklık hediyesi

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Honor 400 özellikleri

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Ekran : 6.55 inç, 2736 x 1264, 120Hz, 5000 nit, AMOLED

: 6.55 inç, 2736 x 1264, 120Hz, 5000 nit, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Bellek : 8 GB / 12 GB RAM

: 8 GB / 12 GB RAM Depolama : 256GB

: 256GB Arka kamera : 200MP AI f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş)

: 200MP AI f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Batarya : 6000 mAh (silikom karbon)

: 6000 mAh (silikom karbon) Bağlanabilirlik : WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.4

: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.4 Yazılım : Android 15, MagicOS 9.0

: Android 15, MagicOS 9.0 Boyut ve ağırlık: 156.5 x 74.6 x 7.3 mm, 184 g

Honor 400 Pro özellikleri

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Ekran : 6.7 inç, 2800 x 1280, 120Hz, 5000 nit, AMOLED

: 6.7 inç, 2800 x 1280, 120Hz, 5000 nit, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Depolama : 512GB

: 512GB Arka kamera : 200MP AI f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.4 (telefoto)

: 200MP AI f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.4 (telefoto) Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Batarya : 6000 mAh (silikom karbon)

: 6000 mAh (silikom karbon) Bağlanabilirlik : WiFi 802.11be, Bluetooth 5.4

: WiFi 802.11be, Bluetooth 5.4 Yazılım : Android 15, MagicOS 9.0

: Android 15, MagicOS 9.0 Boyut ve ağırlık: 160.8 x 76.1 x 8.1 mm, 205 g

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Honor 400 ve 400 Pro Türkiye’de satışa sunuldu: İşte fiyatları

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