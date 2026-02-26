Samsung Galaxy S26 Ultra ile öne çıkan yeni kamera özellikleri

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz gece Galaxy S26 serisini resmen duyurdu. Serinin tepe modeli Galaxy S26 Ultra ağırlıklı olarak “Privacy Display” özelliğiyle ön plana çıksa da Ultra serisinin alametifarikası olan kamera sistemi bu yıl da odakta yer alıyor. Ancak bu kez en büyük sıçrama donanımda değil, yapay zeka destekli görüntü işleme ve üretken düzenleme araçlarında karşımıza çıkıyor.

Donanım benzer ama değişiklikler de var

Kağıt üzerindeki teknik tabloya bakıldığında radikal bir değişim görülmüyor. Cihazda:

200 megapiksel ana kamera,

50 megapiksel ultra geniş açı,

10 megapiksel 3x telefoto ve

50 megapiksel 5x telefoto lens yer alıyor.

Bu yapı, bir önceki model olan Samsung Galaxy S25 Ultra ile büyük ölçüde aynı.

Ancak Samsung, özellikle ana 200 MP (F1.4) sensör ile 50 MP (F2.9) ultra geniş açıda daha geniş diyafram açıklığına geçildiğini vurguluyor. Şirketin verdiği teknik bilgilere göre ana kamera artık %47 daha fazla ışık alabiliyor. Daha uzun telefoto lens tarafında ise ışık alımı %37 oranında artırılmış durumda. Sensör boyutları büyütülmemiş olsa da bu optik iyileştirmeler düşük ışık performansında kayda değer kazanımlar hedefliyor.

Nightography

Tam Boyutta Gör Samsung’un “Nightography” olarak adlandırdığı gece çekim paketi, S26 Ultra’da daha gelişmiş bir yapay zeka işleme altyapısıyla güncellenmiş durumda. Sistem, her bir lens ve odak uzaklığı için farklı gürültü profilleri kullanarak hem fotoğraflarda hem videolarda paraziti azaltıyor.

Şirket, özellikle gece videosunda yazılım tarafının ciddi biçimde güçlendirildiğini belirtiyor. Daha gelişmiş gürültü azaltma algoritmaları ve iyileştirilmiş renk işleme sayesinde düşük ışıkta daha temiz ve dengeli görüntüler hedefleniyor. Bu hedefli gürültü azaltma yaklaşımı Galaxy S26 serisinin tamamında çalışacak olsa da Ultra modeldeki geniş diyafram sayesinde sistemin daha az agresif müdahaleyle daha iyi sonuç üretmesi bekleniyor.

8K, Log ve yeni APV codec

Video tarafında cihaz 8K kayıt yeteneğini koruyor. Bununla birlikte profesyonel kullanıcıları ilgilendiren önemli yenilikler var. S26 Ultra, Log formatında kayıt ve dahili LUT desteği sunmaya devam ediyor.

Daha da önemlisi, cihaz APV adlı yeni nesil profesyonel video codec’ini destekleyen ilk Galaxy modeli olma özelliğini taşıyor. APV codec’i, yüksek kaliteli üretim süreçleri için optimize edilmiş bir sıkıştırma yapısı sunuyor ve tekrar tekrar düzenleme yapıldığında dahi görsel olarak kayıpsız kaliteyi korumayı hedefliyor. Bu özellik, yoğun post-prodüksiyon süreçleriyle çalışan içerik üreticileri için önemli.

Horizon Lock ve Super Steady

Yeni modelde “Horizon Lock” adı verilen bir özellik bulunuyor. Gerçek zamanlı jiroskop ve ivmeölçer verilerini kullanan sistem, telefonu ne kadar döndürürseniz döndürün videoda ufuk çizgisini sabit tutmayı amaçlıyor. Bu teknoloji özellikle koşu, kaykay, bisiklet gibi yüksek hareketli çekimlerde avantaj sağlıyor. Bu özellik sadece kağıt üzerinde gösterilen bir özellik değil. Paylaşılan örnekler oldukça etkileyici.

Buna ek olarak “Super Steady” modu, yüksek aksiyonlu sahnelerde daha stabil görüntü sunmayı hedefliyor. Yapay zeka destekli stabilizasyon ve sensör verilerinin birlikte çalışması sayesinde sarsıntı minimuma indiriliyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın ön tarafında 12 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Bu sensör, yapay zeka destekli bir görüntü sinyal işlemcisi (ISP) ile çalışıyor. Sistem doğal cilt tonları, saç telleri ve kaş gibi ince detayların daha doğru işlenmesini hedefliyor. Böylece aşırı yumuşatılmış ve yapay görünen selfie’ler yerine daha gerçekçi sonuçlar elde edilmesi amaçlanıyor.

Tam Boyutta Gör S26 Ultra’daki en dikkat çekici yeniliklerden biri ise üretken yapay zeka tabanlı düzenleme araçları. Kamera deneyiminin derinliklerine entegre edilen bu sistem, doğal dil komutlarıyla fotoğraflar üzerinde kapsamlı değişiklikler yapılmasına imkan tanıyor.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 19 sa. önce eklendi

Bir fotoğraftaki nesneyi başka bir görsele eklemek, kompozisyonu değiştirmek ya da bir kişinin kıyafetini farklı bir stile dönüştürmek mümkün. Tanıtım sırasında bir köpeğin farklı bir karedeki çocuğun kucağına yerleştirilmesi ve bir kişinin kıyafetinin tişörtten kazak ya da daha farklı bir stile dönüştürülmesi gibi örnekler gösterildi. İlk izlenimlere göre sonuçlar fotogerçekçi görünüyor ancak günlük kullanım performansı ancak kapsamlı testlerle netleşecek.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak Galaxy S26 serisi, kamera uygulamasına entegre edilen Gerçek Zamanlı Çeviri (Real-time Translation) özelliğiyle kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyor. Bu sistem, bakılan sahnedeki yabancı dildeki metinleri anında algılayarak, metni bulunduğu konumda tutarak çevrilmiş haliyle ekrana yansıtıyor. Sokak tabelaları, menüler ve etiketler gibi metinler, kamerayı hareket ettirdikçe doğal şekilde sahnede konumlanıyor. Bu özellik, daha önce yalnızca galeri ve tarayıcı uygulamalarında kullanılan Overlay Translation teknolojisinin gerçek zamanlı uyarlanmış versiyonu ve şimdilik yalnızca Galaxy S26 serisine özel.

Bu özellikler, Galaxy AI çatısı altında sunuluyor ve yeni One UI 8.5 güncellemeleriyle daha da genişletilmesi bekleniyor. Galaxy AI’ın ise Google destekli olduğunu belirtelim. Galaxy S26 serisi halihazırda satışa sunulmuş durumda. Fiyatlandırmalar şöyle:

Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB: 109.999 TL

Samsung Galaxy S26+ 256 GB: 82.499 TL

Samsung Galaxy S26 256 GB: 70.499 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S26 Ultra ile öne çıkan yeni kamera özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: