Samsung Galaxy S26 Ultra ile öne çıkan yeni kamera özellikleri

Donanım benzer ama değişiklikler de var
Kağıt üzerindeki teknik tabloya bakıldığında radikal bir değişim görülmüyor. Cihazda:
- 200 megapiksel ana kamera,
- 50 megapiksel ultra geniş açı,
- 10 megapiksel 3x telefoto ve
- 50 megapiksel 5x telefoto lens yer alıyor.
Bu yapı, bir önceki model olan Samsung Galaxy S25 Ultra ile büyük ölçüde aynı.
Ancak Samsung, özellikle ana 200 MP (F1.4) sensör ile 50 MP (F2.9) ultra geniş açıda daha geniş diyafram açıklığına geçildiğini vurguluyor. Şirketin verdiği teknik bilgilere göre ana kamera artık %47 daha fazla ışık alabiliyor. Daha uzun telefoto lens tarafında ise ışık alımı %37 oranında artırılmış durumda. Sensör boyutları büyütülmemiş olsa da bu optik iyileştirmeler düşük ışık performansında kayda değer kazanımlar hedefliyor.
Nightography
Şirket, özellikle gece videosunda yazılım tarafının ciddi biçimde güçlendirildiğini belirtiyor. Daha gelişmiş gürültü azaltma algoritmaları ve iyileştirilmiş renk işleme sayesinde düşük ışıkta daha temiz ve dengeli görüntüler hedefleniyor. Bu hedefli gürültü azaltma yaklaşımı Galaxy S26 serisinin tamamında çalışacak olsa da Ultra modeldeki geniş diyafram sayesinde sistemin daha az agresif müdahaleyle daha iyi sonuç üretmesi bekleniyor.
8K, Log ve yeni APV codec
Video tarafında cihaz 8K kayıt yeteneğini koruyor. Bununla birlikte profesyonel kullanıcıları ilgilendiren önemli yenilikler var. S26 Ultra, Log formatında kayıt ve dahili LUT desteği sunmaya devam ediyor.
Daha da önemlisi, cihaz APV adlı yeni nesil profesyonel video codec’ini destekleyen ilk Galaxy modeli olma özelliğini taşıyor. APV codec’i, yüksek kaliteli üretim süreçleri için optimize edilmiş bir sıkıştırma yapısı sunuyor ve tekrar tekrar düzenleme yapıldığında dahi görsel olarak kayıpsız kaliteyi korumayı hedefliyor. Bu özellik, yoğun post-prodüksiyon süreçleriyle çalışan içerik üreticileri için önemli.
Horizon Lock ve Super Steady
Yeni modelde “Horizon Lock” adı verilen bir özellik bulunuyor. Gerçek zamanlı jiroskop ve ivmeölçer verilerini kullanan sistem, telefonu ne kadar döndürürseniz döndürün videoda ufuk çizgisini sabit tutmayı amaçlıyor. Bu teknoloji özellikle koşu, kaykay, bisiklet gibi yüksek hareketli çekimlerde avantaj sağlıyor. Bu özellik sadece kağıt üzerinde gösterilen bir özellik değil. Paylaşılan örnekler oldukça etkileyici.
Buna ek olarak “Super Steady” modu, yüksek aksiyonlu sahnelerde daha stabil görüntü sunmayı hedefliyor. Yapay zeka destekli stabilizasyon ve sensör verilerinin birlikte çalışması sayesinde sarsıntı minimuma indiriliyor.
Bir fotoğraftaki nesneyi başka bir görsele eklemek, kompozisyonu değiştirmek ya da bir kişinin kıyafetini farklı bir stile dönüştürmek mümkün. Tanıtım sırasında bir köpeğin farklı bir karedeki çocuğun kucağına yerleştirilmesi ve bir kişinin kıyafetinin tişörtten kazak ya da daha farklı bir stile dönüştürülmesi gibi örnekler gösterildi. İlk izlenimlere göre sonuçlar fotogerçekçi görünüyor ancak günlük kullanım performansı ancak kapsamlı testlerle netleşecek.
Bu özellikler, Galaxy AI çatısı altında sunuluyor ve yeni One UI 8.5 güncellemeleriyle daha da genişletilmesi bekleniyor. Galaxy AI’ın ise Google destekli olduğunu belirtelim. Galaxy S26 serisi halihazırda satışa sunulmuş durumda. Fiyatlandırmalar şöyle:
- Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB: 109.999 TL
- Samsung Galaxy S26+ 256 GB: 82.499 TL
- Samsung Galaxy S26 256 GB: 70.499 TL