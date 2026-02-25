Giriş
    Samsung Galaxy Buds 4 Pro en güçlüsü, en iddialısı

    Samsung Galaxy Buds 4 Pro tam kablosuz kulaklık modeli daha güçlü gürültü engelleme, değişen tasarım, baş hareketlerine duyarlılık gibi özelliklerle geliyor.    

    Samsung Galaxy Buds 4 Pro Tam Boyutta Gör
    Samsung’un klasikleşen Şubat etkinliğinde beklendiği gibi Galaxy Buds tam kablosuz kulaklık serisinin de yenilendiğini gördük. Geçtiğimiz yıl kullanıcı geri dönüşlerini değerlendiren Samsung, Galaxy Buds 4 Pro tam kablosuz kulaklık modelinde pek çok değişiklik yapmış.

    Samsung Galaxy Buds 4 Pro özellikleri ve fiyatı

    Önceki nesle göre tasarım tarafında elden geçirilen Samsung Galaxy Buds 4 Pro tam kablosuz kulaklık modeli daha dayanıklı bir yapıya kavuşmuş. Silikon uçlu yapısıyla daha yüksek izolasyon hedeflerken dış ortam seslerini daha etkili bir şekilde kesebiliyor.

    Yeni modelin muhafaza kutusu de değişimden nasibini almış. Dikdörtgen tasarımına yakın olan kutunun kapağı da şeffaf. Bu sayede kullanıcılar kulaklıkların konumunu görebilirken nostaljik bir hava da yakalamış oluyor.

    Samsung Galaxy Buds 4 Pro modeli Galaxy AI kullanarak gereksiz gürültüyü sezgisel olarak tanımlıyor ve engelliyor. Ardından, ANC ve Ambient modu arasındaki dengeyi çevrenize göre yeniden ayarlayarak ses deneyiminizi optimize ediyor. Ayrıca ortamdaki siren gibi yüksek sesleri de algılayabiliyor. 

    Galaxy Buds4 Pro’da alanı daha verimli şekilde kullanan yeni tasarıma sahip, daha büyük hoparlörler ve daha geniş woofer sayesinde daha iyi ses kalitesi sunuluyor. Titreşim alanını en üst düzeye çıkaran ve hoparlör kenarlarını en aza indiren daha geniş woofer, kullanım kolaylığından ödün vermeden önceki nesle kıyasla etkin hoparlör alanını neredeyse %20 artırıyor. Tweeter ile bu özellikler, temiz bas ve zengin tizlerle doğal ve sürükleyici sesler sunuyor ve 24-bit/96 kHz desteğiyle orijinal kayda sadık, yüksek doğrulukta bir ses deneyimi sağlıyor.

    Samsung Galaxy Buds 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Telefon görüşmelerinde ise Ultra Net Arama Sesi (Super Clear Call) özelliği, süper geniş bantlı arama teknolojisinin yanında gürültü azaltma ve ses geliştirme için eğitilmiş makine öğrenimi modellerini kullanarak ultra net arama kalitesi sunuyor ve Bluetooth aramalarının geleneksel bant genişliğini iki katına çıkarıyor.

    Kulaklık baş hareketlerine duyarlı ve belirli baş sallama hareketlerine karşılık olarak arama kabul edecek ya da reddedecek. Sap kısmını sıktığınız zaman ise uygulama üzerinden yapay zekâ asistanları devreye girebiliyor. Her iki kulaklık da kutusunda iken atanmış bir tuşa basarak akıllı telefonunuzu bulabileceksiniz.

    Galaxy Buds 4 Pro modeli 61mAh batarya ile 7 saate kadar kullanım ve kutusu ile toplamda 30 saat kullanıma ulaşabiliyor. Gürültü engelleme açık iken bu süre oldukça düşüyor. Samsung Galaxy Buds 4 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 12499TL olarak 13 Mart tarihinde piyasada olacak.

    Samsung Galaxy Buds 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

