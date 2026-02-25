Benzersiz ekran özelliğiyle Galaxy S26 Ultra tanıtıldı: İşte tüm detaylar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, merakla beklenen Galaxy S26 Ultra modelini Galaxy S26 ailesiyle birlikte Galaxy Unpacked etkinliğinde görücüye çıkardı. Yeni amiral gemisi, hem donanım hem yazılım tarafında dikkat çeken yenilikler sunarken benzersiz ekran özelliğiyle dikkat çekiyor. Düzenlenen etkinlikle birlikte Samsung Galaxy S26 Ultra fiyatı ve özellikleri de açıklandı. Galaxy S26 Ultra ne zaman çıkacak sorusu cevap bulurken tüm merak edilenler burada:

Tasarım 🌌

Galaxy S26 Ultra, 6,9 inç boyutunda Dynamic AMOLED ekran ile geliyor ve M14 materyal seti kullanıyor. Ekran, 120Hz yenileme hızı ve geliştirilmiş dokunmatik örnekleme oranı ile önceki modele kıyasla daha akıcı bir deneyim sunuyor. 2.600 nit tepe parlaklık değerine sahip olan telefonda Corning Gorilla Glass Armor 2 ekran koruması yer alıyor. Bu koruma çizilmelere karşı daha üstün bir performans sergilerken ayrıca ekranda yansıma önleyici kaplama da bulunuyor.

Kamera 📸

Tam Boyutta Gör Galaxy S26 Ultra, kamera tarafında da yine segmentinin en güçlü paketlerinden birisini sunuyor. Cihazda 200MP ana sensör (f/1.4), 50MP ultrageniş lens ve çift telefoto sistemi bulunuyor. Telefoto tarafında 10MP çözünürlükte 3x optik zoom ve 50MP periskop lens ile 5x optik zoom seçenekleri sunuluyor. Ön kamera tarafında ise 12MP çözünürlükle daha geniş 85 derece görüş açısına sahip sensör yer alıyor.

Nightography Video sayesinde 200 MP kameradaki daha geniş diyafram sayesinde %47’ye kadar artırılmış parlaklık ve gelişmiş gürültü azaltma ile düşük ışıkta bile net ve ayrıntılı video çekimi mümkün. Geliştirilmiş Nightography Video, kapalı mekan konserleri ya da gün batımı sonrası açık hava çekimlerinde daha net ve canlı görüntüler elde edilmesine imkan tanıyor. Video tarafındaki bir diğer yenilik olan Super Steady Video, yatay kilitleme seçeneğiyle birlikte daha stabil kayıt sunuyor Ön kamera tarafında yapılan AI ISP iyileştirmeleri, karmaşık ışık koşullarında daha doğal cilt tonları ve daha ince detaylar elde edilmesini sağlıyor. Galaxy S26 Ultra ayrıca, profesyonel prodüksiyon iş akışları için geliştirilen APV kodek desteği sunan ilk Galaxy modeli olarak öne çıkıyor.

Performans 💪

Amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemciyi kullanıyor. TSMC’nin 3nm üretim süreciyle geliştirilen bu yonga, CPU performansında %19, GPU’da %24, NPU’da ise %39 artış sağlıyor. Cihaz, 4.74 GHz’e ulaşan çekirdek frekansı ve gelişmiş Adreno 840 grafik birimi ile yüksek performansta akıcılık vadediyor. LPDDR5X RAM, 10,7Gbps hızına yükseltilerek önceki modelin 8,5Gbps RAM’ine kıyasla ciddi bir performans avantajı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Cihaza konumlandırılan ve termal arayüz malzemesiyle yeniden tasarlanan Vapour Chamber, ısının daha geniş bir yüzeye daha verimli biçimde yayılmasını sağlıyor. Bu yapı, özellikle uzun süreli oyun oturumları, yüksek çözünürlüklü video kaydı ve yoğun çoklu görev senaryolarında cihazın sıcaklık kontrolünü koruyarak performans düşüşünü minimize ediyor.

Pil tarafında kapasite değişmese de 5.000mAh batarya, kablolu şarjda 60W, kablosuz şarjda 25W desteği ile güçleniyor. Samsung, pil ömrünü yaklaşık 31 saatlik kullanım süresi olarak tanımlıyor. 30 dakikada ise yüzde 75 doluluğa ulaşıyor. Bu arada S Pen, Bluetooth desteğine sahip olmadığı için Air Actions özelliği kullanılamıyor.

Privacy Display, yeni Bixby ve Galaxy AI ✨

Tam Boyutta Gör Galaxy S26 Ultra, ailenin geri kalanı gibi Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzü ile geliyor. Samsung, 7 yıllık güncelleme garantisini sürdürmeye devam ediyor. One UI 8.5 ile simgelerde derinlik efektleri, yumuşatılmış gölgeler ve yarı saydam yüzeyler öne çıkıyor. Hızlı Ayarlar paneli tamamen özelleştirilebiliyor ve cihazlar arası Depolama Paylaşımı ile dosyalara Galaxy telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Galaxy AI

Galaxy S26 Ultra’da Galaxy AI, kullanıcı deneyimini hem yaratıcı hem de işlevsel açıdan bir üst seviyeye taşıyor. Photo Assist özelliği sayesinde, kullanıcılar yalnızca birkaç kelime ile fotoğraflarını stüdyo kalitesinde düzenleyebiliyor. Örneğin, bir köpeğin fotoğrafına “Bunu onun doğum günü partisi yap” gibi bir komut girildiğinde, Galaxy AI otomatik olarak fotoğraf üzerine aksesuarlar ve temalar ekleyerek görseli dönüştürüyor.

Yaratıcılığı destekleyen bir diğer araç ise Creative Studio. Burada kullanıcılar çizimleri veya fotoğrafları metinlerle birleştirerek kendi çıkartma setlerini oluşturabiliyor. Basit bir metin açıklaması veya kabaca çizilmiş bir eskiz yeterli; Galaxy AI bunu anında görsele dönüştürüyor ve setleri klavyeye ekleme veya paylaşma imkanı sunuyor. Örnek olarak, güneş gözlüğü takan bir köpeğin fotoğrafından çeşitli duyguları yansıtan bir çıkartma paketi oluşturulabiliyor.

Now Nudge ile Galaxy AI, ekranınızdaki bağlamı analiz ederek size akıllı kısayollar ve otomatik öneriler sunuyor. Örneğin, bir arkadaşınız sizden yakın zamanda çekilmiş Seul seyahati fotoğraflarınızı isterse, Now Nudge ilgili kareleri otomatik olarak buluyor ve Galeri’de doğrudan gösteriyor; böylece birkaç dokunuşla paylaşım yapabiliyorsunuz.

Now Brief ise günlük rutininizi takip ediyor ve alışkanlıklarınızı analiz ederek önemli etkinlikleri, hatırlatmaları ve özel anları kısa özetler halinde sunuyor. Kullanıcı, örneğin evcil hayvanının yeterince yürüyüş yapmadığını veya bir arkadaşının doğum günü olduğunu ekranda görebiliyor.

Bixby

One UI 8.5 ile güncellenen yeni Bixby, kullanıcı komutlarını daha doğal dil ile anlayabiliyor ve bağlamsal öneriler sunuyor. Artık teknik terimler veya menü isimlerini bilmeye gerek kalmadan, gündelik ifadelerle cihaz kontrolü mümkün. Sistem, ekran açık kalması veya yanlışlıkla dokunma gibi durumları analiz ederek otomatik çözüm önerileri sunuyor. Ayrıca Bixby, gerçek zamanlı web arama desteği ile internet verilerine doğrudan erişim sağlayabiliyor ve sonuçları kendi arayüzünde gösteriyor.

Privacy Display

Tam Boyutta Gör Galaxy S26 Ultra’yı diğer aile üyelerinden ve aynı zamanda diğer akıllı telefonlardan ayıran en büyük özellik ise Samsung’un geliştirdiği “Privacy Display” Gizlilik Ekranı teknolojisi. Bu özellik ile isterseniz ekranın tamamını, bildirimleri, uygulamaları veya PIN kodu ekranını meraklı gözlerden gizlemek mümkün.

Sistem, Flex Magic Pixel tabanlı yapısı sayesinde ışığı kontrollü biçimde yönlendirerek, ekranın sadece tam karşıdan net görünmesini sağlıyor. Privacy Display, manuel olarak açılabileceği gibi bağlamsal olarak da devreye girebiliyor, yani kullanıcı kalabalık bir ortamdaysa veya hassas içerik görüntülüyorsa sistem otomatik olarak gizlilik moduna geçiyor. Tek dokunuşla etkinleştirilebilen Maximum Privacy modu, ekran parlaklığını normal seviyenin altına indirerek yan açılardan içerik görülmesini daha da zorlaştırıyor.

Dahası, kullanıcılar “Custom Conditions” menüsünden hangi durumlarda gizlilik filtresinin çalışacağını ayrıntılı şekilde tanımlayabiliyor. Sistem, konum tabanlı tetiklemelerle kalabalık kamu alanlarını, içerik tabanlı tetiklemelerle kilit ekran veya Galeri’deki gizli fotoğrafları algılayabiliyor. Ayrıca “Which Part” seçeneği sayesinde ekranın tamamı yerine yalnızca belirli bölümlerde (bildirimler veya resim içinde resim modları gibi) gizlilik filtresi uygulanabiliyor.

Privacy Display, OLED panelden çıkan ışığı iki aşamalı bir optik sistemle kontrol ederek çalışıyor. En alt katmanda yer alan mikroskobik ızgaralar, pencerelerdeki panjurlara benzer şekilde çapraz açılardan gelen ışığı kırıyor ve yönünü değiştiriyor. Bu sayede kırılma indisi farklılaşıyor ve ekran sadece tam karşıdan bakıldığında net görünüyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra özellikleri 📱

Ekran: 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 3120 x 1440 piksel, 1-120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ram: 12/16 GB RAM

Depolama: 256/512/1024 GB depolama

Arka kamera: 200 MP ana kamera, f/1.4, 24 mm, 1/1.3”, 0.6 μm, çok yönlü PDAF, OIS

Arka kamera 2: 50 MP periskop telefoto, f/2.9, 111 mm, 1/2.52”, 0.7 μm, PDAF, OIS, 5x optik zoom

Arka kamera 3: 50 MP ultra geniş açı, f/1.9, 120°, 1/2.5”, 0.7 μm, çift piksel PDAF, Super Steady Video

Arka kamera 4: 10 MP telefoto, PDAF, OIS, 3x optik zoom

Ön kamera: 12 MP

Batarya: 5.000 mAh batarya, 60W şarj, 25W kablosuz

Boyutlar: 163.6 x 78.1 x 7.9 mm

Ağırlık: 214 gram

Diğer: NFC, Wi-Fi 7, Çift SIM, Privacy Display, IP 68, Bluetooth 6.0

Samsung Galaxy S26 Ultra fiyatı 💰

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S26 Ultra, Siyah, Beyaz, Gök Mavi ve Kobalt Mor renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Peki, Samsung Galaxy S26 Ultra fiyatı ne kadar? Galaxy S26 Ultra fiyatı 109 bin 999 TL olarak açıklandı.

Galaxy S26 Ultra 256GB: 109.999 TL

Galaxy S26 Ultra 512GB: 121.999 TL

Galaxy S26 Ultra 1 TB: 139.999 TL

Samsung S26 tanıtıldı: İşte Galaxy S26 Plus özellikleri ve fiyatı 28 dk. önce eklendi

Samsung Galaxy S26 Ultra ne zaman çıkacak 🗓️

Galaxy S26 Ultra, 25 Şubat’ta diğer modellerle birlikte ön siparişe açıldı. Teslimatlar 13 Mart tarihinde başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S26 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: