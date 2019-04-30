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18000 mAh bataryalı Energizer telefonu istediği desteği bulamadı

Energizer tarafından MWC 2019’da tanıtılan ve neredeyse tuğla boyutlarında diyebileceğimiz 18000 mAh bataryalı telefon, kitle fonlama kampanyasında istediği desteği bulamadı.
2 hf.
4,5b
1
13
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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18000 mAh bataryalı Energizer telefonu istediği desteği bulamadı
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Geride bıraktığımız MWC 2019 etkinliği Huawei’nin katlanabilir telefonu dahil farklı birçok modele ev sahipliği yaptı. Ancak hiç şüphesiz tanıtılan modellerin en ilginçlerinden biri Energizer tarafından geliştirilen 18000 mAh bataryalı akıllı telefondu. Energizer Power Max P18K Pop adındaki telefon neredeyse tuğla boyutlarında olmasına rağmen çerçevesiz ekran ve açılır kapanır ön kamera mekanizması barındırıyor. Bu telefon için başlatılan kitle fonlama kampanyası istenilen desteği bulamadı.

1.2 milyon doların sadece 15 bin doları toplandı

MWC 2019’da prototipini gösteren firma seri üretime geçmek için 1.2 milyon dolar hedefli kitle fonlama kampanyası başlattı. Indiegogo üzerinde yürütülen kampanyaya 549 dolar ödeyerek Energizer’in telefonunu, 2019 yılının Ekim ayında teslim alma şansına sahip oluyordunuz. Bunun dışında 1587 dolara kadar farklı destek paketleri mevcut. Sadece 11 kişi tarafından desteklenen kampanya yalnızca 15005 dolar toplayabildi. Yani hedefin yüzde 1’i anca gerçekleştirildi.

Energizer Power Max P18K Pop modelinin bazı özellikleri 6.2 inç 1080 x 2340 piksel çözünürlüklü ekran, Helio P70 yonga seti, 6 GB RAM, 128 GB depolama, 16 MP + 2 MP açılır kapanır ön kamera, 12 MP + 5 MP + 2 MP arka kamera şeklinde sıralanabiliyor. 18000 kapasiteli batarya ile diğer telefonları da şarj edebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone’lar USB-C girişli hızlı şarj adaptörü ile gelebilir"

Tabii ki firmanın gerçekten 1.2 milyon dolara ulaşmayı planlayıp planlamadığı bilinmiyor. Sadece kullanıcıların dikkatini çekmek amacıyla böyle bir hamle yapılmış olabilir. Her halükarda 18000 mAh bataryalı telefonun raflarda yer almayacağı kesinleşmiş oldu.


https://www.indiegogo.com/projects/p18k-the-world-s-longest-lasting-smartphone Yorum Yaz
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fuckulteli 2 hf. en beğenilen
18 bin mAh batarya yerine 8 bin mAh bataryalı olsa şu ankinden daha fazla destek görürdü. Tuğla kadar kalınlaştırmak yerine daha makul bir kalınlık ve ağırlıkta tasarlanabilirdi.
18 bin mAh batarya yerine 8 bin mAh bataryalı olsa şu ankinden daha fazla destek görürdü. Tuğla kadar kalınlaştırmak yerine daha makul bir kalınlık ve ağırlıkta...
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intel7mix 2 hf.
10 mm üstü cihaz alınmaz. Bunu üreticiler anlamadı gitti.
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TearsForFears 2 hf.
Sadece batarya koydun diye 550 dolar istersen destek olan çıkmaz tabi. 18 bin yerine 10 bin koyup daha estetik tasarımla, helio p70 yerine snapdragon 730, pop up kamera yerine dayanıklılıktan ödün vermeden kamera gibi özellikleri olsa bence baya destek olan çıkardı.
Sadece batarya koydun diye 550 dolar istersen destek olan çıkmaz tabi. 18 bin yerine 10 bin koyup daha estetik tasarımla, helio p70 yerine snapdragon 730, pop ...
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Lithaunans 2 hf.
Helio p70 ısınır ?? sonra o 18000mah...???
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CWaRRioR 2 hf.
Telefonlu power bank
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Alpha Centauri 2 hf.
abartmışlar
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Askaparta 2 hf.
Dalga geçmişler.
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NimbleSoul 2 hf.
Kim ne yapsın ekranlı powerbank'ı?
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TearsForFears 2 hf.
Sadece batarya koydun diye 550 dolar istersen destek olan çıkmaz tabi. 18 bin yerine 10 bin koyup daha estetik tasarımla, helio p70 yerine snapdragon 730, pop up kamera yerine dayanıklılıktan ödün vermeden kamera gibi özellikleri olsa bence baya destek olan çıkardı.
Yanıtla +4
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Suzuyâ 2 hf.
Eskiden kullandıklarımız 5 mm idi abi.
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Hobar 2 hf.
10000mah bataryayı 10mm kasaya sığdırsalar iş yapabilirdi.
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LNavigator 2 hf.
Bunu herkes yapar. Onemli olan tasarimi bozmadan kabul edilebilir olculerde kibar modeller uretmek. Istedigi destegi alamamasina sasmamali.
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medyxnet 2 hf.
insanlar estetik görüntüde istiyor yani
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telefon, batarya ve
8 etiket daha energizer energizer power max p18k pop 18000 mah 18000 mah telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ MPopüler
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