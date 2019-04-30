18000 mAh bataryalı Energizer telefonu istediği desteği bulamadı

Geride bıraktığımız MWC 2019 etkinliği Huawei’nin katlanabilir telefonu dahil farklı birçok modele ev sahipliği yaptı. Ancak hiç şüphesiz tanıtılan modellerin en ilginçlerinden biri Energizer tarafından geliştirilen 18000 mAh bataryalı akıllı telefondu. Energizer Power Max P18K Pop adındaki telefon neredeyse tuğla boyutlarında olmasına rağmen çerçevesiz ekran ve açılır kapanır ön kamera mekanizması barındırıyor. Bu telefon için başlatılan kitle fonlama kampanyası istenilen desteği bulamadı.

1.2 milyon doların sadece 15 bin doları toplandı

MWC 2019’da prototipini gösteren firma seri üretime geçmek için 1.2 milyon dolar hedefli kitle fonlama kampanyası başlattı. Indiegogo üzerinde yürütülen kampanyaya 549 dolar ödeyerek Energizer’in telefonunu, 2019 yılının Ekim ayında teslim alma şansına sahip oluyordunuz. Bunun dışında 1587 dolara kadar farklı destek paketleri mevcut. Sadece 11 kişi tarafından desteklenen kampanya yalnızca 15005 dolar toplayabildi. Yani hedefin yüzde 1’i anca gerçekleştirildi.

Energizer Power Max P18K Pop modelinin bazı özellikleri 6.2 inç 1080 x 2340 piksel çözünürlüklü ekran, Helio P70 yonga seti, 6 GB RAM, 128 GB depolama, 16 MP + 2 MP açılır kapanır ön kamera, 12 MP + 5 MP + 2 MP arka kamera şeklinde sıralanabiliyor. 18000 kapasiteli batarya ile diğer telefonları da şarj edebiliyorsunuz.

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Tabii ki firmanın gerçekten 1.2 milyon dolara ulaşmayı planlayıp planlamadığı bilinmiyor. Sadece kullanıcıların dikkatini çekmek amacıyla böyle bir hamle yapılmış olabilir. Her halükarda 18000 mAh bataryalı telefonun raflarda yer almayacağı kesinleşmiş oldu.

https://www.indiegogo.com/projects/p18k-the-world-s-longest-lasting-smartphone