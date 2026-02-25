Giriş
    Samsung Galaxy S26 & S26+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung Galaxy S26 ve S26 Plus özellikleri resmen tanıtıldı. Yüksek performanslı Exynos işlemcisi, ultra düzeyde pil gücü, gelişmiş Galaxy AI yetenekleriyle Samsung S6+, 2026'nın gözde cihazlarından.

    Samsung Galaxy S26 Plus tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S26 tanıtım etkinliği 25 Şubat’ta TSİ 21.00’de başladı. 2026’nın beklenen üst seviye telefonlarından Samsung S26 serisi, geliştirilmiş kamera ve yapay zeka destekli yetenekleriyle sahne aldı. Gizlilik Ekranı ile merak edilen serinin en üst modeli Galaxy S26 Ultra bir kenara Galaxy S26 ve S26+, özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus neler sunuyor 📲

    Samsung Galaxy S26 ekran, kamera, işlemci, ram, batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Öncelikle tasarıma odaklanalım. Galaxy S26 ve Galaxy S26+, yan yana tamamen aynı görünüyor; tek fark boyutlarında. Fark edileceği üzere, her iki cihazın da ortada kamera deliği bulunan düz bir ekranı ve her tarafında eşit çerçeveleri bulunuyor. Fiziksel düğmeler açısından, güç/kilit ve ses açma/kapama düğmeleri sağ tarafta yer alıyor. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu üç kamera, kamera adasının üzerinde, sol üst köşede bulunuyor. Her iki telefon da masada sallanacak gibi duruyor ancak arka her ikisinde de düz. Çerçeve için de aynı şey geçerli; her tarafı düz. Düz model 7.2mm inceliğinde ve 167 gram ağırlığında. Plus model, biraz daha kalın (7.3mm) ve ağır (190 gr). Galaxy S26, 6.3 inç Full HD+ Dinamik AMOLED düz ekranla geliyor. S26 Plus modeli ise 6.7 inç QHD+ Dynamic AMOLED ekrana sahip.

    Galaxy S26 ve S26+ Türkiye’de Exynos 2600 işlemciyle geliyor. Exynos 2600, 2nm GAA (Gate-All-Around) üretim süreciyle üretilen dünyanın ilk akıllı telefon işlemcisi olma özelliğini taşıyor. Exynos 2600, Arm'ın en yeni v9.3 mimarisine dayalı, yeni C1-Ultra ve C1-Pro çekirdeklerini kullanan 10 çekirdekli CPU içeriyor. Önceki üst seviye Exynos işlemcilerden farklı olarak, Samsung geleneksel düşük güç tüketimli küçük çekirdekleri tamamen ortadan kaldırmış. Bunun yerine, büyük ve yüksek performanslı çekirdeklere güveniyor.

    Samsung, bu yeni yapının Exynos 2500'e kıyasla genel CPU performansını %39'a kadar iyileştirdiğini iddia ediyor. Arm'ın SME2 komutlarına destek, cihaz içi makine öğrenimi iş yüklerini geliştirmek ve yapay zeka özelliklerinde gecikmeyi azaltmak için ayrıca vaat ediliyor.

    Grafik bölümünde yeni Exynos 2600, Xclipse 960 GPU'yu içeriyor. Samsung, işlemcinin selefine göre iki kat daha fazla işlem performansı ve %50'ye kadar daha iyi ışın izleme performansı sunduğunu söylüyor. Samsung'un Exynos Neural Super Sampling (ENSS) teknolojisi de ilk kez yer alıyor. Yapay zeka tabanlı görüntü yükseltme ve kare oluşturma kullanarak, önemli güç kaybı olmadan daha akıcı oyun deneyimi sunmayı vaat ediyor.

    Yapay zeka, Exynos 2600 için de önemli bir odak noktası. Samsung, yükseltilmiş NPU’nun önceki amiral gemisi Exynos çipine kıyasla yapay zeka performansında %113'lük bir artış sağladığını ve daha büyük ve daha karmaşık üretken yapay zeka modellerinin doğrudan cihazda çalışmasını sağladığını iddia ediyor. Bu çip ayrıca cihaz içi gizliliği güçlendirmek ve hassas verileri gelecekteki güvenlik tehditlerine karşı korumak için tasarlanmış.

    Galaxy S26 ve Galaxy S26+, 12 GB RAM kullanırken; Galaxy S26 Ultra, depolamaya bağlı olarak 12 GB ya da 16 GB RAM ile geliyor. Samsung, yeni seride hem kendisinin hem de Micron’dan tedarik ettiği LPDDR5x bellekleri kullanıyor. Geçen yıl, Samsung'un MX bölümü, Micron'un LPDDR5X çiplerinin daha iyi performans gösterdiği düşünüldüğünden, Galaxy S25'in ilk partilerinde yalnızca Micron'un LPDDR5X çiplerini kullandı. Ancak bu yıl, Samsung DS'nin LPDDR5X belleğinin rakiplerine benzer bir performansa ulaştığı söyleniyor. Bu gelişme, Samsung'un kendi yarı iletken çiplerini mobil ürünlere daha fazla entegre etmesine ve üretim maliyetlerini düşürmesine olanak tanıyacak.

    Üç Galaxy S26 cihazının da pil ömrü 1200 şarj döngüsü olarak derecelendirilmiş. Bu, pil sağlığının 1200 şarj döngüsünden sonra %80'e düşeceği anlamına geliyor. Geçen yılki Galaxy S25'in pil ömrü 2000 döngü olarak derecelendirilmişti. Olumlu tarafı şu ki, üç yeni telefon da A sınıfı enerji verimliliği etiketine sahip, bu da Samsung S26 serisini en enerji verimli akıllı telefonlar arasına katıyor. Galaxy S26 üçlüsü ayrıca tekrarlanan serbest düşme dayanıklılığı için A derecesine ve onarılabilirlik için C derecesine sahip. Ayrıca IP68 toz ve su geçirmezlik derecesine de sahipler. Bu, yeni telefonların kritik hasar görmeden bazı düşmelerden kurtulabileceği anlamına geliyor. Ayrıca 3 metre derinliğe kadar tatlı suda 30 dakika boyunca dayanabiliyorlar.

    Pil kapasitelerine gelince, Samsung S26, 4300 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Samsung S26 Plus ise 4900 mAh bataryadan güç alıyor. Galaxy S26 Ultra, kablolu şarjda 60 W, kablosuz şarjda 25 W ile Plus modeline göre daha hızlı şarj olacak. Galaxy S26 Plus ise kablolu olarak 45 W, kablosuz 15 W şarj hızı sunuyor.

    Galaxy S26 Plus kamera özellikleri 📷

    Samsung Galaxy S26 Plus kamerası Tam Boyutta Gör
    Galaxy S26 ve S26 Plus'ın kamera sistemleri aynı kaldı; ne yazık ki geçen yıla göre neredeyse hiçbir değişiklik yok. Bu, arkada üç kamera, önde 12MP selfie kamerasının bulunduğu anlamına geliyor.

    Ana kamera, 1/1.56 inç boyutunda, f/1.8 diyafram açıklığına ve 24 mm görüş alanına sahip 50MP sensöre sahip. Bu, Samsung'un en üst düzey Ultra modelinde kullandığı sensörden biraz daha küçük bir sensör. Ultra geniş açılı kamera 12MP sensörle geliyor ancak ilginç bir şekilde, diyafram aralığında düşüş var; geçen yılki f/2.2'ye kıyasla daha yavaş f/2.55. En büyük hayal kırıklığı ise, f/2.4 diyafram açıklığına ve 67 mm görüş alanına sahip değişmemiş 3x optik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera. İlk söylentiler bu yıl daha büyük bir sensör olacağını öne sürüyordu ancak bu gerçekleşmedi. Kamera, geçmişte düşük ışıkta zorlanan aynı küçük 1/3.94 inç sensörü kullanıyor.

    Samsung'un Galaxy S26 serisi lansmanı için yayınladığı son tanıtım, beş kameradan ikisinde önemli ölçüde daha büyük diyafram değerleri sayesinde mümkün kılınan şimdiye kadarki en parlak Galaxy kamera sistemine işaret etse de, kamera donanımında minimal değişiklikler yapıldı. Galaxy S26 Ultra'daki beş kamera sensöründen ikisi gerçekten değişti ancak yeni sensörler piksel boyutu veya sayısında herhangi bir iyileştirme sunmadığından bunun fotoğraf ve video kalitesi üzerinde minimal bir etkisi olacaktır.

    Samsung, doğrudan kamera uygulamasından çekilen fotoğraf ve videoların daha akıllıca düzenlenmesine odaklandı. Yeni Galaxy AI seçeneğiyle gündüz çekimini gece çekimine dönüştürmek son derece pratik hale getirildi, bir sahneye eksik detayları ekleme seçeneği de faydalı olabilir. Samsung ayrıca, kullanıcıların birden fazla fotoğrafı tek bir fotoğrafta birleştirebileceğini, bunların hepsinin telefonun kamera uygulamasında bir düğmeye dokunarak yapılabileceğini vurguluyor. Ancak, donanımın yıllar içinde çok az değişmiş olması üzücü. Galaxy S21 Ultra'dan beri 10 MP 3x telefoto lens mevcut, Galaxy S23 Ultra'dan beri de 200 MP sensör değişmedi ve Galaxy S20 Ultra'dan beri aynı boyutta 5000 mAh batarya kullanılıyor.

    Samsung Galaxy S26 özellikleri 📱

    Samsung Galaxy S26 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.3 inç, 2340x1080, 120Hz, Corning Gorilla Armor 2, Dynamic AMOLED 2X
    • İşlemci: Exynos 2600
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP geniş açılı (birincil) + 10MP telefoto + 12MP ultra geniş
    • Ön kamera: 12MP
    • Batarya: 4300 mAh, 25W hızlı şarj
    • Yazılım: One UI 8.5
    • Bağlanabilirlik: 5G, NFC, WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • Boyut ve ağırlık: 149.6 x 71.7 x 7.2mm, 167g

    Samsung Galaxy S26 Plus özellikleri 📱

    Samsung Galaxy S26+ teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, 3120x1440, 120Hz, Corning Gorilla Armor 2, Dynamic AMOLED 2X
    • İşlemci: Exynos 2600
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP geniş açılı (birincil) + 10MP telefoto + 12MP ultra geniş
    • Ön kamera: 12MP
    • Batarya: 4900 mAh, 45W hızlı şarj
    • Yazılım: One UI 8.5
    • Bağlanabilirlik: 5G, NFC, WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • Boyut ve ağırlık: 158.4 x 75.8 x 7.3mm, 190g

    Samsung Galaxy S26 fiyatı ne kadar 🏷️

    Samsung Galaxy S26 Plus Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S26 fiyatı ne kadar, kaç TL? olacak sorusu çok merak ediliyordu. Samsung S26 fiyatları resmi olarak açıklandı. Galaxy S26 fiyatı 70.499 TL'den başlıyor. Depolamaya göre Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus fiyatı şu şekilde:
    • Samsung Galaxy S26 256 GB: 70.499 TL
    • Samsung Galaxy S26 512 GB: 80.499 TL
    • Samsung Galaxy S26 Plus 256 GB: 82.499 TL
    • Samsung Galaxy S26 Plus 512 GB: 94.499 TL

    Samsung Galaxy S26 ne zaman çıkıyor 📅

    Samsung Galaxy S26 Plus çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus, Ultra modeliyle birlikte 25 Şubat’ta ön siparişe açıldı. Galaxy S26 çıkış tarihi 13 Mart olarak açıklandı. Samsung S26 ve S26+, siyah, beyaz, gök mavisi ve kobalt mor renk seçeneğiyle satışa sunuldu.

