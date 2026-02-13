iPhone 17 Pro Max'in kasası kılıfa rağmen zarar görüyor

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 17 Pro Max'in ısı dağıtım kapasitesini artırmak için özel bir alüminyum alaşımı kullandı. Ancak kullanıcı paylaşımlarına göre bu alaşım, telefonun kılıf içinde bile zarar görmesine yol açıyor.

iPhone 17 Pro Max, 5080 serisi alüminyum kullanıyor

Bir iPhone 17 Pro Max kullanıcısı yakın zamanda telefonunun kılıf içinde olmasına rağmen çerçeve ve başka noktalardan zarar gördüğünü net bir şekilde gösteren bir fotoğraf paylaştı. Kullanıcı, yaşadığı deneyime ilişkin olarak “Alüminyumun yumuşak olduğunu ve düşme durumunda hasar oluşup oluşmayacağını birçok faktörün etkilediğini hepimiz biliyoruz ama iPhone 17 Pro Max kılıf takılıyken düşerse gerçekten de eziliyor” açıklamasında bulundu.

Peki, iPhone 17 Pro Max kılıftayken nasıl zarar görebiliyor? Schrödinger adlı bir kullanıcı bunun ardındaki temel nedeni açıkladı. Apple iPhone 17 Pro Max, gelişmiş termal yönetim için 5080 serisi alüminyum alaşımı kullanıyor. Bu alaşım, iPhone 17 Pro Max'i, 6000 serisi alüminyum alaşımı kullanan iPhone 17 modeline göre hasara çok daha yatkın hale getiriyor.

iPhone 17 Pro Max, Apple tasarımı buhar haznesine sahip yeni ısı yönetimi sistemiyle geliyor. Apple, telefondaki soğutma sistemini şöyle açıklıyor: “Yeni iç mimaride bulunan Apple tasarımı buhar bölmesi, performansı ve ısı performansını iyileştiriyor. Alüminyum kasaya lazer ile işlenmiş buhar deposunun içine hapsedilen deiyonize su sayesinde ısı, A19 Pro çipten uzaklaştırılıyor. Böylece daha da yüksek performans seviyelerine ulaşılabiliyor. Isı, dövme alüminyum yekpare kasa içinde taşınıyor ve sistem içinde eşit bir şekilde dağıtılarak güç ve yüzey ısısını yönetiyor. Bu sayede iPhone, olağanüstü bir performans sunarken yine de rahatlıkla tutulabiliyor.”

Bununla birlikte, en üst düzey iPhone 17 modelinin güçlü çipi göz önüne alındığında Apple, termal kısıtlama sorunlarını önlemek için geliştirilmiş ısı dağıtım profiline sahip bir alüminyum alaşımı kullanmayı tercih etti. Şirketin bu kararı, bazı kullanıcılara pahalı mâl olmuşa benziyor.

