Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 Pro Max'in kasası kılıfa rağmen zarar görüyor

    iPhone 17 Pro Max, lansmandan beri çeşitli sorunlarla gündemde. Bu sefer, kullanıcılardan telefonun kılıf içindeyken bile belli noktalarının zarar gördüğünü gösteren fotoğraflar geliyor.

    iphone 17 pro max kılıfta kasa zarar görüyor sorunu Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 17 Pro Max'in ısı dağıtım kapasitesini artırmak için özel bir alüminyum alaşımı kullandı. Ancak kullanıcı paylaşımlarına göre bu alaşım, telefonun kılıf içinde bile zarar görmesine yol açıyor.

    iPhone 17 Pro Max, 5080 serisi alüminyum kullanıyor

    Bir iPhone 17 Pro Max kullanıcısı yakın zamanda telefonunun kılıf içinde olmasına rağmen çerçeve ve başka noktalardan zarar gördüğünü net bir şekilde gösteren bir fotoğraf paylaştı. Kullanıcı, yaşadığı deneyime ilişkin olarak “Alüminyumun yumuşak olduğunu ve düşme durumunda hasar oluşup oluşmayacağını birçok faktörün etkilediğini hepimiz biliyoruz ama iPhone 17 Pro Max kılıf takılıyken düşerse gerçekten de eziliyor” açıklamasında bulundu.

    Peki, iPhone 17 Pro Max kılıftayken nasıl zarar görebiliyor? Schrödinger adlı bir kullanıcı bunun ardındaki temel nedeni açıkladı. Apple iPhone 17 Pro Max, gelişmiş termal yönetim için 5080 serisi alüminyum alaşımı kullanıyor. Bu alaşım, iPhone 17 Pro Max'i, 6000 serisi alüminyum alaşımı kullanan iPhone 17 modeline göre hasara çok daha yatkın hale getiriyor.

    iPhone 17 Pro Max, Apple tasarımı buhar haznesine sahip yeni ısı yönetimi sistemiyle geliyor. Apple, telefondaki soğutma sistemini şöyle açıklıyor: “Yeni iç mimaride bulunan Apple tasarımı buhar bölmesi, performansı ve ısı performansını iyileştiriyor. Alüminyum kasaya lazer ile işlenmiş buhar deposunun içine hapsedilen deiyonize su sayesinde ısı, A19 Pro çipten uzaklaştırılıyor. Böylece daha da yüksek performans seviyelerine ulaşılabiliyor. Isı, dövme alüminyum yekpare kasa içinde taşınıyor ve sistem içinde eşit bir şekilde dağıtılarak güç ve yüzey ısısını yönetiyor. Bu sayede iPhone, olağanüstü bir performans sunarken yine de rahatlıkla tutulabiliyor.

    Bununla birlikte, en üst düzey iPhone 17 modelinin güçlü çipi göz önüne alındığında Apple, termal kısıtlama sorunlarını önlemek için geliştirilmiş ısı dağıtım profiline sahip bir alüminyum alaşımı kullanmayı tercih etti. Şirketin bu kararı, bazı kullanıcılara pahalı mâl olmuşa benziyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi şarjörlü av tüfeği kumho mu lassa mı karbon isı boyası kullanıcı yorumları skoda octavia 1.0 e-tec yorumlar megane 2 otomatik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum