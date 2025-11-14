Samsung, uygun fiyatlı cihazlara da 7 yıl güncelleme sunacak

Samsung resmî olarak açıklamasa da, Galaxy A36, Galaxy A56, Galaxy Tab A11 ve Tab A11 Plus, 7 yıllık güvenlik güncellemesi almaya uygun cihazlar arasında. Bu cihazlar 6 büyük işletim sistemi sürümü, 7 yıl da güvenlik yamalarını alacak.
Samsung, Galaxy A36 ve A56 akıllı telefonlarını 6 yıl işletim sistemi yükseltme garantisiyle piyasaya sürdü. Yakın zamanda çıkan Galaxy Tab A11 serisi de önümüzdeki altı yıl içinde altı nesil önemli Android güncellemelerini alacak.
Samsung, güncelleme takvimini değiştirmezse, Galaxy A36 ve A56 modelleri Mart 2032'ye kadar, Galaxy Tab A11 serisi, Eylül/Kasım 2032'ye kadar güncelleme alacak.
Galaxy A36 ve A56, markanın en çok satan orta sınıf telefonları arasında yer alıyor.
Samsung, amiral gemisi olmayan cihazlarda yazılım desteğini uzatmakla kalmadı, deneyimi de iyileştirme çabasında. Özellikle yapay zeka destekli bazı özellikler üst sınıf cihazlarla sınırlı değil. Buna rağmen, Apple, yalnızca iPhone 15 Pro ve üzeri modellere yapay zeka özellikleri sundu ve Apple Intelligence, şu anda oldukça geriden seyrediyor.