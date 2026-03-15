    Galaxy S26 Ultra'nın "güçlendirilmiş" soğutma sistemi ortaya çıktı

    Samsung'un en üst seviye telefonu Galaxy S26 Ultra, parçalarına ayrıldı ve cihazın daha büyük ve güçlendirilmiş soğutma sistemiyle geldiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar:

    Modern üst seviye işlemciler inanılmaz derecede güçlü ve inanılmaz derecede ısınıyor. Snapdragon 8 Elite çipler artık sadece oyun oynarken ısınmıyor; yapay zeka görevleri, video kaydı ve hatta agresif çoklu görev sırasında da aşırı ısınıyorlar. Samsung, Galaxy S26 Ultra'nın içine daha güçlü bir buhar odası yerleştirerek bu soruna çözüm getiriyor. Sadece boyut artışı değil, tasarım iyileştirmeleriyle birlikte teknolojik bir yükseltme var.

    %15 daha büyük buhar odası, %21 daha iyi termal performans

    PBKreviews, Galaxy S26 Ultra’yı parçalarına ayırıyor ve cihazın buhar odasının S25 Ultra'da bulunan buhar odasından yaklaşık %15 daha büyük olduğu ortaya çıkıyor. Samsung, Galaxy S25 Ultra'ya kıyasla %21 daha iyi termal performans iddiasında bulunuyor. Paylaşılan fotoğraflarda da Samsung’un yeni buhar odasının önemli ölçüde daha fazla yer kapladığı açıkça görülüyor.

    İşlemciye destek

    Samsung ayrıca işlemcinin yanlarına termal arayüz malzemesi ekledi. Bu, ısıyı yatay olarak daha hızlı yayarak, kamera çıkıntısının yakınında aşırı sıcak bir alan oluşturmak yerine, cihaz genelinde sıcaklıkları eşit tutmayı amaçlıyor. Buhar odasının boyutundaki artış daha da önem kazanıyor. Işın izleme artık amiral gemisi oyunlarında isteğe bağlı değil. Yapay zeka işlemleri artık bulutta değil, yerel olarak gerçekleşiyor.

    Sıcak bir telefon sadece performansı düşürmüyor, pil ömrünü de kısaltıyor, tutuşu etkiliyor ve hatta kapanmaya neden olabiliyor.

