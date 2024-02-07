Sararmış telefon kılıfı nasıl temizlenir? Şeffaf kılıfı temizlemenin 4 kolay yolu!

- Sararmış şeffaf kılıfı temizleme yöntemleri 📱
- Bulaşık deterjanı ile şeffaf telefon kılıfı temizleme 🧼
- Karbonatla telefon kılıfı temizleme 🧽
- Beyaz sirke ile şeffaf kılıfı temizleme ⚪
- İzopropil alkol ile şeffaf silikon kılıfı temizleme 🧻
- Çamaşır suyu ile şeffaf kılıfı temizlemek mümkün mü 🤔
- Yorumlar
Telefon kılıfı, yeni bir akıllı telefon alırken satın aldığımız aksesuarların başında gelir. Telefonu korurken harika tasarımını da kapatmak istemediğimizden genelde şeffaf kılıfları tercih ediyoruz. Ancak, şeffaf telefon kılıfları ultraviyole ışığın yanı sıra ısıya da maruz kalmanın bir sonucu olarak bir süre sonra sararmaya başlıyor. Peki, sararmış telefon kılıfı nasıl temizlenir? Buradaki şeffaf kılıf temizleme yöntemleri ile sararmış kılıfın yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz.
Sararmış şeffaf kılıfı temizleme yöntemleri 📱
Bulaşık deterjanı ile şeffaf telefon kılıfı temizleme 🧼
- Ilık suya birkaç damla bulaşık deterjanı dökün.
- Bir diş fırçası alın ve telefon kılıfının içini ve dışını bu çözeltiyle fırçalayın.
- Tamamen temizlenmesi için kılıfı tekrar tekrar suya batırın.
- Yeterince yaptıktan sonra kirli suyu boşaltın ve kılıf temiz su altında durulayın.
- Mikrofiber bezle kurulayıp kılıfı açık havada tamamen kurumaya bırakın.
- Kılıfı telefonunuza takmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olun.
Karbonatla telefon kılıfı temizleme 🧽
- Telefon kılıfı havlunun ya da bir bezin üzerine koyun.
- Kılıfın her yerine kabartma tozunu serpin.
- Bir diş fırçası alıp ıslatın ve kılıfın içini, çevresini karbonatla fırçalayın.
- Toz macun kıvamına gelinceye kadar iyice uygulayın.
- Dairesel hareketlerle fırçalayın ve çok lekeli alanlara özellikle dikkat edin.
- Fırçalamayı bitirdikten sonra karbonatı akan suyun altında durulayın.
- Kılıfı mikrofiber bezle kurutmadan önce tüm karbonatın gittiğinden emin olun.
- Kılıfı telefona takmadan önce açık havada tamamen kurumayı bırakın.
Beyaz sirke ile şeffaf kılıfı temizleme ⚪
- Kılıfın sığabileceği büyüklükte bir kap veya kase alın.
- Kaba iki yemek kaşığı karbonat serpin ve bir bardak beyaz sirkeyi yavaşça dökün.
- Köpürecektir. (Bu, temizleme işleminin bir parçası)
- Kılıf tamamen batmadıysa biraz daha sirke ekleyin.
- Birkaç saat bekletin.
- Kılıfı iyice durulayın.
- Kılıfı tekrar kullanmadan önce mikrofiber bezle iyice kurulayın.
İzopropil alkol ile şeffaf silikon kılıfı temizleme 🧻
- Mikrofiber beze izopropil alkolden dökün. (Sprey veya mendille uygulayabilirsiniz)
- Solüsyonla kılıfınızın ön ve arkasını silin.
- Alkolü temiz, mikrofiber bezle silin. (Çabuk kuruyacaktır)
- Kılıfı telefonunuza takmadan önce birkaç saat açık alanda kurumaya bırakın.
Çamaşır suyu ile şeffaf kılıfı temizlemek mümkün mü 🤔
Akıllı telefon kılıfları özellikle de şeffaf silikon kılıflar, zamanla sararıyor. Yukarıdaki evde uygulanabilir basit şeffaf kılıf temizleme yöntemleriyle sararmış telefon kılıfı beyazlatmak mümkün. Ancak, hiçbiri işe yaramadıysa, telefon kılıfınız hâlâ oldukça sarı görünüyorsa, yeni bir şeffaf kılıf satın almanın vakti gelmiş demektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.