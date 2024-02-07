Sararmış telefon kılıfı nasıl temizlenir? Şeffaf kılıfı temizlemenin 4 kolay yolu!

Telefon kılıfı, yeni bir akıllı telefon alırken satın aldığımız aksesuarların başında gelir. Telefonu korurken harika tasarımını da kapatmak istemediğimizden genelde şeffaf kılıfları tercih ediyoruz. Ancak, şeffaf telefon kılıfları ultraviyole ışığın yanı sıra ısıya da maruz kalmanın bir sonucu olarak bir süre sonra sararmaya başlıyor. Peki, sararmış telefon kılıfı nasıl temizlenir? Buradaki şeffaf kılıf temizleme yöntemleri ile sararmış kılıfın yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz.

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Sararmış şeffaf kılıfı temizleme yöntemleri 📱 Tam Boyutta Gör Şeffaf telefon kılıflarının zamanla sarardığı bilinir ancak şeffaf kılıfın nasıl temizlendiğini bilirseniz bunu önleyebilirsiniz. Yalnızca birkaç ev aletiyle şeffaf telefon kılıfının yeniden yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Yeni bir telefon kılıfı almadan önce buradaki dört farklı temizleme yöntemini kesinlikle denemelisiniz. Zamanla sararan şeffaf silikon kılıf nasıl temizlenir? Şeffaf kılıf neyle temizlenir? İşte uygulayabileceğiniz birkaç yöntem: Bulaşık deterjanı ile şeffaf telefon kılıfı temizleme 🧼 Tam Boyutta Gör Bu basit bir çözüm gibi görünebilir ancak günlük temizlikte bulaşık deterjanı kullanmamızın bir nedeni vardır. Bulaşık sabunu, yağı keser ve temas ettiği kalıntıların parçalanmasına yardımcı olur. Bu nedenle sararmış telefon kılıfında kullanmak için mükemmel bir temizlik maddesidir. Bulaşık deterjanı ile şeffaf kılıf nasıl temizlenir adım adım görelim: Ilık suya birkaç damla bulaşık deterjanı dökün. Bir diş fırçası alın ve telefon kılıfının içini ve dışını bu çözeltiyle fırçalayın. Tamamen temizlenmesi için kılıfı tekrar tekrar suya batırın. Yeterince yaptıktan sonra kirli suyu boşaltın ve kılıf temiz su altında durulayın. Mikrofiber bezle kurulayıp kılıfı açık havada tamamen kurumaya bırakın. Kılıfı telefonunuza takmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olun. Karbonatla telefon kılıfı temizleme 🧽 Tam Boyutta Gör Karbonat mükemmel bir doğal temizleyicidir. Bu popüler malzeme aşındırma özelliğiyle işe yarar. Ayrıca su ile birleştiğinde kiri ve yağı çözebilir. Bu nedenle her türlü temizlik önerisi için idealdir. Karbonatla şeffaf telefon kılıfı nasıl temizlenir adım adım görelim: Telefon kılıfı havlunun ya da bir bezin üzerine koyun. Kılıfın her yerine kabartma tozunu serpin. Bir diş fırçası alıp ıslatın ve kılıfın içini, çevresini karbonatla fırçalayın. Toz macun kıvamına gelinceye kadar iyice uygulayın. Dairesel hareketlerle fırçalayın ve çok lekeli alanlara özellikle dikkat edin. Fırçalamayı bitirdikten sonra karbonatı akan suyun altında durulayın. Kılıfı mikrofiber bezle kurutmadan önce tüm karbonatın gittiğinden emin olun. Kılıfı telefona takmadan önce açık havada tamamen kurumayı bırakın. Beyaz sirke ile şeffaf kılıfı temizleme ⚪ Tam Boyutta Gör Karbonatla sirke temizlikte harika ikili. Beyaz sirke, keskinliği ve asitliliği nedeniyle inanılmaz bir doğal temizleyici. Kireç kalıntılarını kolayca çözebiliyor veya yüzeyleri dezenfekte edebiliyor. Şeffaf telefon temizlemek için de kullanılabilir. Peki, sirke ile sararmış telefon kılıfı beyazlatma nasıl yapılır adım adım görelim: Kılıfın sığabileceği büyüklükte bir kap veya kase alın. Kaba iki yemek kaşığı karbonat serpin ve bir bardak beyaz sirkeyi yavaşça dökün. Köpürecektir. (Bu, temizleme işleminin bir parçası) Kılıf tamamen batmadıysa biraz daha sirke ekleyin. Birkaç saat bekletin. Kılıfı iyice durulayın. Kılıfı tekrar kullanmadan önce mikrofiber bezle iyice kurulayın. İzopropil alkol ile şeffaf silikon kılıfı temizleme 🧻 Tam Boyutta Gör Telefon kılıfını temizlemenin yanı sıra dezenfekte etmek istiyorsanız, izopropil alkol en iyi çözümdür. Bu solüsyon, temas halinde mikropları öldürecek ve çok hızlı kuruduğu için bir parlaklık bırakacaktır. Bununla birlikte alkolün bazı telefon kılıflarının renginin bozulmasına neden olduğu bilinir; bu nedenle uygulamadan önce kullanım talimatlarını iyice okumanızda ve öncelikle kılıfın çok göze çarpmayan bir noktasında test yapmanızda fayda var. İzopropil alkolle sararmış telefon kılıfı nasıl beyazlatılır adım adım görelim: Mikrofiber beze izopropil alkolden dökün. (Sprey veya mendille uygulayabilirsiniz) Solüsyonla kılıfınızın ön ve arkasını silin. Alkolü temiz, mikrofiber bezle silin. (Çabuk kuruyacaktır) Kılıfı telefonunuza takmadan önce birkaç saat açık alanda kurumaya bırakın. Çamaşır suyu ile şeffaf kılıfı temizlemek mümkün mü 🤔 Tam Boyutta Gör Çamaşır suyu, maddesel bileşimine bağlı olarak telefon kılıflarına zarar verdiği bilinen bir şeydir. Bu nedenle bu çözüm yolu fazla önerilmez. Bunun yerine yukarıdaki yöntemleri deneyin. Sararan telefon kılıfını beyazlatmak için birden fazla kez uygulamanız gerekebilir. Telefon kılıfınız beyazladığında tekrar sararmaması için birkaç haftada bir temizlemeyi sürdürün.

Akıllı telefon kılıfları özellikle de şeffaf silikon kılıflar, zamanla sararıyor. Yukarıdaki evde uygulanabilir basit şeffaf kılıf temizleme yöntemleriyle sararmış telefon kılıfı beyazlatmak mümkün. Ancak, hiçbiri işe yaramadıysa, telefon kılıfınız hâlâ oldukça sarı görünüyorsa, yeni bir şeffaf kılıf satın almanın vakti gelmiş demektir.

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Sararmış şeffaf telefon kılıfını temizleme yöntemleri