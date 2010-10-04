Samsung Galaxy Tab için farklı kullanım senaryolarını içeren 9 dakikalık video

Samsung tarafından dünyanın en gelişmiş tablet bilgisayarı olarak lanse edilen Galaxy Tab, Apple iPad'in en güçlü rakiplerinden biri olarak pazardaki yerini almaya hazırlanıyor. Yaygın satışı yavaş yavaş başlamakta olan Galaxy Tab için Güney Koreli üretici 9 dakika uzunluğunda kapsamlı bir video hazırladı. Galaxy Tab için farklı kullanım senaryonlarına yer verilen video, cihaza özel uygulamalar ve performans konusunda da önemli ipuçları içeriyor. 9 dakikalık bu özel çalışmaya geçmeden önce Galaxy Tab'in teknik özelliklerini hatırlamakta fayda var;

Android 2.2 işletim sistemi ve TouchWiz 3.0 kullanıcı ara birimi.

7-inç TFT LCD ekran, 1024 x 600 çözünürlük desteği (WSVGA).

380 gram ağırlık

1GHz Cortex-A8 tabanlı Hummingbird işlemcisi ve PowerVR SGX 540 grafik birimi.

16GB veya 32GB dahili depolama kapasitesi.

32GB'a kadar microSD bellek kartı desteği .

1.3 MP çözünürlüğünde ön ve 3MP çözünürlüğünde Flash destekli arka kamera.

4,000mAh kapasiteli pil.

3G data / ses.

5GHz dual-band 802.11n WiFi.

Standart arka renk Beyaz, white, taşıyıcı firmalar farklı renkleri seçebiliyor.

Full HD video oynatımı.