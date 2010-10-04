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Samsung Galaxy Tab için farklı kullanım senaryolarını içeren 9 dakikalık video

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,8b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung tarafından dünyanın en gelişmiş tablet bilgisayarı olarak lanse edilen Galaxy Tab, Apple iPad'in en güçlü rakiplerinden biri olarak pazardaki yerini almaya hazırlanıyor. Yaygın satışı yavaş yavaş başlamakta olan Galaxy Tab için Güney Koreli üretici 9 dakika uzunluğunda kapsamlı bir video hazırladı. Galaxy Tab için farklı kullanım senaryonlarına yer verilen video, cihaza özel uygulamalar ve performans konusunda da önemli ipuçları içeriyor. 9 dakikalık bu özel çalışmaya geçmeden önce Galaxy Tab'in teknik özelliklerini hatırlamakta fayda var;

  • Android 2.2 işletim sistemi ve TouchWiz 3.0 kullanıcı ara birimi.
  • 7-inç TFT LCD ekran, 1024 x 600 çözünürlük desteği (WSVGA).
  • 380 gram ağırlık
  • 1GHz Cortex-A8 tabanlı Hummingbird işlemcisi ve PowerVR SGX 540 grafik birimi.
  • 16GB veya 32GB dahili depolama kapasitesi.
  • 32GB'a kadar microSD bellek kartı desteği .
  • 1.3 MP çözünürlüğünde ön ve 3MP çözünürlüğünde Flash destekli arka kamera.
  • 4,000mAh kapasiteli pil.
  • 3G data / ses.
  • 5GHz dual-band 802.11n WiFi.
  • Standart arka renk Beyaz, white, taşıyıcı firmalar farklı renkleri seçebiliyor.
  • Full HD video oynatımı.

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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben bu telefon ile görüşme kablosuz yapamıyorum imdat yardım lütfen
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drxx 9 yıl
ben video yu göremiyorum bir sorun mu var
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selamsalo 9 yıl

drxx

ben video yu göremiyorum bir sorun mu var



aynen
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bordoomavii 9 yıl
apple olmasa ne galaxy s'i nede galaxy Tab'ı 5 sene daha göremezdik.
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Rock_Rage 9 yıl
Bence cok guzel olmus fiyat uygun olursa alınabilir zira ipad e gore giris cıkısı yuvaları daha fazla ve daha genis bir kullanım alanı saglıcanı dusunuyorum.
SAYGILARLA
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Batuist 9 yıl
gerçekten çok hoş olmuş.. ama dikkatimi çeken bir nokta hiçbir flash videosunu tam ekran yapmadı.. acaba bunu bilinçli mi yaptılar?? tam ekranda iken sorunsuz bir şekilde videoyu oynatabiliyor mu??
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escape0121 9 yıl
EGER FİYAT UYGUN OLURSA YUKSEK SATIS ORANLARINA ULASABİLİR AMA FİYATININ OLDUKCA CAZİP OLMASI GEREKİYOR CÜNKÜ KARSISINDA İPAD VAR
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