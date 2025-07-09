Samsung Galaxy Z Fold 7 tanıtıldı: Daha ince, daha büyük, daha güçlü!

Samsung, 9 Temmuz’da Unpacked etkinliğinde yeni katlanan akıllı telefon modeli Galaxy Z Fold 7’yi Galaxy Z Flip 7, Flip 7 FE ve Galaxy Watch 8 serisiyle birlikte tanıttı. Galaxy Z Fold7, her zamankinden ince, hafif ve güçlendirilmiş yapısı, 200MP kamerası ve güçlü bataryasıyla öne çıkıyor. İşte Samsung Galaxy Z Fold 7 özellikleri:
Şimdiye kadarki en ince, en hafif ve dayanıklı Galaxy Z Fold
Samsung, yeni modelde ekranı daha da güçlendirdiğini, dayanıklı hale getirdiğini söylüyor. Armor FlexHinge teknolojisi, cihazı korurken daha ince yapıda olmasını sağlıyor. Corning Gorilla Glass Ceramic 2 cam, hem ön hem arka yüzeyde dayanıklılık sağlıyor.
Ultra detaylı çekimler, daha geniş grup selfieleri
Samsung, yeni nesil ProVisual Engine’den güç alan 200MP kamerayla ultra detaylı çekimler yapılabildiğini söylüyor. Gelişmiş ProVisual Engine ile birlikte çalışan yüksek çözünürlüklü sensörün gündüz/gece daha zengin kontrast sunduğunu, gürültü azaltma sayesinde düşük ışıkta bile sonradan düzenlemeye gerek kalmayan kareler elde edilebildiğini iddia ediyor. Yeni 10MP ön kamera, daha fazla kişiyi alırken canlı ve net selfie fotoğraflar çıkartıyor.
Şık ve güçlü: Tam bir oyun canavarı
Snapdragon 8 Elite for Galaxy, CPU’da %38 daha hızlı işleme, GPU’da %26 daha akıcı grafikler, NPU’da %41 daha hızlı yapay zeka işlemleri sağlıyor. Samsung, cihazın optimize edilmiş Vulkan desteği ve gerçek zamanlı ray tracing ile daha akıcı ve sürükleyici ekrana sahip olduğunu söylüyor. Cihazda 4400 mAh batarya bulunuyor.
Daha akıllı yapay zeka yardımcısı
Cihazda koruma
One UI 8: Fold için tamamen yenilendi
Samsung, One UI 8’in en kişiselleştirilebilir kullanıcı arayüzünü sunduğunu ve büyük ana ekran ve kapak ekranı için sıfırdan tasarlandığını söylüyor. Kişiselleştirilebilir duvar kağıtları, etkileşimli hava durumu ve galeri araç takımları ile Fold cihazınız tamamen size özel olacak.
Samsung Galaxy Z Fold 7 fiyatı ne kadar?
- Samsung Galaxy Z Fold 7 12GB + 256GB: 101.999 TL
- Samsung Galaxy Z Fold 7 12GB + 512GB: 107.999 TL
- Samsung Galaxy Z Fold 7 16GB + 1TB: 117.999 TL
Samsung Galaxy Z Fold 7 özellikleri
- Dış ekran: 6.5 inç, HD+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
- İç ekran: 8 inç, QXGA+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 200MP (geniş) + 12MP (ultra geniş) + 10MP (telefoto)
- Ön kamera: 10MP (ana ekran) + 10MP (kapak ekranı)
- Batarya: 4400 mAh
- Boyut ve ağırlık: 158.4 x 143.2 x 4.2mm (açık), 158.4 x 72.8 x 8.9mm (katlandığında), 215g
- Dayanıklılık: Corning Gorilla Glass Ceramic 2, Gelişmiş Armor Alüminyum, Armor FlexHinge, IP48
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre