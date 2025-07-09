Samsung Galaxy Z Fold 7 tanıtıldı: Daha ince, daha büyük, daha güçlü!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Samsung, 9 Temmuz’da Unpacked etkinliğinde yeni katlanan akıllı telefon modeli Galaxy Z Fold 7’yi Galaxy Z Flip 7, Flip 7 FE ve Galaxy Watch 8 serisiyle birlikte tanıttı. Galaxy Z Fold7, her zamankinden ince, hafif ve güçlendirilmiş yapısı, 200MP kamerası ve güçlü bataryasıyla öne çıkıyor. İşte Samsung Galaxy Z Fold 7 özellikleri:

Şimdiye kadarki en ince, en hafif ve dayanıklı Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold 7, serinin en ince ve hafif modeli. Telefon katlandığında 8.9 mm, açıldığında 4.2 mm inceliğinde, ağırlığı da 216 gram. Kıyaslama açısından, Z Fold 6 modeli açıldığında 12.1 mm, katlandığında 5.6 mm kalınlığında. Ayrıca daha ağır (239 g). Yeni model yalnızca daha ince ve daha hafif değil, aynı zamanda daha büyük ekran sunuyor. Kapak ekranı boyutu artık 6.5 inç. Bu ekran, 21:9 en boy oranı, HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ana ekran da 8 inç; bir, Galaxy akıllı telefondaki en geniş ekran. Bu ekran, QXGA+ çözünürlüğünde ve 120Hz.

Samsung, yeni modelde ekranı daha da güçlendirdiğini, dayanıklı hale getirdiğini söylüyor. Armor FlexHinge teknolojisi, cihazı korurken daha ince yapıda olmasını sağlıyor. Corning Gorilla Glass Ceramic 2 cam, hem ön hem arka yüzeyde dayanıklılık sağlıyor.

Ultra detaylı çekimler, daha geniş grup selfieleri

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 7, seride 200 megapiksel kameraya sahip ilk model. Yeni Fold’un arka kamera kurulumu 200MP geniş açılı kamera (2x optik zoom kalitesi), 10MP telefoto kamera (3x optik zoom), 12MP ultra geniş açılı kameradan oluşuyor. Ana ekran ve kapak ekranı kamerası 10MP.

Samsung, yeni nesil ProVisual Engine’den güç alan 200MP kamerayla ultra detaylı çekimler yapılabildiğini söylüyor. Gelişmiş ProVisual Engine ile birlikte çalışan yüksek çözünürlüklü sensörün gündüz/gece daha zengin kontrast sunduğunu, gürültü azaltma sayesinde düşük ışıkta bile sonradan düzenlemeye gerek kalmayan kareler elde edilebildiğini iddia ediyor. Yeni 10MP ön kamera, daha fazla kişiyi alırken canlı ve net selfie fotoğraflar çıkartıyor.

Şık ve güçlü: Tam bir oyun canavarı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Z Fold7, şimdiye kadarki en büyük ekran ve en gelişmiş mobil işlemci (Snapdragon 8 Elite for Galaxy) ile en iyi oyun deneyimini sunuyor.​​​​​

Snapdragon 8 Elite for Galaxy, CPU’da %38 daha hızlı işleme, GPU’da %26 daha akıcı grafikler, NPU’da %41 daha hızlı yapay zeka işlemleri sağlıyor. Samsung, cihazın optimize edilmiş Vulkan desteği ve gerçek zamanlı ray tracing ile daha akıcı ve sürükleyici ekrana sahip olduğunu söylüyor. Cihazda 4400 mAh batarya bulunuyor.

Daha akıllı yapay zeka yardımcısı

Tam Boyutta Gör Samsung Z Fold 7, daha akıllı yapay zeka yardımcısıyla geliyor. Photo Assist, yan yana önizlemelerle düzenleme yapmanıza olanak tanıyor. Bir nesneye dokunup basılı tutarak taşıyabiliyor, silebiliyor, büyütebiliyor, açısını değiştirebiliyor veya arka planı genişletebiliyorsunuz. Now Brief, gününüzü nasıl geçirdiğinize dair bir özet sunuyor. Hava durumu, enerji puanı gibi size özel hazırlanmış bilgileri ana ekrandan tek bakışta görmenizi sağlıyor. Yazma Yardımcısı ile web sitelerinden gelen uzun içerikleri artık kolayca organize edebiliyor ve saklayabiliyorsunuz. Notlar uygulamasına sürükleyip bırakarak sonra bakmak üzere kaydedebiliyorsunuz.

Cihazda koruma

Tam Boyutta Gör Personal Data Engine, verilerinizi güvenli şekilde toplar ve şifreler, ardından cihazınıza Knox Vault ile kaydeder. Ayrıca, Galaxy AI işlemlerinin cihaz üzerinde mi yoksa bulutta mı yapılacağına siz karar verirsiniz. Knox Matrix Trust Chain teknolojisi, bağlı tüm cihazlarda güvenliği sağlar. Tüm cihazlarınızın güvenliğini tek bir Galaxy akıllı telefon üzerinden takip edebilirsiniz.

One UI 8: Fold için tamamen yenilendi

Samsung, One UI 8’in en kişiselleştirilebilir kullanıcı arayüzünü sunduğunu ve büyük ana ekran ve kapak ekranı için sıfırdan tasarlandığını söylüyor. Kişiselleştirilebilir duvar kağıtları, etkileşimli hava durumu ve galeri araç takımları ile Fold cihazınız tamamen size özel olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 7 fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Gümüş, siyah ve mavi renk seçeneğiyle gelen Samsung Galaxy Z Fold 7’nin Türkiye fiyatı 101.999 TL'den başlıyor. Yalnızca Fold7, 16GB RAM seçeneğiyle geliyor. Bellek ve depolama alanına göre Galaxy Z Fold 7 fiyatlandırması şu şekilde:

Samsung Galaxy Z Fold 7 12GB + 256GB: 101.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold 7 12GB + 512GB: 107.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold 7 16GB + 1TB: 117.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold 7 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Dış ekran : 6.5 inç, HD+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x

: 6.5 inç, HD+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x İç ekran : 8 inç, QXGA+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x

: 8 inç, QXGA+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x İşlemci : Snapdragon 8 Elite for Galaxy

: Snapdragon 8 Elite for Galaxy Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 200MP (geniş) + 12MP (ultra geniş) + 10MP (telefoto)

: 200MP (geniş) + 12MP (ultra geniş) + 10MP (telefoto) Ön kamera : 10MP (ana ekran) + 10MP (kapak ekranı)

: 10MP (ana ekran) + 10MP (kapak ekranı) Batarya : 4400 mAh

: 4400 mAh Boyut ve ağırlık : 158.4 x 143.2 x 4.2mm (açık), 158.4 x 72.8 x 8.9mm (katlandığında), 215g

: 158.4 x 143.2 x 4.2mm (açık), 158.4 x 72.8 x 8.9mm (katlandığında), 215g Dayanıklılık: Corning Gorilla Glass Ceramic 2, Gelişmiş Armor Alüminyum, Armor FlexHinge, IP48

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy Z Fold 7 tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: