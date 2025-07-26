Galaxy Z Fold 7'de siyah beyaz ekran sorunu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung, şimdiye kadarki en ince katlanan telefonu Galaxy Z Fold 7’yi yeni piyasaya sürdü. Bazı kullanıcılar, telefonun açıldığında ekranın bazen tamamen siyah veya beyaza döndüğünü fark etti. Ayrıca, kilit ekranına dokunulduğunda yanıt vermiyor; bu da telefonun kilidini açmayı zorlaştırıyor. Peki, bu sorun neden kaynaklanıyor, çözümü nedir?

Galaxy Z Fold 7'nin ekranı, Fold 6'dan 2,5 kat daha dayanıklı! 4 gün önce eklendi

Galaxy Z Fold 7 siyah/beyaz ekran hatası neden kaynaklanıyor?

Samsung, Galaxy Z Fold 7'deki bu ekran hatasını doğruladı. Topluluk moderatörü, minimum genişliğin desteklenmeyen değerlere değiştirilmesinin ekranın siyah/beyaz görünmesine neden olduğunu, kilit ekranının da tepkisizleşmesine yol açtığını söylüyor. Moderatör, kullanıcıların dikkatli olmalarını ve işlevlerin nasıl çalıştığını bilmedikleri sürece Geliştirici Seçenekleri ayarlarını değiştirmekten kaçınmalarını tavsiye ediyor. Samsung, böyle bir sorunla karşılaşanlar için sorunu çözmenin basit bir yolunu da paylaşıyor.

Samsung'un çözümü

Siyah veya beyaz ekran sorunuyla karşılaşırsanız, önce yandaki güç düğmesine basın. Bu, ekranı uyandıracak ve kilit ekranını normal şekilde gösterecek. Ardından, ekran kilidini açın. Ekran düzenini düzeltmek için, Ayarlar - Ekran'a gidin - Ekran düzeni ve boyut'a dokunun. Şimdi, ekran boyutu ayarını bir kez değiştirin ("-" ise "+" olarak değiştirin; "+" ise "-" olarak değiştirin). Bundan sonra, ekran boyutunu istediğiniz ayara geri getirebilirsiniz. Bu basit değişiklik, telefonun ekran düzenini sıfırlamasına ve siyah veya beyaz ekran sorununu düzeltmesine yardımcı olacak.

Geliştirici Seçenekleri'ni değiştirmek, telefonda sorunlara neden olabilir. Samsung, gerekli olmadıkça bu ayarların değiştirilmemesini, sorun yaşanması durumunda Samsung müşteri desteğiyle iletişime geçilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy Z Fold 7'de siyah beyaz ekran sorunu ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: