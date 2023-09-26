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    ASUS ROG Phone 8 Ultimate, tanıtımdan önce rekor kırdı

    Asus'un merakla beklenen oyuncu telefonu ROG Phone 8 Ultimate resmen doğrulandı. Amiral gemisi telefon, Snapdragon 8 Gen 3 ile Geekbench'te rekor kırdı. İşte detaylar...
    ASUS ROG Phone 8 Ultimate, tanıtımdan önce rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında oyuncu odaklı ROG Phone modelleri ile varlık gösteren ASUS, geçtiğimiz Haziran ayında tanıtılan ROG Phone 7 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu noktada yeni serinin ROG Phone 8 ve ROG Phone 8 Ultimate olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor. Bugün ise ROG Phone 8 Ultimate, Geekbench platformunda yeni bir rekora imza attı.

    ASUS ROG Phone 8 Ultimate, tanıtımdan önce rekor kırdı

    Bilmeyenler için halihazırda mevcut olan ROG Phone 7 ve 7 Ultimate, Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile tanıtıldı. Bu bağlamda ROG Phone 8 serisinin de önümüzdeki ay tanıtılacak Snapdragon 8 Gen 3 platformundan destek alacağı söyleniyordu. Yeni paylaşılan Geekbench sızıntısı ise, bunu doğruluyor diyebiliriz.

    ASUS ROG Phone 8 Ultimate, tanıtımdan önce rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Görüntülere bakıldığında, ROG Phone 8 Ultimate'in ''ASUS_AI2401_A'' model numarası üzerine konumlandırıldığını görüyoruz. Ayrıca akıllı telefon 1+5+2 olmak üzere sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından destekleniyor. Bu yapılandırma ise, Snapdragon 8 Gen 3 platformunu doğruluyor diyebiliriz. Ek olarak akıllı telefonun 16GB RAM ve Android 14 üzerinde test edildiğini de belirtelim.

    Sonuçlara gelirsek, Asus ROG Phone 8 Ultimate, Geekbench'in tek çekirdek testinden 2.213, çoklu çekirdek testinden ise 7.048 puan alarak yeni bir rekora imza attı. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, Snapdragon 8 Gen 2'nin ortalama 1.490 ve 5.131, Dimensity 9200+'ın ise 2.100 ve 5.613 skorlarına ulaştığını belirtelim. Diğer tarafta iPhone 15 Pro Max'e güç veren A17 Pro'nun ise 2.908 ve 7.238 puan aldığı söyleniyor.

    ROG Phone 8 serisinin lansman tarihi halen belirsiz. Dolayısıyla tasarımı, özellikleri ve fiyatı gibi bilgilere henüz sahip değiliz. Ancak mevcut raporlar, gelecek yılın ilk yarısına işaret ediyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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