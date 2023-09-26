Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında oyuncu odaklı ROG Phone modelleri ile varlık gösteren ASUS, geçtiğimiz Haziran ayında tanıtılan ROG Phone 7 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu noktada yeni serinin ROG Phone 8 ve ROG Phone 8 Ultimate olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor. Bugün ise ROG Phone 8 Ultimate, Geekbench platformunda yeni bir rekora imza attı.

ASUS ROG Phone 8 Ultimate, tanıtımdan önce rekor kırdı

Bilmeyenler için halihazırda mevcut olan ROG Phone 7 ve 7 Ultimate, Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile tanıtıldı. Bu bağlamda ROG Phone 8 serisinin de önümüzdeki ay tanıtılacak Snapdragon 8 Gen 3 platformundan destek alacağı söyleniyordu. Yeni paylaşılan Geekbench sızıntısı ise, bunu doğruluyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Görüntülere bakıldığında, ROG Phone 8 Ultimate'in ''ASUS_AI2401_A'' model numarası üzerine konumlandırıldığını görüyoruz. Ayrıca akıllı telefon 1+5+2 olmak üzere sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından destekleniyor. Bu yapılandırma ise, Snapdragon 8 Gen 3 platformunu doğruluyor diyebiliriz. Ek olarak akıllı telefonun 16GB RAM ve Android 14 üzerinde test edildiğini de belirtelim.

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Sonuçlara gelirsek, Asus ROG Phone 8 Ultimate, Geekbench'in tek çekirdek testinden 2.213, çoklu çekirdek testinden ise 7.048 puan alarak yeni bir rekora imza attı. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, Snapdragon 8 Gen 2'nin ortalama 1.490 ve 5.131, Dimensity 9200+'ın ise 2.100 ve 5.613 skorlarına ulaştığını belirtelim. Diğer tarafta iPhone 15 Pro Max'e güç veren A17 Pro'nun ise 2.908 ve 7.238 puan aldığı söyleniyor.

ROG Phone 8 serisinin lansman tarihi halen belirsiz. Dolayısıyla tasarımı, özellikleri ve fiyatı gibi bilgilere henüz sahip değiliz. Ancak mevcut raporlar, gelecek yılın ilk yarısına işaret ediyor.

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ASUS ROG Phone 8 Ultimate, tanıtımdan önce rekor kırdı