ASUS ROG Phone 8 Ultimate, tanıtımdan önce rekor kırdı
Bilmeyenler için halihazırda mevcut olan ROG Phone 7 ve 7 Ultimate, Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile tanıtıldı. Bu bağlamda ROG Phone 8 serisinin de önümüzdeki ay tanıtılacak Snapdragon 8 Gen 3 platformundan destek alacağı söyleniyordu. Yeni paylaşılan Geekbench sızıntısı ise, bunu doğruluyor diyebiliriz.
Sonuçlara gelirsek, Asus ROG Phone 8 Ultimate, Geekbench'in tek çekirdek testinden 2.213, çoklu çekirdek testinden ise 7.048 puan alarak yeni bir rekora imza attı. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, Snapdragon 8 Gen 2'nin ortalama 1.490 ve 5.131, Dimensity 9200+'ın ise 2.100 ve 5.613 skorlarına ulaştığını belirtelim. Diğer tarafta iPhone 15 Pro Max'e güç veren A17 Pro'nun ise 2.908 ve 7.238 puan aldığı söyleniyor.
ROG Phone 8 serisinin lansman tarihi halen belirsiz. Dolayısıyla tasarımı, özellikleri ve fiyatı gibi bilgilere henüz sahip değiliz. Ancak mevcut raporlar, gelecek yılın ilk yarısına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.