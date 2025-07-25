Galaxy Z Fold 7 buz, su ve darbeye karşı dayanıklılığını kanıtladı

Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7, yalnızca donanımıyla değil, dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor. 9 Temmuz’da tanıtılan cihaz, 1.999 dolarlık fiyat etiketine rağmen zorlu testlerde gösterdiği performansla kullanıcıların güvenini kazanmaya aday. Cihaz, günlük kullanımın çok ötesine geçen dayanıklılık testlerinden başarıyla geçti ve hem tasarımı hem de sağlam yapısıyla öne çıktı.

Dayanıklılık testlerinin ilk adımı, Fold 7’nin 12 saat boyunca buz içinde bekletilmesiydi. Donmuş haldeyken dahi zarar görmeyen cihaz, çözüldükten sonra sorunsuz şekilde açıldı. Hem dış yüzeydeki 6,5 inçlik ekran hem de içteki 8 inçlik katlanabilir panel çalışır durumdaydı. Buz testinin ardından telefon, hızlı akan bir nehirde yarım saat boyunca suya ve kum gibi partiküllere maruz bırakıldı. IP48 sertifikalı bu model, tüm sıvı temaslarına rağmen herhangi bir işlev kaybı yaşamadı.

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Testler yalnızca bununla sınırlı kalmadı. Z Fold 7; çay, kahve, kola gibi dokuz farklı sıvıyla temas etti. Bu zorlu aşamalardan da başarıyla geçen cihazda, test süresince gözle görülür bir sorun oluşmadı. Ekran dayanıklılığı ise Mohs sertlik testinde ortaya çıktı. Gorilla Glass Ceramic 2 ile korunan dış ekran, 6. ve 7. seviyelerde çizilmelere karşı direnç gösterdi. İç ekran da önceki nesillere göre daha kalın bir Ultra İnce Cam (UTG) katmanla güçlendirilmiş durumda ve günlük kullanımda çizilmelere karşı daha güvenli hale getirilmiş.

Düşme testlerinde yaklaşık 1.8 metre yükseklikten yapılan denemelerde ne menteşe sistemi zarar gördü ne de ekranlarda çatlak oluştu. Samsung’un geliştirdiği yeni Armor FlexHinge yapısı, titanyum arka plaka ve gelişmiş zırhlı alüminyum çerçeve sayesinde cihaz, ters yöne bükme testinde bile kırılmadı. Yalnızca 8.9 mm kalınlığında olan bir katlanabilir telefon için bu sonuç oldukça etkileyici.

Tüm bu sınavlardan sağlam çıkan Galaxy Z Fold 7, artık “kırılgan cihaz” algısını önemli ölçüde geride bırakıyor. Elbette her kullanıcı için bir kılıf hâlâ mantıklı bir tercih olabilir, ancak Samsung’un bu modeli, katlanabilir telefonların dayanıklılık çıtasını yukarı taşıyor.

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Galaxy Z Fold 7 su ve darbeye karşı dayanıklılığını kanıtladı

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