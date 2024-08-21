Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Eski amiral gemisi mi yeni orta segment mi: Hangi telefon daha iyi bir seçim?

    Amiral gemisi akıllı telefonlar günden güne güçlenmeye devam ederken, orta segment telefonların gelişimleri de hiç fena değil. Peki ya eski ile yeniyi karşılaştıracak olursak sonuç ne olur?

    Eski amiral gemisi mi yeni orta segment mi Tam Boyutta Gör

    Yeni bir akıllı telefon almayı planlayanlar için seçenekler her geçen gün artıyor ve bu durum, karar vermeyi zorlaştırabiliyor. Performans, kamera kalitesi, tasarım ve dayanıklılık gibi özellikler arasından en iyisini sunan bir telefon arayışındaysanız, genellikle amiral gemisi modeller ön plana çıkıyor. Ancak, bu modellerin yüksek fiyat etiketleri, kullanıcıları farklı seçenekleri değerlendirmeye yönlendiriyor.

    Amiral gemisinin eskisi mi, orta segmentin yenisi mi makbul?

    İşte tam bu noktada, bir önceki nesil amiral gemisi ile yeni bir orta segment telefon arasında seçim yapma durumu ortaya çıkıyor. Peki, bu iki seçenekten hangisi daha iyi bir karar olabilir? İşte karşılaştırmalı bir bakış.

    Tasarım ve Malzeme Kalitesi: Premium Hissiyat mı, Dayanıklılık mı?

    Eski amiral gemisi mi yeni orta segment mi Tam Boyutta Gör

    Telefonun tasarımı, kullanıcı üzerinde ilk izlenimi bırakan en önemli unsurlardan biri. Amiral gemisi telefonlar, genellikle metal çerçeveler ve cam arka paneller gibi premium malzemelerden üretilir. Örneğin, Apple’ın iPhone serileri ve Samsung’un Galaxy S serileri, bu anlamda dikkat çeken örneklerdir. Bu cihazlar, sadece görsel olarak değil, elde tutulduğunda da lüks bir hissiyat sunar. Ayrıca, bu serilerdeki tasarım dili, genellikle birkaç nesil boyunca korunarak marka kimliği oluşturulur.

    Buna karşın, orta segment telefonlar da tasarım anlamında ciddi ilerlemeler kaydetti. Xiaomi, Realme ve Samsung’un A serisi gibi markalar, amiral gemisi modellerden esinlenen tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Ancak, bu cihazlarda genellikle plastik malzemeler kullanılıyor. Plastik malzemeler, dayanıklılık açısından avantaj sağlasa da, amiral gemisi cihazların sunduğu premium hissiyatı sunmakta yetersiz kalabiliyor. Ayrıca, amiral gemisi telefonlar genellikle daha yeni ekran koruma teknolojileriyle donatılırken, orta segment cihazlar eski nesil koruma katmanlarıyla yetinmek durumunda kalabiliyor.

    Ekran Kalitesi: Teknoloji mi, Pratiklik mi?

    Eski amiral gemisi mi yeni orta segment mi Tam Boyutta Gör

    Ekran kalitesi, bir telefonun kullanım deneyimini doğrudan etkileyen önemli bir faktör. Amiral gemisi telefonlar, genellikle daha yüksek kaliteli AMOLED panellerle donatılır ve bu paneller, renk doğruluğu, parlaklık ve izleme açıları açısından üstün performans sunar. Örneğin, Samsung Galaxy S23 Ultra, 1750 nit parlaklık sunarken, yeni çıkan orta segment bir telefon olan Redmi Note 13 Pro Plus, 1800 nit parlaklık sunabiliyor. Ancak, parlaklık her ne kadar yakın olsa da, amiral gemisi telefonların sunduğu genel panel kalitesi, renk doğruluğu ve yenileme hızı gibi konularda hala bir adım önde olduğunu gösteriyor.

    Amiral gemisi telefonlar ayrıca LTPO gibi teknolojilerle dinamik yenileme hızları sunarak, pil ömrünü optimize etme yeteneğine sahip. Buna karşın, orta segment cihazlar genellikle sabit bir yenileme hızı sunar ve bu da bazı kullanıcılar için yeterli olabilir. Ancak, genel olarak amiral gemisi telefonların ekran kalitesi, özellikle video izleme ve oyun oynama gibi alanlarda daha iyi bir deneyim sunuyor.

    Kamera Performansı: Çok Yönlülük mü, Yüksek Çözünürlük mü?

    Eski amiral gemisi mi yeni orta segment mi Tam Boyutta Gör

    Kamera performansı, bir telefonun en önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Amiral gemisi telefonlar, genellikle daha büyük ve daha kaliteli sensörlerle donatılmıştır ve bu da onları düşük ışık performansı ve dinamik aralık gibi konularda üstün kılar. Örneğin, bir yıl önce piyasaya sürülmüş bir amiral gemisi telefon, hala en yeni orta segment telefonlardan daha iyi fotoğraflar çekebilir. Özellikle telefoto lensler ve gelişmiş hesaplamalı fotoğrafçılık algoritmaları, amiral gemisi telefonları bu alanda öne çıkarır.

    Orta segment telefonlar da kamera konusunda büyük adımlar attı. Örneğin, 108 MP gibi yüksek çözünürlüklü kameralar artık bu segmentte de bulunabiliyor. Ancak, bu kameralar genellikle sadece iyi aydınlatılmış ortamlarda en iyi performansı gösterir ve amiral gemisi telefonların sunduğu çok yönlülüğü sunmakta zorlanır.

    Performans: Gerçek Hayatta Fark Yaratır mı?

    Eski amiral gemisi mi yeni orta segment mi Tam Boyutta Gör

    Performans, telefonun işlemci gücü, RAM kapasitesi ve genel hızı gibi unsurları içerir. Geçmişte, amiral gemisi telefonlar bu alanda belirgin bir üstünlük sağlıyordu, ancak son yıllarda bu fark azalmaya başladı. Yeni nesil orta segment telefonlar, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 gibi güçlü işlemcilerle donatılıyor ve bu da günlük kullanımda yeterli bir performans sunmalarını sağlıyor. Örneğin, bu işlemci, üst segmentte yer alan Snapdragon 8 Gen 3’te bulunan Cortex-X4 çekirdeğiyle benzer bir yapıya sahip, sadece biraz daha düşük hızda çalışıyor.

    Bu durum, günlük kullanımda, özellikle internet gezintisi, sosyal medya ve hafif oyunlar gibi uygulamalarda, performans farkının pek de hissedilmemesine neden oluyor. Ancak, ağır oyunlar veya çoklu görev gibi daha fazla güç gerektiren durumlarda, amiral gemisi telefonların üstün performansı hala belirgin.

    Sonuç: Tercih Neye Göre Yapılmalı?

    Eski amiral gemisi mi yeni orta segment mi Tam Boyutta Gör

    Sonuç olarak, eski bir amiral gemisi telefon, tasarım, ekran kalitesi ve kamera performansı gibi alanlarda hala yeni orta segment telefonlara göre daha üstün olabilir. Bu cihazlar, premium deneyimi ve gelişmiş teknolojiyi daha uygun bir fiyata sunabilir. Ancak, uzun pil ömrü, güncel yazılım desteği ve yeterli performans gibi konular sizin için daha önemliyse, yeni bir orta segment telefon da iyi bir tercih olabilir. Karar verirken, önceliklerinizi belirlemek ve ihtiyacınıza en uygun olanı seçmek en doğrusu olacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.0 motor araba kullananlarin yorumları adlandırmada öncelik sırası araba dururken klima çalıştırmak zararlı mi opet mi shell mi vestel nasıl bir marka

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 Pro KI7
    Tecno Mobile Spark 10 Pro KI7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2024 M3 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2024 M3 13 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız