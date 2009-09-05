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Samsung ikinci çeyrekte de dünyanın en büyük LCD TV üreticisi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,7b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung ikinci çeyrekte de dünyanın en büyük LCD TV üreticisi
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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından iSupply, LCD TV pazarına yönelik ikinci çeyrek 2009 raporunu yayınlandı. Global ölçekteki araştırmaya göre ikinci çeyrekte LCD TV pazarında 30.7 milyon cihaz satılırken, bu rakamın 26.9 milyon televizyonun satıldığı bir önceki çeyrek dilime göre %14.1 artış anlamına geldiği belirtildi. Yayınlanan rapor çerçevesinde üreticiler ligine baktığımızda ise ilk çeyreğe kıyasla %12 artış ile 5.7 milyon satış yapan Samsung'un tüm üreticiler arasında satışlarını en fazla arttıran isim olduğu ve 18.5'lik pazar payı ile rakiplerinin önünde yer aldığı açıklandı.

LED backlight teknolojili LCD TV'leri ikinci çeyrekte agresif bir tanıtım atağına kalktığı belirtilen Samsung'u, %11.5'lik pazar payı ile LG, %9.6'lık pazar payı ile Sharp, %9.1'lik pazar payı ile Sony ve %6.5'lik pazar payı ile Philips'in takip ettiği de iSupply tarafından hazırlanan raporun öne çıkan detayları arasında yer alıyor.


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DH Misafiri 7 yıl
ben 2011 yılının Haziran ayında 109 ekran samsung marka 1 adet tv aldım 2011 yılının kasım ayında van ilimizde medana gelen depremd nedeniyle tv.yaklaşik olarak 1 cm.uzunluğunda tv.nin ön caminda sert bir cisim değerek bir çizik meydana geldi.yaklaşık olarak vandaki sansung serviside 2 ay bekledi ve bana verilen cevap şu cam çatlağı nedeniyle bir daha yapılmayacağını söylediler bana bu konuda nasıl yardımcı olacaksınız.
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DH Misafiri 9 yıl
merhaba, istemeyerk 6-7 ay önceki yazismalara okudum ozlellikle beyaz eşya konusunda, ben ne beyaz esyadan anlarım nede elektronikten taki samsung u taniyincaya kadar amerikada general elektrik ve samsung en çok tercih edilen ve kalitesine güvenilen beyaz eşya markalari ki, bundan önce gittigim ülkelerdede durum farklı değil, zaten elektronikte avrupada samsung dendiğinde akan sular duruyor, ama beyaz esyasini ailem yaklaşık 20 yil1dir kullaniyor ben ise yeni modellerini kullaniyorum turkiyede 2 yıl oldu 30 gn sonra dolaba koydugum ispanagi çikartip yemegini yapabiliyorum. Biraz avrupadaki forum sitelerine katilin arkadaşlar orada gerçekten uzman arkadaşlar var, atip tutmaktansa, gerçekleri konuşun, elektronik konusunda pek bişey diyemicem ama bildiğim tek şey türkiye değil bakın dünya elektronik otoritelerinin söylediği samsung, löwe, sharp, hitachi, nec, pıoneer, panasonic.. en iyiler beni içi dışı ilgilendirmez, fiyatı uygunmuş oymuş buymuş bu arada 55C9000 siparişi verdim 3 ay sonra elimde olacak tavsiye ederim, herika kumandasına bilem 3'' remote lcd koymuş başka kanallarda ne olduğuna bakıp geçiş yapabiliyorum, internet tv si 52 tuneri dlna wırelees hard disc bağlayıp usb den bluray filimlerimi izlicem 18bit panelde...
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jaws78 10 yıl
samsung.com/...
Bu dolapların ve ülkemizde de satışta olan ( ki 95te sona ermiştir ) arçelik in tüm soğutma sistemlerinin tamamen siemens olduğunu ve ve kötü işçilik ve malzeme birleşimiyle kalitesiz ürünler çıkarmaları nedeni ile siemens firması anlaşmayı iptal etmiştir.o tarihten sonra fason üretime giren samsung 2001 yılında lg ile ortaklığa gitmiş ve medeniyet görmüş olduktan sonra değdan gelen hesabı 2004 te her türlü hile hurda ile anlaşma ve projelerle ayrılıp bugünlere gelmiştir...bilginize ... saygılar
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AlkanExclusive 10 yıl
eywallah
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jaws78 10 yıl
duymamış olman normal çünkü yeni yeni Türkiye'ye giriş yapıyor SAMSUNG, SIEMENS, LG gibi firmaların beyaz eşya ürünleri.. yani sen yeni duydun diye 5 senedir piyasada olacak bir ürün değil.. ha ben Samsung'un atıyorum çamaşır makinasını alır mıyım? hayır almam.. çünkü BOSCH, Miele gibi kökleşmiş firmalar dururken işi şansa bırakmak rizikodan başka bir şey olmaz.. iyidir'ini veya kötüdür'ünü tartışmıyorum.. yazdığım cümleler yanlış tarafa çekilmeye çalışılıyor her seferinde..
Bak arkadaşım kendi dediğin ile çelişen 1 insan olarak doğru söylüyorsun.Ama samsung çamaşırdı buzdolabıydı va daha 3 yıllık 1 geçmişe sahiptir.Sonuçta yola lg ile başlamış ve onun ar-ge sini 3 günde bünyesine geçirerek bugüne gelmiştir.istersen araştır.Ayrıca bu ar-ge si işe yaramamış, lg de çalışanları da bünyesine katmaya çalışmış ve ortaklıklarının feshedildiği gece lg nin bütün projelerini de araklamıştır.nereden nereye...anlatabildim mi?saygılar
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spenks 10 yıl
jaws78
06.09.2009 Saat: 01:56

bu işler göz ve nizam ile olmaz.buzdolabı demişsiniz samsung kaç yıllık bir marka buzdolabında söyler misiniz?kaç yıldır çamaşır makinesi üretiyor söyler misiniz?ben 5 sene öncesine kadar bırakın samsung ürünlerini adını dahi duymamıştım.ne oldu da birden bu kadar popülerleşti hiç düşündünüz mü?olayın politik ve siyasi boyutları çok fazla ve burası bunun konusu değil ama size tavsiyem biraz araştırmacı olmanızdır elektronik ve beyaz eşya konusunda..saygılar
Sana kaç yıllık bir beyazeşya üreticisi lazım !!???
samsung.com/...
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AlkanExclusive 10 yıl

spenks

jaws78
06.09.2009 Saat: 01:56


bu işler göz ve nizam ile olmaz.buzdolabı demişsiniz samsung kaç yıllık bir marka buzdolabında söyler misiniz?kaç yıldır çamaşır makinesi üretiyor söyler misiniz?ben 5 sene öncesine kadar bırakın samsung ürünlerini adını dahi duymamıştım.ne oldu da birden bu kadar popülerleşti hiç düşündünüz mü?olayın politik ve siyasi boyutları çok fazla ve burası bunun konusu değil ama size tavsiyem biraz araştırmacı olmanızdır elektronik ve beyaz eşya konusunda..saygılar

Sana kaç yıllık bir beyazeşya üreticisi lazım !!???

samsung.com/...

duymamış olman normal çünkü yeni yeni Türkiye'ye giriş yapıyor SAMSUNG, SIEMENS, LG gibi firmaların beyaz eşya ürünleri.. yani sen yeni duydun diye 5 senedir piyasada olacak bir ürün değil.. ha ben Samsung'un atıyorum çamaşır makinasını alır mıyım? hayır almam.. çünkü BOSCH, Miele gibi kökleşmiş firmalar dururken işi şansa bırakmak rizikodan başka bir şey olmaz.. iyidir'ini veya kötüdür'ünü tartışmıyorum.. yazdığım cümleler yanlış tarafa çekilmeye çalışılıyor her seferinde..
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jaws78 10 yıl
albani arkadaşım çok güzel özetlemişsin bu destanla olayı.ben bu açıklamalara girmedim fanatikliğe girer diye düşündüm ama klavyene sağlık.fakat bir laf vardır ; 'hızlı giden atın .... seyrek düşer' diye...bir yerde lcdlerde bu kalitesiz board diğer ürünlerde ise işçisizlik ve malzeme yüzünden tökezleyecekler.ama ne zaman merak ediyorum.lg ile çıktıkları yolda bütünüyle lgye kazık atarak buraya kadar geldiler.bakalım nereye kadar gidecekler...saygılar
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jaws78 10 yıl
paneline dandik dediğin Samsung LCD TV'lerin içinden B65X olanlar ile ve kullandığın SONY W5500 hakkında minik bir bilgi geçelim o zaman.. nede olsa bilmemek değil öğrenmemek ayıp.. geçenlerde bir başlıkta sorduğum soru:
aşağıdaki LCD TV'lerden hangisi özelliklerine bakmaksızın(mkv açması vs. atalım bir kenara), direk panel kalitesinde (renk tonu, parlaklık vs.) diğerlerinden üstündür? siz alacak olsanız bu 3 seçenekten hangisini tercih ederdiniz??
a) SONY BRAVIA W5500 - W5710
b) SAMSUNG SERIES 6 CYRISTAL TV LE-40B653
c) LG Scarlet 40LH7000
teşekkürler...
albani'nin cevabı:
"@TechZone
-Kısa cevabım şudurüçüde aynı panel bunların!! birbirlerine aman aman hiç bir üstünlükleride yokturGörüntü kalitesi olarak!!
zaten sende bunu sormuşsun
++
Samy/Sony zaten aynı Modülleri kullanıyor(Samsung/AUO/CMOs)!!
++
Ancak iş ayarlar v.s konusuna gelince,"natural" renk/ton v.s konusunda LGD öne çıkar!!
LHD bunlardan farklı ve kendi üretimi olan S-IPS Modülleri kullanıyor,bunlar her ne kadar Samsung S_PVA lardan
teknik olarak düşük olsada;zaten Samy ve Sony nin sadece bazı serilerinin bazı modellerinde S_PVA kullanılmaktadır!
++
Bir diğer konu ise Processor ve S/W ile elde edilen Renk konusudur!
LGD burada daha natural renk üretiyor(Phil de LGD nin S_IPS lerini kullanıyor!)
++
Konuyu bağlarsak;sizin hangi görüntüyü beğenmenize kalıyor,aslında bunların hiç birisi doğru renk üretemiyor,en kötü renk üretende
Samy dir!!
Şimdi sen görüntülere bakıp hangisi hoşuna giderse onu alacaksın"Vividçi" isen Samy alacaksın, "az-Vividçi" isen Sony olabilir,bunlardan
daha soft/natural resim seviyorsan LGD alacaksın!!
Ama bu dediklerim normal kalibre edilmiş paneller içindir,sizin mağazalarda gördükleriniz aşırı satura/vivid ve hemen hepsi Dynamic Mode ta
olan panellerdir!!!"
kullandığın TV ile mok attığın Samsung'un modüllerinin aynı olması bir garip..
ha albani'nin dediği cafcaflı renk mevzunda Samsung fazla cafcaf bastığı için gerçek renkden uzaklaşıyor.. bu bilgileri paylaşa paylaşa insanlar TV alıyorlar.. bende canlı renk sevdiğim için ve vividçi olduğumu anladığım için Samsung tercih ettim..
ama sen şu kırmızıyla yazılmış olan kısımları iyice bir daha oku.. zaten bunun sonunda yine gereksiz bir cevap verirsen marka fanatikliğinden ya da ürününü kullanmadığın bir marka hakkında atıp tutmaktan başka bir şey yapmadığın çıkacak ortaya..
bakın aynı panelin üretim yerleri aynı çatı altında ve ortak olarak çıkarılıyor.bunu anlatmanıza veya panel ve kalibre bilgimi sınamanıza gerek yok.bunları biliyorum.sizin anlamadığınız nokta bordun yerleşimi ve kullanılan malzeme konusunun mühendisliğidir.ben bunu anlatmaya çalışıyorum.birisi dayanır 10 sene ki kul yapısıdır ve şans işidir deriz kaldı ki allah yapısı biz kullar bile ne zamanlık ömrümüz var belirsiz,biri dayanır 20 sene.anlatabildim mi?ben sony iyidir demiyorum sony görüntüde iyidir ama ses sistemlerinde aynı şeyi söyleyemem.çünkü görüntü ile ses farklıdır.32 senedir elektronik işindeyim ve 7 yaşından beri tamiratı ile de uğraşırım arkadaşlar..saygılar
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Am@deus 10 yıl
Satış'ta samsung'un bir numara olması kadar normal bi durum yok , bugün bile bir çok mağazada panellerin 10/8 samsung marka , üretim pazarlama konusunda koreliler çok iyi ama aynı durum ürün kalitesi için geçerlimi forumu dikkatli okuyup iyi etüt ederseniz cevapları bulabilirsiniz ,

En iyi dediğimiz Samsung s-pva modül ( Bugün nerdeyse her Lcd markasında kullanılıyor ) ve en çok sorun yaratanda bu modüldür , bakalım sony&sharp ortaklığından nasıl cihazlar çıkacak , saygılar...
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XivA 10 yıl
2232bw mi 2-3 yıldır işlevselliği ve görünüşü olarak gayet güzel kullandım. öyle 30-40 yıl dayanmasına gerek yok allah yapısı değil zaten bu. teknolojik ömrü var. tama süper diyemem ama bana yeterli. herkez s65 amg binmek ister ama mümkün değildir :) siz sadece diğer kullanıcıları alaya alıp saf yerine koymayın. unutmayın her insan herşeyi bilemez ve en kötüsü hiçbir şeyi bilmediğini bilemez kendini kandırır. her kez herşeyin ne olduğunu bilir rahat olun :)
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jaws78 10 yıl
heee bu cevabından sonra seni albani paklar zaten merak etme...
son gülen iyi güler siz zaten yeterince paklanmışsınızdır.biraz da sıranızı başkalarının almasında da bir sorun teşkil etmez sanırım sizce de değil mi?
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AlkanExclusive 10 yıl
jaws78

heee bu cevabından sonra seni albani paklar zaten merak etme...

son gülen iyi güler siz zaten yeterince paklanmışsınızdır.biraz da sıranızı başkalarının almasında da bir sorun teşkil etmez sanırım sizce de değil mi?

paneline dandik dediğin Samsung LCD TV'lerin içinden B65X olanlar ile ve kullandığın SONY W5500 hakkında minik bir bilgi geçelim o zaman.. nede olsa bilmemek değil öğrenmemek ayıp.. geçenlerde bir başlıkta sorduğum soru:

aşağıdaki LCD TV'lerden hangisi özelliklerine bakmaksızın(mkv açması vs. atalım bir kenara), direk panel kalitesinde (renk tonu, parlaklık vs.) diğerlerinden üstündür? siz alacak olsanız bu 3 seçenekten hangisini tercih ederdiniz??

a) SONY BRAVIA W5500 - W5710

b) SAMSUNG SERIES 6 CYRISTAL TV LE-40B653

c) LG Scarlet 40LH7000

teşekkürler...

albani'nin cevabı:

"@TechZone

-Kısa cevabım şudur>>üçüde aynı panel bunların!! birbirlerine aman aman hiç bir üstünlükleride yoktur>>>Görüntü kalitesi olarak!!
zaten sende bunu sormuşsun

++

Samy/Sony zaten aynı Modülleri kullanıyor(Samsung/AUO/CMOs)!!

++

Ancak iş ayarlar v.s konusuna gelince,"natural" renk/ton v.s konusunda LGD öne çıkar!!

LHD bunlardan farklı ve kendi üretimi olan S-IPS Modülleri kullanıyor,bunlar her ne kadar Samsung S_PVA lardan
teknik olarak düşük olsada;zaten Samy ve Sony nin sadece bazı serilerinin bazı modellerinde S_PVA kullanılmaktadır!

++
Bir diğer konu ise Processor ve S/W ile elde edilen Renk konusudur!
LGD burada daha natural renk üretiyor(Phil de LGD nin S_IPS lerini kullanıyor!)

++
Konuyu bağlarsak;sizin hangi görüntüyü beğenmenize kalıyor,aslında bunların hiç birisi doğru renk üretemiyor,en kötü renk üretende
Samy dir!!

Şimdi sen görüntülere bakıp hangisi hoşuna giderse onu alacaksın>>"Vividçi" isen Samy alacaksın, "az-Vividçi" isen Sony olabilir,bunlardan
daha soft/natural resim seviyorsan LGD alacaksın!!

Ama bu dediklerim normal kalibre edilmiş paneller içindir,sizin mağazalarda gördükleriniz aşırı satura/vivid ve hemen hepsi Dynamic Mode ta
olan panellerdir!!!"

kullandığın TV ile mok attığın Samsung'un modüllerinin aynı olması bir garip..

ha albani'nin dediği cafcaflı renk mevzunda Samsung fazla cafcaf bastığı için gerçek renkden uzaklaşıyor.. bu bilgileri paylaşa paylaşa insanlar TV alıyorlar.. bende canlı renk sevdiğim için ve vividçi olduğumu anladığım için Samsung tercih ettim..

ama sen şu kırmızıyla yazılmış olan kısımları iyice bir daha oku.. zaten bunun sonunda yine gereksiz bir cevap verirsen marka fanatikliğinden ya da ürününü kullanmadığın bir marka hakkında atıp tutmaktan başka bir şey yapmadığın çıkacak ortaya..
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jaws78 10 yıl
Ben de buzdolabından tv'sine, telefonundan fotoğraf makinesine birçok ürününü sattığım samsung'un şu anda piyasada arıza dönüşü en az marka olduğunu söylüyorum... Göz var nizam var gidin bir mağazada bakın samsung da kalitesizse ne kaliteli?
bu işler göz ve nizam ile olmaz.buzdolabı demişsiniz samsung kaç yıllık bir marka buzdolabında söyler misiniz?kaç yıldır çamaşır makinesi üretiyor söyler misiniz?ben 5 sene öncesine kadar bırakın samsung ürünlerini adını dahi duymamıştım.ne oldu da birden bu kadar popülerleşti hiç düşündünüz mü?olayın politik ve siyasi boyutları çok fazla ve burası bunun konusu değil ama size tavsiyem biraz araştırmacı olmanızdır elektronik ve beyaz eşya konusunda..saygılar
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