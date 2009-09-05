Samsung ikinci çeyrekte de dünyanın en büyük LCD TV üreticisi

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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından iSupply, LCD TV pazarına yönelik ikinci çeyrek 2009 raporunu yayınlandı. Global ölçekteki araştırmaya göre ikinci çeyrekte LCD TV pazarında 30.7 milyon cihaz satılırken, bu rakamın 26.9 milyon televizyonun satıldığı bir önceki çeyrek dilime göre %14.1 artış anlamına geldiği belirtildi. Yayınlanan rapor çerçevesinde üreticiler ligine baktığımızda ise ilk çeyreğe kıyasla %12 artış ile 5.7 milyon satış yapan Samsung'un tüm üreticiler arasında satışlarını en fazla arttıran isim olduğu ve 18.5'lik pazar payı ile rakiplerinin önünde yer aldığı açıklandı.

LED backlight teknolojili LCD TV'leri ikinci çeyrekte agresif bir tanıtım atağına kalktığı belirtilen Samsung'u, %11.5'lik pazar payı ile LG, %9.6'lık pazar payı ile Sharp, %9.1'lik pazar payı ile Sony ve %6.5'lik pazar payı ile Philips'in takip ettiği de iSupply tarafından hazırlanan raporun öne çıkan detayları arasında yer alıyor.