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Samsung mobil yazılımlar için 113 milyon dolar harcadı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung mobil yazılımlar için 113 milyon dolar harcadı
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15-18 Şubat tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2010'da Bada tabanlı ilk telefonunu tanıtan Samsung, geçtiğimiz yıl mobil yazılımlar için 113 milyon dolar harcadı. Samsung tepe yöneticisi Choi Jee-sung açıklamasında, 113 milyon dolarlık yazılım yatırımı yaptıklarını doğrularken, güncellenmiş pazarlama stratejisi ile akıllı telefon pazarından daha fazla pay kapmak istediklerini belirtti. Bu hedefler için içerik, uygulama ve hizmet odaklı yeni bir yaklaşım sergilemesi beklenen Samsung'un, uygulama mağazasını bu yıl 50 ülkede devreye sokması ve Bada platformu için yazılım geliştirme kitini sağlaması bekleniyor.

Akıllı telefon pazarında geçtiğimiz yıl ulaştığı satış rakamlarını bu sene üçe katlamak isteyen Samsung, yeni model hazırlıklarını sürdürüyor. Kendi geliştirdiği Bada yazılım platformunu yeni modellerle yaygınlaştırmayı hedefleyen Güney Kore merkezli firma aynı zamanda Android, Symbian ve Windows Mobile tabanlı yeni modeller için de hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.


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m.t.y. 9 yıl
samsungu kutlarım
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sotoxs 9 yıl
hintliler ucuza yazıyormuş diye duydum~
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Batuist 9 yıl
Android platformunu kullansaydı bu kadar masraf etmezdi diye düşünüyorum.. boşunada bunca sene bu platform için yazılım geliştirmek için para harcamazdı..
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desx 9 yıl

Batuist
Android platformunu kullansaydı bu kadar masraf etmezdi diye düşünüyorum.. boşunada bunca sene bu platform için yazılım geliştirmek için para harcamazdı..

Kendi hakimiyetinde ve istediğini yapabildiği bir işletim sistemine ihtiyacı vardı Samsung'un bence gayet iyi oldu.
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