Samsung mobil yazılımlar için 113 milyon dolar harcadı

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15-18 Şubat tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2010'da Bada tabanlı ilk telefonunu tanıtan Samsung, geçtiğimiz yıl mobil yazılımlar için 113 milyon dolar harcadı. Samsung tepe yöneticisi Choi Jee-sung açıklamasında, 113 milyon dolarlık yazılım yatırımı yaptıklarını doğrularken, güncellenmiş pazarlama stratejisi ile akıllı telefon pazarından daha fazla pay kapmak istediklerini belirtti. Bu hedefler için içerik, uygulama ve hizmet odaklı yeni bir yaklaşım sergilemesi beklenen Samsung'un, uygulama mağazasını bu yıl 50 ülkede devreye sokması ve Bada platformu için yazılım geliştirme kitini sağlaması bekleniyor.

Akıllı telefon pazarında geçtiğimiz yıl ulaştığı satış rakamlarını bu sene üçe katlamak isteyen Samsung, yeni model hazırlıklarını sürdürüyor. Kendi geliştirdiği Bada yazılım platformunu yeni modellerle yaygınlaştırmayı hedefleyen Güney Kore merkezli firma aynı zamanda Android, Symbian ve Windows Mobile tabanlı yeni modeller için de hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.