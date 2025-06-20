Japon teknoloji devi ABD’de 1 trilyon dolarlık yapay zeka merkezi kuracak

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Tam Boyutta Gör SoftBank'ın kurucusu Masayoshi Son, ABD'nin Arizona eyaletinde devasa bir teknoloji üssü kurmayı planlıyor. Bloomberg'in haberine göre, "Project Crystal Land" olarak adlandırılan bu girişim, robotik ve yapay zeka üretimi odaklı olacak ve toplamda 1 trilyon dolarlık bir yatırım öngörüyor.

ABD’nin “Shenzhen’i”

Son’un vizyonu, Çin’in üretim üssü Shenzhen’in bir benzerini ABD topraklarında kurmak. Bu dev endüstri kompleksiyle ileri teknoloji üretiminin yeniden Amerika’ya kazandırılması amaçlanıyor. Projenin hayata geçmesi halinde, ülkenin en büyük teknoloji yatırımlarından biri olacak. Bu girişim, SoftBank’ın da ortak olduğu ve OpenAI ile Oracle destekli 500 milyar dolarlık Stargate veri merkezi projesinin iki katı büyüklüğünde.

Projenin en kritik ayağında, dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) yer alıyor. SoftBank, TSMC’yi projeye dahil etmek istese de şu an için şirketin bu teklife nasıl yaklaşacağı belirsiz. TSMC halihazırda ABD’de 165 milyar dolarlık yarı iletken yatırımını sürdürüyor. Ayrıca, Güney Kore merkezli Samsung Electronics gibi diğer teknoloji devleriyle de ön görüşmeler yapıldığı bildiriliyor.

SoftBank oldukça agresif

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre SoftBank yetkilileri, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick başta olmak üzere çeşitli federal ve eyalet yetkilileriyle görüştü. Amaç, projeye yatırım yapan şirketler için vergi avantajları sağlamak. Ancak yatırımın gerçekleşmesi, Trump yönetiminin ve yerel yetkililerin desteğine bağlı. Henüz bahsi geçen taraflardan bir açıklama gelmiş değil.

Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, ayda 1 milyar dolar yakıyor 1 gün önce eklendi

Öte yandan SoftBank bu yıl içinde birçok büyük ölçekli yatırım kararı aldı. Mart ayında Ampere adlı ABD merkezli yarı iletken tasarım şirketini 6.5 milyar dolara satın alacağını duyuran şirket, Nisan’da ise OpenAI'a 40 milyar dolara kadar yatırım yapacağını ve bunun 10 milyar dolarının başka yatırımcılara açılacağını açıkladı. Bu hafta ise T-Mobile hisselerinin satışından 4.8 milyar dolar gelir elde etti.

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SoftBank, ABD’de 1 trilyon dolarlık yapay zeka merkezi kuracak

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