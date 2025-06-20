Japon teknoloji devi ABD’de 1 trilyon dolarlık yapay zeka merkezi kuracak

ABD’nin “Shenzhen’i”
Son’un vizyonu, Çin’in üretim üssü Shenzhen’in bir benzerini ABD topraklarında kurmak. Bu dev endüstri kompleksiyle ileri teknoloji üretiminin yeniden Amerika’ya kazandırılması amaçlanıyor. Projenin hayata geçmesi halinde, ülkenin en büyük teknoloji yatırımlarından biri olacak. Bu girişim, SoftBank’ın da ortak olduğu ve OpenAI ile Oracle destekli 500 milyar dolarlık Stargate veri merkezi projesinin iki katı büyüklüğünde.
Projenin en kritik ayağında, dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) yer alıyor. SoftBank, TSMC’yi projeye dahil etmek istese de şu an için şirketin bu teklife nasıl yaklaşacağı belirsiz. TSMC halihazırda ABD’de 165 milyar dolarlık yarı iletken yatırımını sürdürüyor. Ayrıca, Güney Kore merkezli Samsung Electronics gibi diğer teknoloji devleriyle de ön görüşmeler yapıldığı bildiriliyor.
SoftBank oldukça agresif
Öte yandan SoftBank bu yıl içinde birçok büyük ölçekli yatırım kararı aldı. Mart ayında Ampere adlı ABD merkezli yarı iletken tasarım şirketini 6.5 milyar dolara satın alacağını duyuran şirket, Nisan’da ise OpenAI'a 40 milyar dolara kadar yatırım yapacağını ve bunun 10 milyar dolarının başka yatırımcılara açılacağını açıkladı. Bu hafta ise T-Mobile hisselerinin satışından 4.8 milyar dolar gelir elde etti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: