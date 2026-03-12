Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung One UI 8.5 güncellemesi için hazırlıklarını sürdüren Samsung, dağıtım öncesi test çalışmalarını daha fazla cihaza genişletmeye başladı. Android 16 tabanlı yeni arayüz, ilk olarak Samsung Galaxy S26 serisiyle birlikte tanıtıldı ve kısa süre içinde daha eski Galaxy cihazlara da ulaşması bekleniyor.

Samsung One UI 8.5 güncellemesi daha fazla cihaza geliyor

Samsung henüz resmi bir cihaz listesi yayınlamış değil. Ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre One UI 8.5 güncellemesi, One UI 8 almış veya bu sürümle piyasaya çıkmış çoğu Galaxy modeli için planlanıyor. Bu da güncellemenin yalnızca amiral gemileriyle sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Listeye göre güncelleme Galaxy S serisi tarafında oldukça geniş bir kapsama sahip olacak.

Buna göre Samsung Galaxy S25 serisinin tamamı, Galaxy S24 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy S22 ailesi ve Galaxy S21 FE modelleri One UI 8.5 güncellemesi alması beklenen cihazlar arasında yer alıyor. Katlanabilir telefon tarafında ise liste daha da genişliyor. Buna göre Galaxy Z Fold 7,Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip 7 FE modellerinin yanı sıra Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 4 ile Galaxy Z Flip 4 modelleri de güncelleme listesinde bulunuyor.

Orta segment tarafında ise çok sayıda model yer alıyor. Buna göre Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A34 ve Galaxy A33 modellerinin yanı sıra Galaxy A26, Galaxy A25 ve Galaxy A24 gibi modellerin de güncelleme alması bekleniyor. Ayrıca giriş seviyesinde yer alan Galaxy A17, A16, A15 ve A06 gibi modeller de listede bulunuyor.

Galaxy M ve Galaxy F serilerinde ise Galaxy M56, Galaxy M55, Galaxy M54, Galaxy M53 ve Galaxy M34 gibi modellerin yanı sıra Galaxy F56, F55, F54 ve F34 modellerinin de One UI 8.5 güncellemesi alması bekleniyor.

Öte yandan bazı Galaxy modelleri için One UI 8.5, son büyük özellik güncellemesi olabilir. Bu cihazlar güncellemeden sonra bir süre daha güvenlik yamaları almaya devam edecek. One UI 8.5’in Galaxy S26 serisiyle birlikte tanıtılmış olması, güncellemenin önümüzdeki dönemde diğer Galaxy cihazlara da kademeli olarak dağıtılacağını gösteriyor.

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A17 (4G & 5G)

Galaxy A16 (4G & 5G)

Galaxy A15 (4G & 5G)

Galaxy A07 (4G & 5G)

Galaxy A06 (4G & 5G)

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55

Galaxy M55s

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M36

Galaxy M35

Galaxy M34

Galaxy M33

Galaxy M17

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M07

Galaxy M06

Galaxy F serisi

Galaxy F70e

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F36

Galaxy F34

Galaxy F17

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F07

Galaxy F06

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab A11+

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

