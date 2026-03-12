Samsung One UI 8.5 güncellemesi daha fazla cihaza geliyor
Samsung henüz resmi bir cihaz listesi yayınlamış değil. Ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre One UI 8.5 güncellemesi, One UI 8 almış veya bu sürümle piyasaya çıkmış çoğu Galaxy modeli için planlanıyor. Bu da güncellemenin yalnızca amiral gemileriyle sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Listeye göre güncelleme Galaxy S serisi tarafında oldukça geniş bir kapsama sahip olacak.
Buna göre Samsung Galaxy S25 serisinin tamamı, Galaxy S24 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy S22 ailesi ve Galaxy S21 FE modelleri One UI 8.5 güncellemesi alması beklenen cihazlar arasında yer alıyor. Katlanabilir telefon tarafında ise liste daha da genişliyor. Buna göre Galaxy Z Fold 7,Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip 7 FE modellerinin yanı sıra Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 4 ile Galaxy Z Flip 4 modelleri de güncelleme listesinde bulunuyor.
Orta segment tarafında ise çok sayıda model yer alıyor. Buna göre Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A34 ve Galaxy A33 modellerinin yanı sıra Galaxy A26, Galaxy A25 ve Galaxy A24 gibi modellerin de güncelleme alması bekleniyor. Ayrıca giriş seviyesinde yer alan Galaxy A17, A16, A15 ve A06 gibi modeller de listede bulunuyor.
Galaxy M ve Galaxy F serilerinde ise Galaxy M56, Galaxy M55, Galaxy M54, Galaxy M53 ve Galaxy M34 gibi modellerin yanı sıra Galaxy F56, F55, F54 ve F34 modellerinin de One UI 8.5 güncellemesi alması bekleniyor.
Öte yandan bazı Galaxy modelleri için One UI 8.5, son büyük özellik güncellemesi olabilir. Bu cihazlar güncellemeden sonra bir süre daha güvenlik yamaları almaya devam edecek. One UI 8.5’in Galaxy S26 serisiyle birlikte tanıtılmış olması, güncellemenin önümüzdeki dönemde diğer Galaxy cihazlara da kademeli olarak dağıtılacağını gösteriyor.
Galaxy S serisi
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A17 (4G & 5G)
- Galaxy A16 (4G & 5G)
- Galaxy A15 (4G & 5G)
- Galaxy A07 (4G & 5G)
- Galaxy A06 (4G & 5G)
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55
- Galaxy M55s
- Galaxy M54
- Galaxy M53
- Galaxy M36
- Galaxy M35
- Galaxy M34
- Galaxy M33
- Galaxy M17
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M07
- Galaxy M06
Galaxy F serisi
- Galaxy F70e
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F36
- Galaxy F34
- Galaxy F17
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F07
- Galaxy F06
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S11
- Galaxy Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab A11+
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro
