    Samsung, One UI 8.5 alacak yeni Galaxy telefonları açıkladı

    Samsung, One UI 8.5 güncellemesini alacak yeni Galaxy modellerini resmen doğruladı. Listeye Galaxy A, Galaxy Tab ve katlanabilir telefon serilerinden birçok cihaz eklendi.

    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını genişletmeye devam ediyor. Şirket kısa süre önce Galaxy S25 serisiyle birlikte ilk güncelleme dalgasını başlatmıştı. Şimdi ise One UI 8.5 alacak ek Galaxy modelleri resmi olarak doğrulandı. S23 serisi başta olmak üzere 20'den fazla cihaza geliyor.

    One UI 8.5 güncellemesi alacak telefonlar

    Kaçıranlar için Samsung, One UI 8.5 güncellemesini ilk etapta Galaxy S25 serisi, Galaxy S24 ailesi, Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S10 modelleri için duyurmuştu. Yeni açıklamayla birlikte listeye yaklaşık 20 farklı cihaz daha eklendi. Bu cihazlar arasında, Galaxy Z Fold & Flip 5 serisi, Galaxy Tab S9 serisi, Galaxy A56, Galaxy A55, A54, A25 dahil birçok model yer alıyor.

    Samsung Almanya tarafından paylaşılan listeye göre One UI 8.5 güncellemesini alacak yeni cihazlar şu şekilde:

    • Galaxy S23
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S9+
    • Galaxy Tab S9 Ultra
    • Galaxy A15
    • Galaxy A16
    • Galaxy A17
    • Galaxy A25
    • Galaxy A26
    • Galaxy A34
    • Galaxy A35
    • Galaxy A36
    • Galaxy A54
    • Galaxy A55
    • Galaxy A56

    Ayrıca Samsung, One UI 8.5 güncellemesini 6 Mayıs itibarıyla Güney Kore'de dağıtmaya başlamıştı. Küresel dağıtımın ise 11 Mayıs tarihinde Avrupa, Kuzey Amerika, Hindistan, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya dahil birçok bölgede başlayacağı belirtiliyor.  Şirket henüz yeni eklenen cihazlar için net bir dağıtım takvimi paylaşmadı. Ancak güncellemenin amiral gemisi modeller tamamlandıktan sonra orta segment Galaxy cihazlara ulaşması bekleniyor.

