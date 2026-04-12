    Honor 600 ve 600 Pro'nun özellikleri ve lansman tarihi netleşti

    Honor, yeni orta-üst segment akıllı telefonları Honor 600 ve Honor 600 Pro için lansman tarihini 23 Nisan olarak belirledi. Lansman öncesinde ortaya çıkan teknik detaylar, özellikle Avrupa pazarına özel bazı önemli farklılıkları gözler önüne seriyor.

    Honor 600 ve 600 Pro beklenen özellikler

    Her iki model de küresel pazarlarda dikkat çekici şekilde 9.000 mAh gibi devasa bataryalarla sunulurken, Avrupa versiyonlarında bu kapasite 6.400 mAh seviyesine düşürülmüş durumda. Buna rağmen şarj tarafında iddialı değerler korunuyor. Standart model 60W, Pro model ise 80W hızlı şarj desteğiyle geliyor.

    Batarya dışında Avrupa modellerinin teknik özellikleri büyük ölçüde aynı kalıyor. Her iki cihaz da 6,57 inç büyüklüğünde, 2728 x 1264 piksel çözünürlüğe sahip ve 120 Hz yenileme hızı sunan bir ekranla geliyor.

    Donanım tarafında Honor 600, Qualcomm imzalı Snapdragon 7 Gen 4 işlemciden güç alırken, Honor 600 Pro’da geçen yılın amiral gemisi platformu olan Snapdragon 8 Elite yer alıyor. Bellek tarafında standart model 8 GB RAM ile gelirken, Pro modelde 12 GB RAM sunuluyor. Depolama seçenekleri ise her iki modelde de 256 GB ve 512 GB olarak sunuluyor.

    Kamera tarafında, her iki modelde 200 megapiksel ana kamera, optik görüntü sabitleme ve f/1.9 diyafram açıklığıyla geliyor. Buna 12 megapiksellik ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 50 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Pro modeli farklı kılan unsur ise 50 megapiksellik, optik stabilizasyon destekli telefoto kamera olacak.

    Bağlantı özelliklerinde de küçük farklar bulunuyor. Pro model Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 desteği sunarken, standart model Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 ile geliyor. Her iki cihazda da NFC, kızılötesi sensör ve ekran altı parmak izi okuyucu bulunuyor. Ayrıca IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sağlanıyor.

    Tasarım açısından metal çerçeveye sahip olan modeller, ince yapılarıyla da öne çıkıyor. Honor 600 yaklaşık 180 gram ağırlığında ve 7,34 mm kalınlığında iken, Pro model 195 gram ve 7,8 mm kalınlığında.

    Her iki model de kutudan Android 16 ve MagicOS 10 arayüzüyle çıkacak. Honor, yeni serisini özellikle yapay zeka destekli özellikler ve güçlü kamera performansıyla öne çıkarmayı hedefliyor.

    Honor 600’ün Avrupa’da yaklaşık 400 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulması beklenirken, 512 GB versiyonunun 530 euro civarında olması öngörülüyor. Honor 600 Pro’nun ise yalnızca 512 GB seçeneğiyle yaklaşık 630 eurodan başlaması bekleniyor. Honor 600 serisinin Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

