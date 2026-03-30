Galaxy S26 batarya testi: Exynos mu Snapdragon mu avantaj sağlıyor?

Altı dakikalık video, iki farklı işlemciye sahip iki Galaxy S26 telefonun hızlandırılmış çekimini gösteriyor. Video boyunca iki telefon yan yana gösteriliyor ve aynı anda çeşitli uygulamalar ve işlemler çalıştırılıyor. Bu, gerçek kullanımı bir ölçüde yansıtıyor ve cihazı satın almayı düşünenlerin telefonun gün boyunca çeşitli kullanımlara ne kadar iyi dayandığını görmelerini sağlıyor.
Pil testi videosu çeşitli aşamaları ve yönleri içeriyor. Test senaryolarının çoğu, fotoğrafçılık, sosyal medya ve eğlence gibi günlük kullanıma ait. Test, telefon görüşmesi, 4K 30fps video kaydı, video encoding, Google Haritalar üzerinden yol tarifi alma, görüntülü görüşme, YouTube’da video izleme, 3D Mark oyun performansı testi, TikTok, X, Amazon Prime Video ve Instagram'ı içeriyor.
Snapdragon işlemcili model 2 saat daha fazla dayandı
Birçok rapora göre, Exynos 2600, selefi Exynos 2500'e göre önemli iyileştirmeler sunuyor ve aşırı ısınma, düşük güç verimliliği ve Qualcomm'un amiral gemisi işlemcilerine kıyasla daha zayıf performans gibi önceki Exynos işlemcilere ilişkin uzun süredir devam eden sorunları çözüyor. Ancak birçok kullanıcı, özellikle güç verimliliği konusunda Exynos 2600'ün gerçek performansına şüpheyle yaklaşıyor ve bu işlemciye sahip Galaxy S26 modelinin Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili modele kıyasla daha kısa pil ömrü sunabileceğinden endişe ediyor. Yeni pil ömrü testinin sonuçları bu endişeleri doğrular nitelikte görünüyor.