    Galaxy S26 batarya testi: Exynos mu Snapdragon mu avantaj sağlıyor?

    Galaxy S26 ve S26 Plus, ülkeye bağlı olarak Exynos ve Snapdragon olmak üzere iki farklı işlemciyle satılıyor. Yeni test, Galaxy S26'nın pil ömründe işlemcinin büyük fark yarattığını ortaya koyuyor.

    Samsung Galaxy S serisi uzun zamandır iki farklı işlemciyle sunuluyor; ABD'de Qualcomm Snapdragon çipi, dünyanın büyük bölümünde ise Samsung'un Exynos çipi bulunuyor. Yeni Galaxy S26 batarya testine göre, iki çip arasında farklar özellikle pil ömrü söz konusu olduğunda Snapdragon işlemcinin büyük avantaja sahip olduğunu gösteriyor.

    Altı dakikalık video, iki farklı işlemciye sahip iki Galaxy S26 telefonun hızlandırılmış çekimini gösteriyor. Video boyunca iki telefon yan yana gösteriliyor ve aynı anda çeşitli uygulamalar ve işlemler çalıştırılıyor. Bu, gerçek kullanımı bir ölçüde yansıtıyor ve cihazı satın almayı düşünenlerin telefonun gün boyunca çeşitli kullanımlara ne kadar iyi dayandığını görmelerini sağlıyor.

    Pil testi videosu çeşitli aşamaları ve yönleri içeriyor. Test senaryolarının çoğu, fotoğrafçılık, sosyal medya ve eğlence gibi günlük kullanıma ait. Test, telefon görüşmesi, 4K 30fps video kaydı, video encoding, Google Haritalar üzerinden yol tarifi alma, görüntülü görüşme, YouTube’da video izleme, 3D Mark oyun performansı testi, TikTok, X, Amazon Prime Video ve Instagram'ı içeriyor.

    Snapdragon işlemcili model 2 saat daha fazla dayandı

    Exynos 2600 işlemcili Galaxy S26, 6 saat 48 dakika çalışma süresinin ardından pilini tüketiyor. Ancak Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili S26 ise 2 saat 38 dakika daha fazla çalışıyor ve toplamda dokuz saat 26 dakika ekran açık kalma süresine ulaşıyor.

    Birçok rapora göre, Exynos 2600, selefi Exynos 2500'e göre önemli iyileştirmeler sunuyor ve aşırı ısınma, düşük güç verimliliği ve Qualcomm'un amiral gemisi işlemcilerine kıyasla daha zayıf performans gibi önceki Exynos işlemcilere ilişkin uzun süredir devam eden sorunları çözüyor. Ancak birçok kullanıcı, özellikle güç verimliliği konusunda Exynos 2600'ün gerçek performansına şüpheyle yaklaşıyor ve bu işlemciye sahip Galaxy S26 modelinin Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili modele kıyasla daha kısa pil ömrü sunabileceğinden endişe ediyor. Yeni pil ömrü testinin sonuçları bu endişeleri doğrular nitelikte görünüyor.

