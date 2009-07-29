Samsung Spinpoint F3 serisi yeni sabit disk modellerini duyurdu

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Intel'in 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı SSD modellerine nasıl bir cevap vereceği merakla beklenen Samsung, bir yandan NAND flash tabanlı yeni depolama çözümleri üzerinde çalışırken bir yandan sabit disk gamını güncellemeye devam ediyor. Güney Kore merkezli firma yaptığı resmi açıklamayla Spinpoint F3 serisi yeni sabit disk modellerini duyurdu.

Firmanın 500GB'lık plaka kullandığı Spinpoint F3 serisi yeni sabit disk modelleri 500GB ve 1TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. 3.5-inç boyutunda olan SATA-II uyumlu olan yeni sürücüler 7200 devir/dakika hızında çalışıyor ayrıca SilentSeek ve NoiseGuard teknolojileiryle NCQ fonksiyonunu da destekliyorlar.

Modeline göre 16MB ve 32MB bellek kapasitesine sahip olan yeni sürücülerden ilk olarak 500GB'lık model 46 Avro seviyesinden pazara girerken 1TB'lık modelin ise Ağustos ayında 69 Avro seviyesinden satışa sunulacağı ifade edilmekte.