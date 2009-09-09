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Samsung SpinPoint M7 serisi 640GB'lık yeni diskini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung SpinPoint M7 serisi 640GB'lık yeni diskini duyurdu
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Güney Kore merkezli dünya elektronik devlerinden Samsung dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek kapasiteli yeni diskini duyurdu. Firmanın Spinpoint M7 serisi altında hazırladığı 2.5-inç boyutundaki yeni disk, 640GB'lık yüksek depolama kapaistesi ile dikkat çekmeyi başarıyor. 320GB'lık çift plakanın kullanıldığı depolama çözümü 5400 devir/dakika hızında çalışıyor ve SATA-II ara birimini destekliyor.

Dahili bellek kapasitesi 8MB olarak belirlenen 640GB'lık yeni diskinde Samsung, SilentSeek ve NoiseGuard gibi teknolojilerle sessizlik sağlamayı da hedefliyor. Veri yoğunluğu, performans ve dayanıklılığın bir arada hedeflendiği depolama sürücüsünün özellikle yüksek performans odaklı dizüstü bilgisayarlarda ve bazı mobil uygulamalarda kullanılması bekleniyor.

Samsung'un yüksek depolama kapasitesiyle dikkat çeken halojen bağımsız yeni Spinpoint M7 modelini bu ayın ortalarına 150$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunması bekleniyor.


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ertantasa 10 yıl
yüksek performans laptoplarına takılcakmıs.
5400 rpm hdd ne kadar performans verebilir.
artık performans = ssd (her ne kadr pahalı olsada)
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Pandemic 10 yıl
SSD leri geliştirseler ya.
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kerem 10 yıl
Ön bellek 8 değilde 16 mb olsaymış uygun olurmuş
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