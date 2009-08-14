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Samsung ST1000; 5x optik yakınlaştırma, GPS, Bluetooth ve WiFi destekli 12.2MP dijital kamera

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,1b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung ST1000; 5x optik yakınlaştırma, GPS, Bluetooth ve WiFi destekli 12.2MP dijital kamera
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Samsung kompakt yapılı dijital kamera pazarına gelişmiş özellikleriyle öne çıkan yeni bir model sunmaya hazırlanıyor. Firmanın ST1000 kod adını (Amerika pazarında CL65 adı altında) taşıyan 99.8 x 60.8 x 18.9 mm boyutlarındaki yeni kamera, dokunmatik olarak kontrol edilebilen 3.5-inç büyüklüğünde ekrana, 12.2 megapiksel CCD sensöre ve 35mm Schneider KREUZNACH lense sahip.

5x optik yakınlaştırma,, çift görüntü sabitleme ve 30 FPS'de 720p video kaydı yapabilme gibi segmentinde iddialıl özelliklere sahip olan Samsung ST1000'i öne çıkaran asıl detaylar ise ekstra özelliklerinde gizli. Zira yeni kamera entegre GPS özelliği ile çekilen fotoğraflara otomatik olarak konum bilgisi ekleyebildiği gibi Bluetooth 2.0 ve WiFi gibi kablosuz iletişim teknolojilerini de beraberinde getiriyor.

Kullanıcıların cihaz üzerinde etkin kontrol sağlaması için Smart Gesture isimli ara birim (UI) ile donatılan kamera, yüz tanıma teknolojisini de destekliyor. Bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen Samsung ST1000 (CL65) için ifade edilen son kullanıcı satış fiyatı ise yaklaşık 400$.


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DH Misafiri 9 yıl
selamlar. dh misafiri 48 saatte pilin bitme sorunu çözüldümü acaba?
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ShaDoW_17 9 yıl
Bot ta saçmalamaya başladı
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DH Misafiri 9 yıl
samsung st 1000 aldım ,ancak,3.kere servisinde,fonksiyonları faal durumda,resim çekilmediği halde,kapalı durumda,48 saatte şarjı O (sıfır)hale geliyor,makina açılmıyor,servis raporunu alarak gerekeni yapacağım.
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yc#1 10 yıl
O küçücük sensörlerle 12.2 MP çözünürlüğü sunmak popülist yaklaşımdan öte birşey değil.
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artenis 10 yıl
buzdolabinda muzik calma ses kaydi gibi ozellikler mevcut zaten/
Bkz Vestel
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dreamblue35 10 yıl
Bluetooth 2.0 ve WiFi kablosuz olarak bir renkli yazıcıdan' dan çıktı almak için düşülmüş olsa gerek 5x optik zoom olması da ayrı bir güzellik bence bu makina çok tutar
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dante38 10 yıl
Telefona kamera koyanan kadar kameraya telefon koysalar nasıl olur?
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buraoca2 10 yıl
@Beriko
Vestel bile buzdolabına Mp3 özelliği koyarsa; bu teknolojik aletlerde kesinlikle bazı üreticiler tarafından buzdolabına konulacaktır. Artık üreticilerde ne yapacaklarını şaşırdılar :)
Bende yorumuna tamamen katılıyorum ;)
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Beriko 10 yıl
2008-2009 arasi okadar cok GPS wifi ve bluetooth ürettilerki , firmalar bunlari kullanacak cihaz bulmakta zorluk ceker oldu.Bugun kameralara giriyorlar yarin buzdolabimiza girerler :)
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