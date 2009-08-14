Samsung ST1000; 5x optik yakınlaştırma, GPS, Bluetooth ve WiFi destekli 12.2MP dijital kamera

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Samsung kompakt yapılı dijital kamera pazarına gelişmiş özellikleriyle öne çıkan yeni bir model sunmaya hazırlanıyor. Firmanın ST1000 kod adını (Amerika pazarında CL65 adı altında) taşıyan 99.8 x 60.8 x 18.9 mm boyutlarındaki yeni kamera, dokunmatik olarak kontrol edilebilen 3.5-inç büyüklüğünde ekrana, 12.2 megapiksel CCD sensöre ve 35mm Schneider KREUZNACH lense sahip.

5x optik yakınlaştırma,, çift görüntü sabitleme ve 30 FPS'de 720p video kaydı yapabilme gibi segmentinde iddialıl özelliklere sahip olan Samsung ST1000'i öne çıkaran asıl detaylar ise ekstra özelliklerinde gizli. Zira yeni kamera entegre GPS özelliği ile çekilen fotoğraflara otomatik olarak konum bilgisi ekleyebildiği gibi Bluetooth 2.0 ve WiFi gibi kablosuz iletişim teknolojilerini de beraberinde getiriyor.

Kullanıcıların cihaz üzerinde etkin kontrol sağlaması için Smart Gesture isimli ara birim (UI) ile donatılan kamera, yüz tanıma teknolojisini de destekliyor. Bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen Samsung ST1000 (CL65) için ifade edilen son kullanıcı satış fiyatı ise yaklaşık 400$.