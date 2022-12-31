DxOMark'a göre en iyi kameralı telefonlar

Tam Boyutta Gör Telefon satın alırken dikkat edilen birçok kıstas bulunuyor. Kimi kullanıcı için hız ve batarya önemli iken, bazı kullanıcılar için ise en önemli kriter telefonun kamera performansı. Biz de "En iyi fotoğraf çeken telefonlar hangisi?" diye merak edenler için DxOMark listelerindeki en iyi kameralı telefonları sizler için sıraladık.

Kamerası en iyi telefonlar listesine geçmeden önce, kamera performansında önemli olan birkaç detaya kısaca değinelim. Zira günümüz akıllı telefon endüstirisinde adeta megapiksel savaşları yaşanıyor. Öyle ki 200 megapiksel çözünürlüklü telefonlar dahi piyasaya sürülmüş durumda.

Evet, çözünürlük kamera performansını etkiliyor ancak kamerada önemli olan tek kriter değil. Ayrıca yüksek çözünürlüğün getirmiş olduğu birtakım handikaplar da bulunmuyor değil. Bunlardan ilki; çözünürlük arttığı için kameranın topladığı veri artıyor ve buna bağlı olarak dosya boyutları önemli ölçüde artıyor. Örneğin; 12 MP çözünürlüklü bir fotoğrafın boyutu 1.8 MB iken, 48 MP çözünürlüklü bir fotoğrafın boyutu ise 80 MB'a kadar ulaşabiliyor.

Diğer bir konu ise eğer kameranın sensör boyutu ve lensin diyafram aralığı, artan çözünürlüğe paralel olarak iyileştirilmezse çözünürlük artışıyla birlikte fotoğrafla ilgili daha fazla veri toplandığı için düşük ışıklı ortamlarda karanlıkta kalan yerler ve kumlanma gibi problemler yaşanabilir. İşte bu yüzden telefon kamerasının iyi olduğunu anlamak için çözünürlüğe ek olarak sensör boyutu, piksel büyüklüğü, diyafram açıklığı, odak mesafesi, lens kalitesi ve yazılım başarısına da dikkat edilmeli.

DxOMark en iyi kameralı telefonlar sıralaması 📱 (2022-2023) Tam Boyutta Gör DxOMark Görüntü Laboratuvarı da tüm bu teknik detaylarla birlikte telefonları farklı koşullarda test ederek puanlandırıyor. İşte DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefonlar: Huawei Mate 50 Pro Google Pixel 7 Pro Honor Magic4 Ultimate iPhone 14 Pro & iPhone 14 Pro Max Huawei P50 Pro iPhone 13 Pro & iPhone 13 Pro Max Xiaomi 11 Ultra Google Pixel 7 Huawei Mate 40 Pro+ Xiaomi 12S Ultra

Şarjı en uzun giden telefonlar 3 ay önce eklendi

Ön kamerası en iyi telefonlar 🤳 DxOMark'a göre en iyi selfie fotoğraf çeken telefonlar ise şöyle: iPhone 14 Pro & iPhone 14 Pro Max Huawei Mate 50 Pro Huawei P50 Pro Google Pixel 7 Pro Huawei Mate 40 Pro Huawei P40 Pro Google Pixel 6 Pro Asus ZenFone 7 Pro Samsung Galaxy S20 Ultra Huawei nova 6 5G

Kamerası En İyi Fotoğraf Çeken Telefonlar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 3541

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