Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DxOMark'a göre en iyi kameralı telefonlar

    Kamerası güzel telefon arayanlar için en iyi kameraya sahip telefonları sıraladık. İşte DxOMark'a göre kamerası en iyi fotoğraf çeken telefonlar listesi:        
    Oy Ver
    kamerası en iyi telefonlar Tam Boyutta Gör
    Telefon satın alırken dikkat edilen birçok kıstas bulunuyor. Kimi kullanıcı için hız ve batarya önemli iken, bazı kullanıcılar için ise en önemli kriter telefonun kamera performansı. Biz de "En iyi fotoğraf çeken telefonlar hangisi?" diye merak edenler için DxOMark listelerindeki en iyi kameralı telefonları sizler için sıraladık. 

    Kamerası en iyi telefonlar listesine geçmeden önce, kamera performansında önemli olan birkaç detaya kısaca değinelim. Zira günümüz akıllı telefon endüstirisinde adeta megapiksel savaşları yaşanıyor. Öyle ki 200 megapiksel çözünürlüklü telefonlar dahi piyasaya sürülmüş durumda.

    Evet, çözünürlük kamera performansını etkiliyor ancak kamerada önemli olan tek kriter değil. Ayrıca yüksek çözünürlüğün getirmiş olduğu birtakım handikaplar da bulunmuyor değil. Bunlardan ilki; çözünürlük arttığı için kameranın topladığı veri artıyor ve buna bağlı olarak dosya boyutları önemli ölçüde artıyor. Örneğin; 12 MP çözünürlüklü bir fotoğrafın boyutu 1.8 MB iken, 48 MP çözünürlüklü bir fotoğrafın boyutu ise 80 MB'a kadar ulaşabiliyor.

    Diğer bir konu ise eğer kameranın sensör boyutu ve lensin diyafram aralığı, artan çözünürlüğe paralel olarak iyileştirilmezse çözünürlük artışıyla birlikte fotoğrafla ilgili daha fazla veri toplandığı için düşük ışıklı ortamlarda karanlıkta kalan yerler ve kumlanma gibi problemler yaşanabilir. İşte bu yüzden telefon kamerasının iyi olduğunu anlamak için çözünürlüğe ek olarak sensör boyutu, piksel büyüklüğü, diyafram açıklığı, odak mesafesi, lens kalitesi ve yazılım başarısına da dikkat edilmeli. 

    DxOMark en iyi kameralı telefonlar sıralaması 📱 (2022-2023)

    en iyi kameralı telefonlar dxomark Tam Boyutta Gör
    DxOMark Görüntü Laboratuvarı da tüm bu teknik detaylarla birlikte telefonları farklı koşullarda test ederek puanlandırıyor. İşte DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefonlar:
    1. Huawei Mate 50 Pro
    2. Google Pixel 7 Pro
    3. Honor Magic4 Ultimate
    4. iPhone 14 Pro & iPhone 14 Pro Max
    5. Huawei P50 Pro
    6. iPhone 13 Pro & iPhone 13 Pro Max
    7. Xiaomi 11 Ultra
    8. Google Pixel 7
    9. Huawei Mate 40 Pro+
    10. Xiaomi 12S Ultra

    Ön kamerası en iyi telefonlar 🤳

    DxOMark'a göre en iyi selfie fotoğraf çeken telefonlar ise şöyle: 

    1. iPhone 14 Pro & iPhone 14 Pro Max
    2. Huawei Mate 50 Pro
    3. Huawei P50 Pro
    4. Google Pixel 7 Pro
    5. Huawei Mate 40 Pro
    6. Huawei P40 Pro
    7. Google Pixel 6 Pro
    8. Asus ZenFone 7 Pro
    9. Samsung Galaxy S20 Ultra
    10. Huawei nova 6 5G

    Kamerası En İyi Fotoğraf Çeken Telefonlar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 3541

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız