One UI 8.5 beta yükleyecekler dikkat: Samsung, iki kamera modunu kaldırdı!

One UI 8.5 betası çift kayıt ve tek çekim modunu içermiyor

Çift kayıt modu, Samsung telefonda aynı anda iki farklı kamera kullanarak video çekmenizi sağlıyor. Ön kamerayı herhangi bir arka kamerayla kullanabiliyor ya da aynı anda iki arka kamerayı kullanabiliyorsunuz. Bu mod, 1080p ve 4K’da 30 fps çözünürlüğü destekliyor. Her kameradan gelen görüntüleri ayrı dosyalar olarak kaydetmeyi veya vizörde gösterildiği gibi tek bir dosyada birleştirmeyi seçebiliyorsunuz.

Tek çekim modu ise, kolajlar, kırpılmış çekimler, filtreler, ağır çekim videolar dahil olmak üzere çeşitli formatlarda fotoğraf ve videoları tek bir dokunuşla kaydediyor ancak standart fotoğraf ve video modlarına kıyasla daha düşük çözünürlüğe sahip.

Bu modların One UI 8.5 ilk beta sürümünde neden kaldırıldığı belirsiz ancak Samsung'un bu işlevleri bir araya getiren yeni bir şey üzerinde çalışıyor olması mümkün. Her iki mod da çok kullanışlı olduğundan ikinci betayı beklemekte fayda var.

