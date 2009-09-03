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Samsung telefonlar için dünyanın ilk LTE modemini geliştirdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung telefonlar için dünyanın ilk LTE modemini geliştirdi
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Mobil iletişim teknolojilerinde dünya devi isimlerden birisi olan Güney Kore merkezli Samsung, telefonlar için, Mart ayında açıklanan 3GPP standardıyla uyumlu ilk LTE (Long Term Evolution/Uzun Vadeli Evrim) modemi geliştirdiğini duyurdu. Firmann LTE standardındaki, Kalmia kod adlı modem, 3GPP sürüm 8 desteğiyle geldiği ve 100Mbps'ye kadar download ile 50Mbps'ye kadar upload hızı sunabildiği açıklandı.

Çoklu mod desteği ile güncel 3G ağlarıyla uyumlu olarak çalışabilen LTE modem, 20MHz frekans bant-genişliğini desteklemekte. Yeni LTE çipseti ile dünyanın ilk ticari LTE cihazını hazırladıklarını açıklayan Mobil İletişim Bölümünden s5Morumlu Samsung başkan yardımcısı JongKyun Shin, LTE geliştiricileri ile işbirliği içerisinde olduklarını ve LTE servisini farklı cihazlarla 2010'da lanse edeceklerini belirtti.

Samsung LTE modem ile birlikte sürüm 7 HSPA Evrim platformunu temel alan 3G baseband modem ürettiğini de açıkladı. Broom kod adıyla anılan model ile 28Mbps download ve 11.5Mbps upload hızlarının desteklendiği bildirildi.


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laerrof 10 yıl
yaşşa lan delioğlan arkandayız sonuna kadar
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ayzer 10 yıl
c34; samsung böyle devam et arkandayız ..biraz öne geçsene sen.. anlamazsın bilmezsin.. yorum yapamazsın...
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seodem 10 yıl
Bide makul fiyat seviyelerinde gezseler iyi olur Trstandartlarını aşıyorlar
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c34 10 yıl
samsung böyle devam et arkandayız
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sertacaygun 10 yıl
Samsung kendini aştı usta, diyecek birşey yok...
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