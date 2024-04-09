Samsung telefonlardaki gizli seçenek dosyaları tek seferde kalıcı olarak siliyor!

Dosyalarım uygulamasıyla dosyaları tek seferde kalıcı silme
Dosyalarım (My Files) uygulamasının son sürümü (15.0.04.5), MyFiles Labs adında gizli bir menü getiriyor. Bu bölümde kalıcı olarak silme seçeneği ayarını bulabilirsiniz. Açıldığında, Dosyalarım uygulamasını kullanarak dosyaları sildiğinizde açılır menüde ek bir seçenek karşınıza çıkıyor. Bunu seçtiğinizde dosya telefonunuzdan kalıcı olarak siliniyor; kalıcı silmek için geri dönüşüm kutusu bölümüne gitmeniz gerekmiyor.
MyFileLabs bölümünü açmak için; Samsung telefonunuzda Dosyalarım uygulamasını açın, Ayarlar - Dosyalarım Hakkında bölümüne gidin ve “MyFiles Labs etkinleştirildi” yazan kutucuğu görünene dek Dosyalarım yazısına birkaç kez dokunun. Etkinleştirildikten sonra Ayarlar - MyFiles Labs’e dönüp kalıcı olarak silme seçeneğini açabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...