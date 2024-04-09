Samsung telefonlardaki gizli seçenek dosyaları tek seferde kalıcı olarak siliyor!

Tam Boyutta Gör Galaxy telefonunuzda kalıcı olarak silmek istediğiniz dosyalar için üçüncü parti uygulamalar kullanmanıza gerek yok! Stok Dosyalarım uygulamasında dosyaları tek seferde kalıcı olarak silmeye yarayan bir özellik bulundu. Peki, gizli menü nasıl açılıyor?

Dosyalarım uygulamasıyla dosyaları tek seferde kalıcı silme

Dosyalarım (My Files) uygulamasının son sürümü (15.0.04.5), MyFiles Labs adında gizli bir menü getiriyor. Bu bölümde kalıcı olarak silme seçeneği ayarını bulabilirsiniz. Açıldığında, Dosyalarım uygulamasını kullanarak dosyaları sildiğinizde açılır menüde ek bir seçenek karşınıza çıkıyor. Bunu seçtiğinizde dosya telefonunuzdan kalıcı olarak siliniyor; kalıcı silmek için geri dönüşüm kutusu bölümüne gitmeniz gerekmiyor.

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MyFileLabs bölümünü açmak için; Samsung telefonunuzda Dosyalarım uygulamasını açın, Ayarlar - Dosyalarım Hakkında bölümüne gidin ve “MyFiles Labs etkinleştirildi” yazan kutucuğu görünene dek Dosyalarım yazısına birkaç kez dokunun. Etkinleştirildikten sonra Ayarlar - MyFiles Labs’e dönüp kalıcı olarak silme seçeneğini açabilirsiniz.

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Samsung telefonlarda gizli seçenek: Dosyaları kalıcı olarak silin