    Galaxy S24 serisi için One UI 8.5 yayınlandı

    Samsung, Galaxy S24 serisi telefonları için One UI 8.5 beta programını nihayet sonlandırdı. Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra, yeni yazılımın kararlı sürümünü almaya başladı.

    Samsung'un One UI 8.5 güncellemesi hızla yayılıyor. Şirket, 2025 amiral gemisi modelleri için güncellemeyi küresel olarak zaten yayınlamıştı. Şimdi ise 2024 serisi için kararlı sürümün dağıtımına başladı. Güncelleme, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın yanı sıra FE modeli de dahil olmak üzere Galaxy S24 serisi için yayınlandı.

    One UI 8.5 güncellemesi ilk olarak Güney Kore’deki cihazlara dağıtılmaya başlandı. Güncelleme, beta sürümünü atlayarak One UI 8.0'da kalan kullanıcılara da sunuldu ancak boyutu daha büyük. Dağıtımın küresel çapta önümüzdeki birkaç gün içinde kademeli olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

    One UI 8.5 güncellemesi neler getiriyor?

    One UI 8.5, kullanıcı arayüzü geliştirmelerinin yanı sıra, birçok yeni yapay zeka özelliği ve kamera iyileştirmeleri getiriyor. Samsung, özellikle incelik, yanıt verme hızı, performans, çoklu görev ve yapay zeka destekli araçlara odaklandı. Galaxy S26 serisiyle tanıtılan çeşitli Galaxy AI özellikleri artık eski amiral gemisi telefonlarda da kullanılabiliyor. Güncelleme ayrıca sistem animasyonlarını, Hızlı Panel özelleştirmesini, cihazlar arası sürekliliği, pil optimizasyonunu ve çoklu görev davranışını iyileştiriyor. Samsung, Galeri, Telefon, Saat, Klavye ve Dosyalarım dahil olmak üzere çeşitli stok uygulamalarını da geliştirdi.

    Galaxy S24, Galaxy S24+, S24 FE veya Galaxy S24 Ultra sahibiyseniz, Ayarlar - Yazılım güncellemesi - İndir ve yükle bölümüne giderek güncellemenin cihazına gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

    Samsung, One UI 8.5 dağıtımını Temmuz ortasına kadar, hatta daha erken bir tarihte tamamlamak istiyor. Şirket, Temmuz sonlarında yeni katlanır cihazları Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 ile birlikte One UI 9'u (Android 17) tanıtmaya hazırlanıyor.

