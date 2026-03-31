    Xiaomi, iki amiral gemisi cihaza desteği kesti!

    Xiaomi 12 ve 12 Pro için yolun sonu! Amiral gemisi telefonlar bu ay son HyperOS güncellemelerini aldı. Yeni özellikler gelmeyeceği gibi güvenlik açıklarına karşı da savunmasız olacaklar.

    Bu ayın başlarında Global ve EEA kullanıcıları için sürpriz bir şekilde yapılan güncellemenin ardından Xiaomi, Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro için yazılım desteğini resmen sonlandırdı. Her iki amiral gemisi cihaz da Ocak 2026'da resmi olarak kullanım ömrünün sonuna (EOL) ulaşmasına rağmen Türkiye. dahil birkaç ülkede Xiaomi HyperOS 3 Android 15 kararlılık yamalarını almıştı. Artık, güvenlik yamaları dahil olmak üzere hiçbir güncelleme almayacaklar.

    Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro son HyperOS güncellemesini aldı

    Xiaomi 12 ve 12 Pro için son yayınlanan HyperOS güncellemesi, önceki sorunları çözerek cihazların günlük kullanım için kararlı ve güvenilir kalmasını sağlıyor. Bu güncellemelerin Şubat 2026 Android Güvenlik yamalarını içerdiğini de belirtmek gerekiyor. Yazılım sürümü, Xiaomi 12 Pro için OS3.0.2.0.VLBTRXM, Xiaomi 12 için OS3.0.2.0.VLCTRXM.

    Bu cihazlar artık en yeni HyperOS özelliklerinden ve güvenlik yamalarından mahrum kalacak.

    Xiaomi 12 serisi kullanıcıları için bu güncelleme, bir veda niteliğinde. Ara sıra yaşanan çökmeler, amiral gemisi bir cihazda yaşanmaması gereken bir deneyim. Xiaomi, Android 15'teki bu hataları yamalayarak, piyasada kalan cihazların sorunsuz çoklu görev ve sağlam çalışma sürelerini koruyacağını garanti ediyor.

    halogen666 2 saat önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

