Xiaomi, iki amiral gemisi cihaza desteği kesti!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH'de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bu ayın başlarında Global ve EEA kullanıcıları için sürpriz bir şekilde yapılan güncellemenin ardından Xiaomi, Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro için yazılım desteğini resmen sonlandırdı. Her iki amiral gemisi cihaz da Ocak 2026'da resmi olarak kullanım ömrünün sonuna (EOL) ulaşmasına rağmen Türkiye. dahil birkaç ülkede Xiaomi HyperOS 3 Android 15 kararlılık yamalarını almıştı. Artık, güvenlik yamaları dahil olmak üzere hiçbir güncelleme almayacaklar.

Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro son HyperOS güncellemesini aldı

Xiaomi 12 ve 12 Pro için son yayınlanan HyperOS güncellemesi, önceki sorunları çözerek cihazların günlük kullanım için kararlı ve güvenilir kalmasını sağlıyor. Bu güncellemelerin Şubat 2026 Android Güvenlik yamalarını içerdiğini de belirtmek gerekiyor. Yazılım sürümü, Xiaomi 12 Pro için OS3.0.2.0.VLBTRXM, Xiaomi 12 için OS3.0.2.0.VLCTRXM.

Bu cihazlar artık en yeni HyperOS özelliklerinden ve güvenlik yamalarından mahrum kalacak.

Xiaomi 12 serisi kullanıcıları için bu güncelleme, bir veda niteliğinde. Ara sıra yaşanan çökmeler, amiral gemisi bir cihazda yaşanmaması gereken bir deneyim. Xiaomi, Android 15'teki bu hataları yamalayarak, piyasada kalan cihazların sorunsuz çoklu görev ve sağlam çalışma sürelerini koruyacağını garanti ediyor.

