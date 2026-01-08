Giriş
    Powerbank'ler tarih oldu: OnePlus Turbo 6 tanıtıldı

    OnePlus, Turbo serisinin yeni üyelerini tanıttı. OnePlus Turbo 6 ve Turbo 6V, devasa batarya, yüksek çözünürlüklü ekran ve diğer özellikleriyle popüler üst orta sınıf telefonlara meydan okuyor.

    OnePlus Turbo 6 serisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, yaklaşık bir ay önce duyurduktan sonra yeni Turbo akıllı telefon serisini tanıttı. Beklendiği gibi, OnePlus Turbo 6 ve Turbo 6V aynı anda, sadece Çin'de piyasaya sürüldü. Daha uygun fiyatlı Turbo 6V ile birlikte gelen Turbo 6, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 işlemci, 165 Hz AMOLED ekran ve 9.000 mAh pil kapasitesiyle Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro, Poco F7 ve diğer üst orta sınıf akıllı telefonlara meydan okuyor.

    OnePlus Turbo 6 serisi neler sunuyor?

    OnePlus Turbo 6 batarya, kamera, ekran, işlemci özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus, 9000 mAh bataryalı iki yeni telefon tanıttı. Ancak, tuğla gibi ağır ve kalın bir cihazdan bahsetmiyoruz. Turbo 6 ve Turbo 6V, devasa bataryaya sahip olmalarına rağmen 8.5 mm kalınlığında ve 215 gram ağırlığında.

    OnePlus Turbo 6, performans için tasarlanmış model. Snapdragon 8s Gen 4 işlemciyle güçlendirilmiş ve bir dizi yardımcı çipe sahip. Fengchi Game Kernel, oyunları ekranın kare hızına uyacak şekilde 165 fps’e kadar çıkarmaya yardımcı oluyor. Ayrıca G1 Wi-Fi geliştirme çipi ve dokunmatik kontrolleri (330Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı) yöneten bir çip de bulunuyor.

    OnePlus Turbo 6V modeli ise Snapdragon 7s Gen 4 işlemeciyle geliyor ve dokunmatik çipe sahip olsa da diğer iki çipten yoksun. Ayrıca diğer model gibi büyük buhar odası ve birkaç ısı dağıtım katmanına sahip.

    Turbo 6, yalnızca daha güçlü işlemci değil, daha hızlı bellekle de donatılmış. 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.1 depolama alanına sahip. 6V modeli ise 12 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolama alanı sunuyor.

    Her iki telefonda da 1272p+ çözünürlüğe ve 10 bit renklere sahip 6.78 inç OLED ekran bulunuyor. Turbo 6’nın paneli ProXDR, HDR Vivid ve Xreal sertifikasına sahip. 6V’nin ekranı 144Hz yenileme hızı sağlıyor. Her iki cihazın da ekranı 1800 nit parlaklığa ulaşıyor ve DC karartma ile 3840Hz yüksek frekanslı PWM sunuyor.

    OnePlus Turbo 6 serisi, 80W hızlı şarj, 27W ters şarjı destekleyen 9000mAh bataryadan güç alıyor. OnePlus, telefonların tek şarjla 10 saat oyun oynatabildiğini söylüyor.

    Turbo 6 serisi kamera tarafında biraz zayıf kalıyor, 50MP ana kamera, OIS'li f/1.88 lense sahip ve 4K 60fps video kaydını destekliyor. 1080p 30fps video kaydı yapabilen 16MP selfie kamerası (f/2.4) mevcut. Arkadaki 2MP yardımcı kamerayı saymazsak, her iki telefon da tek kameralı.

    OnePlus Turbo 6 fiyatı ne kadar?

    OnePlus Turbo 6, Çin’de 2300 yuan (382 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 12 GB RAM 256GB depolama alanı sunan model için geçerli.

    • Turbo 6V 8GB+256GB: 1899 yuan (271 dolar)
    • Turbo 6V 12GB+256GB: 2099 yuan (300 dolar)
    • Turbo 6V 12GB+512GB: 2399 yuan (343 dolar)
    • Turbo 6 12GB+256GB: 2300 yuan (382 dolar)
    • Turbo 6 16GB+256GB: 2599 yuan (371 dolar)
    • Turbo 6 12GB+512GB: 2799 yuan (400 dolar)
    • Turbo 6 16GB+512GB:  3099 yuan (443 dolar)

    OnePlus Turbo 6 özellikleri

    OnePlus Turbo 6 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.78 inç, 1.5K, 165Hz, AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4
    • Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5X RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB UFS 4.1
    • Batarya: 9000 mAh, 80W SuperVOOC hızlı şarj
    • Arka kamera: 50MP f/1.88 (birincil) / 2MP monochrome f/2.4
    • Ön kamera: 16MP f/2.4
    • İşletim sistemi: Android 16, ColorOS 16
    • Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, USB-C, stereo hoparlör
    • Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC
    • Boyut ve ağırlık: 162.46 x 77.45 x 8.50 mm; 217 g

    OnePlus Turbo 6V özellikleri

    OnePlus Turbo 6V teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.78 inç, 1.5K, 144Hz, AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4
    • Bellek: 8GB / 12GB LPDDR4X RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB UFS 3.1
    • Batarya: 9000 mAh, 80W SuperVOOC hızlı şarj
    • Arka kamera: 50MP f/1.88 (birincil) / 2MP monochrome f/2.4
    • Ön kamera: 16MP f/2.4
    • İşletim sistemi: Android 16, ColorOS 16
    • Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, USB-C, stereo hoparlör
    • Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC
    • Boyut ve ağırlık: 162.46 x 77.45 x 8.50 mm; 215 g
