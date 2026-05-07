    Samsung, üç popüler telefona güncelleme desteğini kesiyor

    Samsung, Mayıs 2026'da yazılım güncelleme desteği listesinden üç telefonunu çıkardı. İki Galaxy A ve bir Galaxy M telefon, kullanım ömrünün sonuna ulaştı.       

    Samsung Galaxy A13, Galaxy A23 ve Galaxy M33 5G güncelleme desteği Tam Boyutta Gör
    Samsung neredeyse her ay yeni akıllı telefon piyasaya sürüyor. Bu, aynı zamanda eski cihazların düzenli olarak destek sürelerinin sonuna ulaştığı anlamına geliyor. Bu sefer, üç popüler orta sınıf model resmi olarak güncelleme döngüsünden çıkıyor: Galaxy A13, Galaxy A23 ve Galaxy M33 5G.

    Galaxy A13, Galaxy A23 ve Galaxy M33 5G artık üç ayda bir güncelleme alacak

    Samsung, bu cihazları Nisan 2022'de Android 12 tabanlı One UI 4.0 ile piyasaya sürdü. Hepsi dört yıl düzenli olarak yeni özellikler getiren güncellemeler ve güvenlik yamaları aldı. Galaxy A13 ve A23, Android 14'e (One UI 6) kadar işletim sistemi yükseltmesi aldı. Öte yandan Galaxy M33 5G, dört büyük işletim sistemi yükseltmesi alarak daha uzun bir süre destek gördü. Bu cihazın da desteği Android 16 tabanlı One UI 8 ile sona erdi.

    Samsung'un Mayıs 2026 güvenlik yaması, 29 Android CVE ve 10 One UI SVE açığına yönelik düzeltmeler içeriyor. En son güvenlik güncellemesi henüz dağıtılmaya başlanmadı. One UI 8.5 nedeniyle Mayıs yaması dağıtımında gecikmeler olabileceği söyleniyor. Şirket, 6 Mayıs'ta One UI 8.5 güncellemesini yayınlamaya başladı. Galaxy S25 serisi, Z Fold 7, Z Flip 7 ve daha birçok telefon kararlı güncellemeyi aldı. Samsung, 11 Mayıs 2026 itibarıyla çeşitli cihazlar için dünya çapında bir dağıtım başlatmayı planlıyor.

