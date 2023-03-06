APK nedir? APK oyun ve uygulama nasıl indirilir ve kurulur?

- APK nedir 🤔
- Base APK nedir ❓
- Config APK nedir ❓
- APK ne işe yarar 💡
- APK dosyası açma 📲
- APK nasıl kurulur 📱
- Güvenilir APK indirme siteleri ⬇️
- 1️⃣ APKMirror
- 2️⃣ APKPure
- 3️⃣ Aptoide
- En çok indirilen 10 APK uygulama ⬇️
- En çok indirilen 10 APK oyun ⬇️
- Hileli (Mod) APK nedir 🧐
- APK kullanmak zararlı mı ❓
- APK indirmek yasak mı 🤔
- Yorumlar
Android telefon kullanıyorsanız, muhtemelen bir noktada APK terimini duymuşsunuz ve muhtemelen APK ne demek merak etmişsinizdir. Marka ve model bağımsız, APK dosyalarına zaman zaman ihtiyaç duyulabiliyor. APK, genellikle Google Play Store’dan indirilemeyen bir uygulamayı ve oyunu hileli olarak indirmenin tek yolu. Peki APK nedir? Bu rehber yazıda APK açılımından telefonda APK kurulumuna, güvenli APK indirme sitelerine her şeyden bahsedeceğiz.
APK nedir 🤔
APK, bir arşiv dosyasıdır; yani birden fazla dosya ve bunlarla ilgili meta veriler içerir. Muhtemelen zip ve rar gibi arşiv dosyası türlerine aşinasınızdır. Arşiv dosyaları, genelde yer kazanmak amacıyla birden fazla dosyayı tek bir dosyada birleştirmek için kullanılır. Arşiv, yazılımı dağıtmak için kullanıldığında yazılım paketi olarak adlandırılır.
APK’lar, jar (java arşivi) dosya biçiminin bir türüdür. Tüm APK’lar özünde zip dosyalarıdır ancak APK olarak düzgün şekilde işlev görebilmeleri için ek bilgiler içermeleri gerekir. Tüm APK’lar ZIP’tir ancak tüm ZIP’ler APK değildir diyebiliriz. Bir dosya çıkarma aracıyla APK dosyasının içinde neler olduğunu görebilirsiniz. Bluestacks gibi bir Android emülatörü kurmazsanız, Android dışında platformlarda APK’larla pek bir şey yapamazsınız.
Bir APK dosyası genelde şunları içerir:
- META-INF/: Manifest dosyası, imza ve arşivdeki kaynakların bir listesini içerir.
- lib/: Belli cihaz mimarilerinde (armeabi-v7a, x86 vb.) çalışan yerel kitaplıklar
- res/: Resources.arsc’de derlenmemiş görüntüler gibi kaynaklar
- assets/: Geliştiricilerin uygulamayla birlikte dahil ettiği ham kaynak dosyaları
- AndroidManifest.xml: APK dosyasının adı, sürümü ve içeriğini açıklar.
- classes.dex: Aygıtta çalıştırılacak derlenmiş Java sınıfları (.DEX dosyası)
- resources.arsc: Uygulama tarafından kullanılan dizeler gibi derlenmiş kaynaklar (.ARSC dosyası)
Base APK nedir ❓
Telefonunuzda base.apk adında bir dosyaya rastlamış ve ne işe yaradığını merak ediyor olabilirsiniz. Base.apk dosyaları, korunan sistem klasörlerinde olduklarından yalnızca root erişiminiz varsa görebilirsiniz. Base apk, her uygulama klasöründe bulabileceğiniz bir dosyadır. Uygulamayı yüklemek için kullanılan, Google Play’den indirdiğiniz APK’yı içerir. Bu dosyanın boyutunu uygulamanın Play Store sayfasında belirtilen dosya boyutuyla karşılaştırırsanız eşleştiğini görürsünüz.
Config APK nedir ❓
Config APK, APK paketlerini çalıştıran yerleşik programdır. Android uygulama paketi veya android.autoinstalls.config ya da kısaca ConfigAPK, Android sisteminin arka planında çalışır. Bu dosya veya yazılım paketi, APK dosyalarının otomatik olarak yüklenmesi veya kaldırılması işlemini gerçekleştirir.
APK ne işe yarar 💡
Neden APK dosyalarına ihtiyaç duyuyoruz? APK dosyaları, sızdırılan uygulamaları indirip kullanmanıza izin verir. Üretici kısıtlamalarını geçersiz kılarak en son Google güncellemelerini indirmenize de olanak tanır. Google, bazen bazı uygulamaların indirilmesi konusunda bölge kısıtlaması uygular. Çok istediğiniz uygulama bulunduğunuz ülkeye hiç gelmeyebilir. Bu sorunun da çözümü; APK dosyalarıdır. Bazı geliştiriciler, uygulamalarını Play Store’a sunmuyor. Bu uygulamaları indirmek için de APK dosyalarına ihtiyacınız olacak.
APK dosyası açma 📲
- Ayarlar’ı açın.
- Uygulamalar’a girin.
- Özel erişim’i bulun.
- Bilinmeyen uygulamaları yükle’ye dokunun.
- Web tarayıcınız için açık konuma getirin.
APK nasıl kurulur 📱
- Telefonunuzun dosya gezgini uygulamasını açın.
- APK dosyanızı bulup seçin.
- APK yükleyici menüsü açılacaktır.
- Yükle’ye dokunun.
- Bitti veya Aç’a dokunun.
Güvenilir APK indirme siteleri ⬇️
Google Play’den bir uygulama indirdiğinizde arka planda APK dosyasını indirip çalıştırmış olursunuz ancak APK’ya erişemezsiniz. APK dosyaları, uygulamaları sisteminize yüklediğinden ciddi güvenlik tehdidi oluşturabilir. Kötü niyetli bir kişi, APK’yı siz yüklemeden değiştirmiş, kötü amaçlı yazılım yerleştirmiş olabilir. Bu nedenle APK oyun veya uygulama indirdiğiniz sitenin güvenilir olduğundan emin olmanız gerekir. İşte en iyi APK indirme uygulamaları:
1️⃣ APKMirror
Site, uygulamaların yeni sürümleri için kriptolu imzaları önceki sürümlerle eşleştiriyor. Yepyeni uygulamalar, geçerliliklerini doğrulamak için aynı geliştiricinin diğer uygulamalarıyla eşleştiriliyor. APKMirror, bir APK dosyasının geçerliliğini doğrulayamazsa dosyayı yayınlamıyor. Bu nedenle APKMirror’da hileli APK, korsan uygulama (Spotify Premium APK gibi) veya ücretli uygulama bulamazsınız. APK sitesinde her uygulamanın eski sürümleri bulunuyor.
2️⃣ APKPure
Site, tüm APK'ları yayınlamadan önce SHA1’i kullanarak sertifikanın güvenli olup olmadığını doğruluyor. Uygulamaların yeni sürümleri için kriptolu imzaların daha önce yayınlanan sürümlerle eşleşmesi gerekiyor, yepyeni uygulamalar da aynı geliştiricinin diğer uygulamalarıyla eşleştiriliyor. APKPure’da modlu APK bulamazsınız. Uygulamaların önceki sürümleri de bulunuyor. APKPure, Android uygulamasına da sahip. APK yüklemek için siteye girmenize gerek kalmadan, Google Play Store’dan indirir gibi APK uygulamaları indirebilirsiniz.
3️⃣ Aptoide
Site, APKPure gibi mağazaya erişmenizi ve APK dosyalarını doğrudan telefonunuzdan indirmenizi sağlayan Android APK uygulaması sunuyor. Özellikle Happymod gibi modlu APK arıyorsanız Aptoide tam size göre.
En çok indirilen 10 APK uygulama ⬇️
- Happymod
- İnat TV / İnat Box
- YouTubeVanced
- WhatsApp Aero
- Instagram Aero
- Luckypatcher
- YouTube APK
- YouTube Go APK
- Google Earth
- Postegro Lili
En çok indirilen 10 APK oyun ⬇️
- Minecraft
- Car Parking
- Brawl Stars
- Age of History 2
- Toca Life World
- Traffic Racer
- Shadow Fight 2
- Truck Simulator Ultimate
- Subway Surf
- Cargo Simulator Türkiye
Hileli (Mod) APK nedir 🧐
Bazı Android uygulamalar uygulama içi satın alımlarla tüm özelliklere erişmenize izin verir. Bazı Android oyunlarda ilerlemenin tek yolu para harcamaktır. Kullanıcılar, para harcamak yerine modlanmış sürümleri indirmeyi tercih eder. Modlar bu noktada devreye giriyor.
Premium özellikler, modlu sürümde ücretsiz olarak sunuluyor. Hileli oyun ve uygulamalara erişebileceğiniz çok sayıda APK sitesi var. Ücretsiz indirilebilen ancak ücretsiz olmayan Android oyun ve uygulamaların çoğalması, kullanıcıları modlu Android uygulamalara yönlendirdi. Bu arada, Spotify APK, Disney Plus APK, Netflix APK gibi abonelik modelli Android uygulamaların APK sürümlerine hesap güvenliğiniz açısından itibar etmeyin.
APK kullanmak zararlı mı ❓
APK indirirken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan biri; geliştirici adı ve dosya boyutu. Google Play Store’da bile bir uygulamanın birden fazla kopyası olabiliyor. Bu nedenle yalnızca güvenilir yerlerden APK dosyalarını indirin ve antivirüs programları ile taratın.
APK indirmek yasak mı 🤔
Android cihaz kullanıcısıysanız, APK dosyaları ile karşılaşmışsınızdır. APK nedir hiç merak ettiniz mi? APK, Android için olmazsa olmazdır. Bu rehber yazıda APK ne demek, ne işe yarar hakkında bilgi verdik ve APK nasıl kurulur basit adımlarla anlattık. APK oyun ve uygulama indirebileceğiniz güvenilir APK siteleri de paylaştık. Çokça merak edilen APK indirmek suç mu? konusuna açıklık getirdik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez