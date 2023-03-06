APK nedir? APK oyun ve uygulama nasıl indirilir ve kurulur?

Android telefon kullanıyorsanız, muhtemelen bir noktada APK terimini duymuşsunuz ve muhtemelen APK ne demek merak etmişsinizdir. Marka ve model bağımsız, APK dosyalarına zaman zaman ihtiyaç duyulabiliyor. APK, genellikle Google Play Store’dan indirilemeyen bir uygulamayı ve oyunu hileli olarak indirmenin tek yolu. Peki APK nedir? Bu rehber yazıda APK açılımından telefonda APK kurulumuna, güvenli APK indirme sitelerine her şeyden bahsedeceğiz.

APK nedir 🤔 Tam Boyutta Gör APK açılımı; Android Package Kit. APK, Türkçe’de Android Paket Kiti anlamına geliyor. APK ne demek kısaca; Android işletim sistemi tarafından mobil uygulamaların dağıtımı ve kurulumu için kullanılan paket dosya biçimidir. APK, bir arşiv dosyasıdır; yani birden fazla dosya ve bunlarla ilgili meta veriler içerir. Muhtemelen zip ve rar gibi arşiv dosyası türlerine aşinasınızdır. Arşiv dosyaları, genelde yer kazanmak amacıyla birden fazla dosyayı tek bir dosyada birleştirmek için kullanılır. Arşiv, yazılımı dağıtmak için kullanıldığında yazılım paketi olarak adlandırılır. APK’lar, jar (java arşivi) dosya biçiminin bir türüdür. Tüm APK’lar özünde zip dosyalarıdır ancak APK olarak düzgün şekilde işlev görebilmeleri için ek bilgiler içermeleri gerekir. Tüm APK’lar ZIP’tir ancak tüm ZIP’ler APK değildir diyebiliriz. Bir dosya çıkarma aracıyla APK dosyasının içinde neler olduğunu görebilirsiniz. Bluestacks gibi bir Android emülatörü kurmazsanız, Android dışında platformlarda APK’larla pek bir şey yapamazsınız. Bir APK dosyası genelde şunları içerir: META-INF/ : Manifest dosyası, imza ve arşivdeki kaynakların bir listesini içerir.

: Manifest dosyası, imza ve arşivdeki kaynakların bir listesini içerir. lib/ : Belli cihaz mimarilerinde (armeabi-v7a, x86 vb.) çalışan yerel kitaplıklar

: Belli cihaz mimarilerinde (armeabi-v7a, x86 vb.) çalışan yerel kitaplıklar res/ : Resources.arsc’de derlenmemiş görüntüler gibi kaynaklar

: Resources.arsc’de derlenmemiş görüntüler gibi kaynaklar assets/ : Geliştiricilerin uygulamayla birlikte dahil ettiği ham kaynak dosyaları

: Geliştiricilerin uygulamayla birlikte dahil ettiği ham kaynak dosyaları AndroidManifest.xml : APK dosyasının adı, sürümü ve içeriğini açıklar.

: APK dosyasının adı, sürümü ve içeriğini açıklar. classes.dex : Aygıtta çalıştırılacak derlenmiş Java sınıfları (.DEX dosyası)

: Aygıtta çalıştırılacak derlenmiş Java sınıfları (.DEX dosyası) resources.arsc : Uygulama tarafından kullanılan dizeler gibi derlenmiş kaynaklar (.ARSC dosyası) WhatsApp Plus nedir, özellikleri neler? 7 ay önce eklendi Base APK nedir ❓ Telefonunuzda base.apk adında bir dosyaya rastlamış ve ne işe yaradığını merak ediyor olabilirsiniz. Base.apk dosyaları, korunan sistem klasörlerinde olduklarından yalnızca root erişiminiz varsa görebilirsiniz. Base apk, her uygulama klasöründe bulabileceğiniz bir dosyadır. Uygulamayı yüklemek için kullanılan, Google Play’den indirdiğiniz APK’yı içerir. Bu dosyanın boyutunu uygulamanın Play Store sayfasında belirtilen dosya boyutuyla karşılaştırırsanız eşleştiğini görürsünüz. Config APK nedir ❓ Config APK, APK paketlerini çalıştıran yerleşik programdır. Android uygulama paketi veya android.autoinstalls.config ya da kısaca ConfigAPK, Android sisteminin arka planında çalışır. Bu dosya veya yazılım paketi, APK dosyalarının otomatik olarak yüklenmesi veya kaldırılması işlemini gerçekleştirir.

APK ne işe yarar 💡 Tam Boyutta Gör APK dosyaları, Android telefonunuza uygulama yüklemenizi sağlar. Windows’ta mağaza uygulamalarını yüklemek için kullanılan APPX dosyaları ve diğer platformlardaki ilgili paket dosyalarına benzerler. APK dosyasını telefonunuzda açtığınızda uygulamayı yükleme talimatları çıkar ve paket hakkında bilgi verir. Android’in varsayılan uygulamalarının ve ayarlarının kısıtlayıcı olduğunu düşünüyorsanız ve cihazınızda daha fazlasını yapmak istiyorsanız APK dosyalarını yüklemek tam size göre. Neden APK dosyalarına ihtiyaç duyuyoruz? APK dosyaları, sızdırılan uygulamaları indirip kullanmanıza izin verir. Üretici kısıtlamalarını geçersiz kılarak en son Google güncellemelerini indirmenize de olanak tanır. Google, bazen bazı uygulamaların indirilmesi konusunda bölge kısıtlaması uygular. Çok istediğiniz uygulama bulunduğunuz ülkeye hiç gelmeyebilir. Bu sorunun da çözümü; APK dosyalarıdır. Bazı geliştiriciler, uygulamalarını Play Store’a sunmuyor. Bu uygulamaları indirmek için de APK dosyalarına ihtiyacınız olacak.

APK dosyası açma 📲 Tam Boyutta Gör Android, kullanıcıları APK dosyalarını yüklemekten korumaya çalışan bir dizi güvenlik mekanizmasına sahip. Android uygulama mağazası Google Play dışından indirdiğiniz bir uygulamayı doğrudan açamazsınız; Android sizi engeller. APK uygulama veya oyunları telefonunuzda açmak için bilinmeyen kaynaklardan uygulama yükleme izni vermeniz gerekir. Samsung, Xiaomi, Huawei veya başka bir Android telefonda bilinmeyen kaynaklara izin vermek için aşağıdaki adımları izleyin: Ayarlar’ı açın. Uygulamalar’a girin. Özel erişim’i bulun. Bilinmeyen uygulamaları yükle’ye dokunun. Web tarayıcınız için açık konuma getirin. APK nasıl kurulur 📱 Tam Boyutta Gör Bilinmeyen kaynaklardan yüklemeye izin verme aşamasından sonra APK kurulumu çok basittir. APK nasıl yüklenir? adım adım görelim: Telefonunuzun dosya gezgini uygulamasını açın. APK dosyanızı bulup seçin. APK yükleyici menüsü açılacaktır. Yükle’ye dokunun. Bitti veya Aç’a dokunun.

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Güvenilir APK indirme siteleri ⬇️ Google Play’den bir uygulama indirdiğinizde arka planda APK dosyasını indirip çalıştırmış olursunuz ancak APK’ya erişemezsiniz. APK dosyaları, uygulamaları sisteminize yüklediğinden ciddi güvenlik tehdidi oluşturabilir. Kötü niyetli bir kişi, APK’yı siz yüklemeden değiştirmiş, kötü amaçlı yazılım yerleştirmiş olabilir. Bu nedenle APK oyun veya uygulama indirdiğiniz sitenin güvenilir olduğundan emin olmanız gerekir. İşte en iyi APK indirme uygulamaları: 1️⃣ APKMirror Tam Boyutta Gör APKMirror, en güvenilir Android APK indirme sitelerinin başında geliyor. Siteye yüklenen tüm APK’lar yayınlanmadan önce kontrol ediliyor. Site, uygulamaların yeni sürümleri için kriptolu imzaları önceki sürümlerle eşleştiriyor. Yepyeni uygulamalar, geçerliliklerini doğrulamak için aynı geliştiricinin diğer uygulamalarıyla eşleştiriliyor. APKMirror, bir APK dosyasının geçerliliğini doğrulayamazsa dosyayı yayınlamıyor. Bu nedenle APKMirror’da hileli APK, korsan uygulama (Spotify Premium APK gibi) veya ücretli uygulama bulamazsınız. APK sitesinde her uygulamanın eski sürümleri bulunuyor. 2️⃣ APKPure Tam Boyutta Gör APKPure, APKMirror kadar güvenli başka bir APK uygulama indirme sitesi. APKPure sıkı güvenlik kuralları uyguluyor. Site, tüm APK'ları yayınlamadan önce SHA1’i kullanarak sertifikanın güvenli olup olmadığını doğruluyor. Uygulamaların yeni sürümleri için kriptolu imzaların daha önce yayınlanan sürümlerle eşleşmesi gerekiyor, yepyeni uygulamalar da aynı geliştiricinin diğer uygulamalarıyla eşleştiriliyor. APKPure’da modlu APK bulamazsınız. Uygulamaların önceki sürümleri de bulunuyor. APKPure, Android uygulamasına da sahip. APK yüklemek için siteye girmenize gerek kalmadan, Google Play Store’dan indirir gibi APK uygulamaları indirebilirsiniz. 3️⃣ Aptoide Tam Boyutta Gör Aptoide, 430 milyonun üzerinde kullanıcı, 1 milyondan fazla uygulama ile en çok tercih edilen APK siteleri arasında. Site, APKPure gibi mağazaya erişmenizi ve APK dosyalarını doğrudan telefonunuzdan indirmenizi sağlayan Android APK uygulaması sunuyor. Özellikle Happymod gibi modlu APK arıyorsanız Aptoide tam size göre.

En çok indirilen 10 APK oyun ⬇️ Tam Boyutta Gör Minecraft

Car Parking

Brawl Stars

Age of History 2

Toca Life World

Traffic Racer

Shadow Fight 2

Truck Simulator Ultimate

Subway Surf

Cargo Simulator Türkiye

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Hileli (Mod) APK nedir 🧐 Tam Boyutta Gör Hileli uygulama ya da Mod APK, Google Play Store’dan indirilen bir Android uygulama veya oyunun (genellikle ücretli olur) düzenlenmiş kopyasıdır. Hileli Android uygulaması, uygulamanın orijinal sürümünde bulunmayan yeni veya geliştirilmiş özelliklere erişmenizi sağlar. Bazı Android uygulamalar uygulama içi satın alımlarla tüm özelliklere erişmenize izin verir. Bazı Android oyunlarda ilerlemenin tek yolu para harcamaktır. Kullanıcılar, para harcamak yerine modlanmış sürümleri indirmeyi tercih eder. Modlar bu noktada devreye giriyor. Premium özellikler, modlu sürümde ücretsiz olarak sunuluyor. Hileli oyun ve uygulamalara erişebileceğiniz çok sayıda APK sitesi var. Ücretsiz indirilebilen ancak ücretsiz olmayan Android oyun ve uygulamaların çoğalması, kullanıcıları modlu Android uygulamalara yönlendirdi. Bu arada, Spotify APK, Disney Plus APK, Netflix APK gibi abonelik modelli Android uygulamaların APK sürümlerine hesap güvenliğiniz açısından itibar etmeyin.

APK kullanmak zararlı mı ❓ Tam Boyutta Gör APK uygulamaları kullanmak telefona zarar verir mi? APK yüklemek riskli mi? Örneğin; Spotify APK indirmek tehlikeli mi? APK’yı güvenilir sitelerden indirirseniz ve virüs içerebilecek modlu Android APK oyun veya uygulama indirmezseniz, APK kullanmak telefona hiçbir zarar vermez. APK indirirken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan biri; geliştirici adı ve dosya boyutu. Google Play Store’da bile bir uygulamanın birden fazla kopyası olabiliyor. Bu nedenle yalnızca güvenilir yerlerden APK dosyalarını indirin ve antivirüs programları ile taratın.

APK indirmek yasak mı 🤔 Tam Boyutta Gör APK indirmek suç mu? Android telefonunuza yüklediğiniz tüm uygulamalar (Google Play Store’dan yükledikleriniz dahil) APK dosyalarıdır. Android uygulama mağazasında ücretli olan modlu altında ücretsiz paylaşılan APK’ları indirmek yasal değildir. Ayrıca sahibinin izni olmadan bir sitede paylaşır veya modlayıp kötü amaçlı yazılım yerleştirirseniz bu da yasa dışıdır. Bilinmeyen kaynaktan bir APK yüklediğiniz için hapse girmezsiniz.

Android cihaz kullanıcısıysanız, APK dosyaları ile karşılaşmışsınızdır. APK nedir hiç merak ettiniz mi? APK, Android için olmazsa olmazdır. Bu rehber yazıda APK ne demek, ne işe yarar hakkında bilgi verdik ve APK nasıl kurulur basit adımlarla anlattık. APK oyun ve uygulama indirebileceğiniz güvenilir APK siteleri de paylaştık. Çokça merak edilen APK indirmek suç mu? konusuna açıklık getirdik.

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