    Google: Apple'ın Liquid Glass'ını kopyalamayacağız

    Android Show'un tanıtım videosu, Android 17'nin Liquid Glass tasarımını getireceğini işaret etmişti ancak görünüşe göre bu gerçekleşmeyecek. Android ekosisteminin başındaki isimden net yanıt geldi.

    Bu haftanın başlarında Google, kısa bir tanıtım videosuyla bu yılki Android Show I/O Edition etkinliğini resmen duyurdu. Video, Android 17 ile neyin geleceğini göstermese de, ikonik yeşil Android maskotunun saydam görüntüsü Android topluluğunu çılgına çevirdi. Android 17 için Liquid Glass'a işaret ettiğine inanılan bu spekülasyonlar resmi olarak açıklığa kavuşturuldu.

    Android 17, Liquid Glass tasarımını almayacak

    2026 I/O Edition etkinliğinin 15 saniyelik tanıtım videosu yayınlandığında, birçok kullanıcı gönderinin altına Android'in Liquid Glass'ı benimsemesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Android 17'nin Apple'ın Liquid Glass tasarımını almasından endişe duyan kullanıcılar için, Android ekosisteminin başındaki isim olan Sameer Samat, bunun "olmayacağını" kesin bir dille söyledi.

    Google'ın Material 3 Expressive'e daha fazla yatırım yapacağı doğrulanmış olsa da, Android maskotunun opak ve yarı saydam dokuları, kullanıcıların uzun zamandır istediği önemli bir tasarım değişikliğine işaret ediyor. Android'in sistem düzeyinde Gaussian Blur'u benimseyeceği söyleniyor.

    Oppo/OnePlus, Xiaomi ve hatta Samsung gibi büyük isimler, iPhone'da bulunan tasarım değişikliklerinin çoğunu kendi Android sürümlerine entegre etmek için bazı değişiklikler yaptı. Örneğin, Oppo'nun ColorOS'u cam benzeri arayüz öğeleriyle dolu; Samsung ise Apple'ın güncellenmiş tasarım standartlarının birçok yüzer düğme yerleşimini ve menü tasarımını benimsemiş durumda. Google'ın Android 17’de bulanık efektini derinleştirmesi bekleniyor.

    Google'ın bu yılki etkinliğin "Android için şimdiye kadarki en büyük yıllardan biri" olacağını ima etmesiyle, "Android Show" muhtemelen Android tasarımının ve işlevselliğinin geleceği hakkında daha fazla şey göreceğimiz yer olacak. Google I/O Edition 2026 etkinliği, 12 Mayıs’ta canlı olarak yayınlanacak.

