Samsung’un Gizlilik Ekranı aslında ilk olarak Galaxy S25 Ultra’da olacaktı

Tam Boyutta Gör Samsung’un son iki yılda akıllı telefon ekran teknolojilerinde önemli adımlar attı. 2024’te tanıtılan yansıma önleyici ekran teknolojisi ilk kez Galaxy S24 Ultra ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Bu hafta duyurulan Galaxy S26 Ultra ise şirketin ikinci büyük ekran hamlesine sahne oldu. Ancak, Privacy Display (Gizlilik Ekranı) olarak adlandırılan bu özelliğin aslında bir önceki nesil için hazırlandığı ortaya çıktı.

Özellik neden gecikti?

Samsung MX Operasyon Direktörü Won-Joon Choi, yaptığı açıklamada Gizlilik Ekranı’nın başlangıçta Galaxy S25 Ultra modelinde sunulmasının hedeflendiğini belirtti. Choi’ye göre proje neredeyse tamamlanma aşamasına gelmişti ancak son aşamada karşılaşılan bazı teknik engeller nedeniyle lansman bir yıl ertelendi.

Gizlilik Ekranı fikrinin temelleri ise üç ila dört yıl öncesine dayanıyor. Bir Samsung mühendisi tarafından ortaya atılan, ekranın yan açılardan görüntülenmesini engelleyen panel tasarımı fikrinin kısa sürede şirket içine projeye dönüştürüldüğü belirtiliyor.

Samsung’un mobil birimi Samsung MX, geliştirme sürecinde ekran üretiminden sorumlu iştiraki Samsung Display ile yakın iş birliği yürüttü. Ancak donanım seviyesinde çalışan bu teknolojinin seri üretime hazır hale getirilmesi beklenenden daha karmaşık oldu.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Gizlilik Ekranı, yazılımsal bir filtre değil. Doğrudan ekran paneline entegre edilmiş bir donanım özelliği olarak çalışıyor. Samsung Display tarafından geliştirilen Flex Magic Pixel OLED panel üzerinde yer alan bu sistem, ekran içeriğini yalnızca karşıdan bakıldığında görünür kılıyor. Yan açılardan bakıldığında ise görüntü karartılarak okunamaz hale geliyor.

Bu, geleneksel hayalet ekran filmlerinden de farklı. Hayalet ekranlarda hem dokunma hassasiyeti hem de renklerde sorunlar yaşanıyor. Üstelik hayalet ekran sürekli olarak takılı kaldığı için yan açılardan telefon hiçbir şartta görünmüyor, lazım olduğunda bile.

Ancak Gizlilik Ekranı isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabiliyor. Ayrıca sadece belirli uygulamalarda veya bildirimler için özelleştirme yapılabiliyor.

Amiral gemisine özel kalmayacak

Samsung cephesi, Gizlilik Ekranı teknolojisinin yalnızca amiral gemileriyle sınırlı kalmayacağını da doğruladı. Won-Joon Choi, teknolojinin olgunlaşması ve üretim maliyetlerinin düşmesiyle birlikte daha erişilebilir fiyat segmentindeki modellere de entegre edilmesinin planlandığını açıkladı.

Ayrıca şirket, özelliğin katlanabilir cihazlara uyarlanması üzerinde de çalışıyor. Bu kapsamda Galaxy Z serisi altında yer alan modellere yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürüyor. Katlanabilir form faktöründe farklı ekran katmanları ve menteşe yapıları nedeniyle gizlilik filtresinin entegrasyonu daha karmaşık bir mühendislik süreci gerektiriyor.

