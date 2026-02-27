Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’un Gizlilik Ekranı aslında ilk olarak Galaxy S25 Ultra’da olacaktı

    Samsung’un yan açılardan ekranı görünmez kılan Privacy Display özelliğinin aslında Galaxy S25 Ultra için planlandığı, teknik engeller nedeniyle bir yıl gecikmeyle S26 Ultra’da sunulduğu ortaya çıktı.

    Samsung’un Gizlilik Ekranı aslında Galaxy S25 Ultra’da olacaktı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un son iki yılda akıllı telefon ekran teknolojilerinde önemli adımlar attı. 2024’te tanıtılan yansıma önleyici ekran teknolojisi ilk kez Galaxy S24 Ultra ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Bu hafta duyurulan Galaxy S26 Ultra ise şirketin ikinci büyük ekran hamlesine sahne oldu. Ancak, Privacy Display (Gizlilik Ekranı) olarak adlandırılan bu özelliğin aslında bir önceki nesil için hazırlandığı ortaya çıktı.

    Özellik neden gecikti?

    Samsung MX Operasyon Direktörü Won-Joon Choi, yaptığı açıklamada Gizlilik Ekranı’nın başlangıçta Galaxy S25 Ultra modelinde sunulmasının hedeflendiğini belirtti. Choi’ye göre proje neredeyse tamamlanma aşamasına gelmişti ancak son aşamada karşılaşılan bazı teknik engeller nedeniyle lansman bir yıl ertelendi.

    Gizlilik Ekranı fikrinin temelleri ise üç ila dört yıl öncesine dayanıyor. Bir Samsung mühendisi tarafından ortaya atılan, ekranın yan açılardan görüntülenmesini engelleyen panel tasarımı fikrinin kısa sürede şirket içine projeye dönüştürüldüğü belirtiliyor.

    Samsung’un mobil birimi Samsung MX, geliştirme sürecinde ekran üretiminden sorumlu iştiraki Samsung Display ile yakın iş birliği yürüttü. Ancak donanım seviyesinde çalışan bu teknolojinin seri üretime hazır hale getirilmesi beklenenden daha karmaşık oldu.

    Samsung’un Gizlilik Ekranı aslında Galaxy S25 Ultra’da olacaktı Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Gizlilik Ekranı, yazılımsal bir filtre değil. Doğrudan ekran paneline entegre edilmiş bir donanım özelliği olarak çalışıyor. Samsung Display tarafından geliştirilen Flex Magic Pixel OLED panel üzerinde yer alan bu sistem, ekran içeriğini yalnızca karşıdan bakıldığında görünür kılıyor. Yan açılardan bakıldığında ise görüntü karartılarak okunamaz hale geliyor.

    Bu, geleneksel hayalet ekran filmlerinden de farklı. Hayalet ekranlarda hem dokunma hassasiyeti hem de renklerde sorunlar yaşanıyor. Üstelik hayalet ekran sürekli olarak takılı kaldığı için yan açılardan telefon hiçbir şartta görünmüyor, lazım olduğunda bile.

    Ancak Gizlilik Ekranı isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabiliyor. Ayrıca sadece belirli uygulamalarda veya bildirimler için özelleştirme yapılabiliyor.

    Amiral gemisine özel kalmayacak

    Samsung cephesi, Gizlilik Ekranı teknolojisinin yalnızca amiral gemileriyle sınırlı kalmayacağını da doğruladı. Won-Joon Choi, teknolojinin olgunlaşması ve üretim maliyetlerinin düşmesiyle birlikte daha erişilebilir fiyat segmentindeki modellere de entegre edilmesinin planlandığını açıkladı.

    Ayrıca şirket, özelliğin katlanabilir cihazlara uyarlanması üzerinde de çalışıyor. Bu kapsamda Galaxy Z serisi altında yer alan modellere yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürüyor. Katlanabilir form faktöründe farklı ekran katmanları ve menteşe yapıları nedeniyle gizlilik filtresinin entegrasyonu daha karmaşık bir mühendislik süreci gerektiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    migros internet powershift şanzıman yivsiz ne demek vehmim ne demek dispatch türkçe

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 450
    HP ProBook 450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum