Telefondan ses gelmiyor mu? İşte hızlı çözüm yolları

Telefonla konuşurken veya video izlerken aniden ses gelmiyor sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Bu rehber yazıda telefonun sesi çıkmıyor durumunun neden yaşandığını ve hem iPhone hem de Samsung, Xiaomi, Huawei ve diğer Android üreticilerinin akıllı telefonlarında yaşanan “Telefondan ses gelmiyor” sorununun çözüm yollarından bahsedeceğiz.

Telefondan ses gelmiyor nasıl düzeltebilirim 🔕

Tam Boyutta Gör Telefondan video izlerken ses gelmiyor, medya sesi çıkmıyor veyahut telefonla konuşurken ses gelmiyor ve gitmiyor, iPhone ve Android telefonlarda yaygın sorunlardan biri. Telefondan ses gelmeme sorunuyla karşı karşıyaysanız, telefonunuzu teknik servise götürmeden önce yapabileceğiniz birkaç şey var. Bir telefonda ses gelmiyorsa ne yapmalı? diye soranlar için işte hızlı çözüm yolları:

1. Hoparlörü açın 🔉 Telefonunuzu hoparlör modunda kullanmak için masanın üstüne koyduysanız, hoparlörün açık olduğundan emin olun. Aksi halde ses sadece kulaklıktan çıkacak ve konuşurken karşı tarafın sesini duymanız zorlaşacaktır. Hoparlörü açmak için konuşma sırasında simgesine dokunmanız yeterli olacaktır.

2. Aramada sesi yükseltin 🎚️ Hoparlör açılmamışsa ses seviyesinin düşük olmasından kaynaklı telefondan ses gelmiyor olabilir. Genellikle solda bulunan ses artırma düğmesine basarak ses seviyesini görebilirsiniz tabii ki ancak telefonla konuşurken ses gelmiyor sorunu yaşıyorsanız, bir kişiyi aradıktan sonra ses seviyesini ayarlamanız daha doğru olacaktır.

3. Uygulama ses ayarlarını yapın 📲 Tam Boyutta Gör YouTube, Instagram, Twitter gibi bazı uygulamalar, sesi -ayrı olarak- ana ses kontrolünden kapatmanıza izin verir. Belli bir uygulamadayken sesi duymuyorsanız, uygulamanın ses ayarlarını kontrol edin. Uygulamanın ses ayarlarından videoların sesinin otomatik olarak kesilmesi ayarını etkinleştirmiş olabilir veya sesi kısmış olabilirsiniz.

4. Medya sesini kontrol edin 📱 Hâlâ bir şey duymuyorsanız, medya sesinin kısılmadığından veya kapatılmadığından emin olun. Medya ses ayarı için; telefonunuzun Ayarlar menüsüne girin. Sesler ve titreşim altında Ses’e dokunun. Medya kaydırıcısını sağa hareket ettirerek sesini artırın.

5. Rahatsız etme ayarlarını kontrol edin 🌙 Rahatsız etme modu, belli bir süre boyunca bildirim seslerini, arama seslerini engellemenize yardımcı olur. Telefonunuzdan ses çıkmıyorsa bu modda kalmış olabilir. Hızlı Ayarlar panelinden Ayarlar - Sesler - Rahatsız Etmeyin bölümüne giderek özelliğini kapatabilirsiniz. Bu arada video izlerken, müzik çalarken, arama yaparken vs. rahatsız etme modunun açık olması sesi engellemez.

6. Bluetooth kulaklığın bağlı olmadığından emin olun 🎧 Tam Boyutta Gör Telefon, harici hoparlöre veya Bluetooth kulaklığa bağlı kalmış olabilir. Örneğin; AirPods’unuzu şarj kutusuna tam olarak yerleştirmediyseniz ses kulaklıktan gelmeye devam edebilir, iPhone’dan ses gelmiyor sorunu yaşayabilirsiniz. Telefonun kulaklık modunda kalmadığından emin olun.

Telefon hoparlör ve ahizesi nasıl temizlenir? 8 ay önce eklendi

7. Hoparlörü temizleyin 💨 Tam Boyutta Gör Hoparlörün tıkanması veya kirlenmesi, sesin az, boğuk çıkması veya hiç ses gelmemesi sorunu yaşatabilir. Hoparlörü temizleyerek sesin daha yüksek çıkmasını sağlayabilirsiniz. Telefonun hoparlörünü temizlemenin en basit yolu basınçlı hava uygulamasıdır. Telefon hoparlöründen ses gelmiyor ise aşağıdaki temizleme yöntemlerini uygulayarak sorunu kendi başınıza çözebilirsiniz: