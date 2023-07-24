Telefondan ses gelmiyor mu? İşte hızlı çözüm yolları

- Telefondan ses gelmiyor nasıl düzeltebilirim 🔕
- 1. Hoparlörü açın 🔉
- 2. Aramada sesi yükseltin 🎚️
- 3. Uygulama ses ayarlarını yapın 📲
- 4. Medya sesini kontrol edin 📱
- 5. Rahatsız etme ayarlarını kontrol edin 🌙
- 6. Bluetooth kulaklığın bağlı olmadığından emin olun 🎧
- 7. Hoparlörü temizleyin 💨
- 8. Tüm ayarları sıfırlayın
- Telefonun sesi çıkmıyor neden olabilir 🤔
- Yorumlar
Telefonla konuşurken veya video izlerken aniden ses gelmiyor sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Bu rehber yazıda telefonun sesi çıkmıyor durumunun neden yaşandığını ve hem iPhone hem de Samsung, Xiaomi, Huawei ve diğer Android üreticilerinin akıllı telefonlarında yaşanan “Telefondan ses gelmiyor” sorununun çözüm yollarından bahsedeceğiz.
Telefondan ses gelmiyor nasıl düzeltebilirim 🔕
1. Hoparlörü açın 🔉
Telefonunuzu hoparlör modunda kullanmak için masanın üstüne koyduysanız, hoparlörün açık olduğundan emin olun. Aksi halde ses sadece kulaklıktan çıkacak ve konuşurken karşı tarafın sesini duymanız zorlaşacaktır. Hoparlörü açmak için konuşma sırasında simgesine dokunmanız yeterli olacaktır.
2. Aramada sesi yükseltin 🎚️
Hoparlör açılmamışsa ses seviyesinin düşük olmasından kaynaklı telefondan ses gelmiyor olabilir. Genellikle solda bulunan ses artırma düğmesine basarak ses seviyesini görebilirsiniz tabii ki ancak telefonla konuşurken ses gelmiyor sorunu yaşıyorsanız, bir kişiyi aradıktan sonra ses seviyesini ayarlamanız daha doğru olacaktır.
3. Uygulama ses ayarlarını yapın 📲
4. Medya sesini kontrol edin 📱
Hâlâ bir şey duymuyorsanız, medya sesinin kısılmadığından veya kapatılmadığından emin olun. Medya ses ayarı için; telefonunuzun Ayarlar menüsüne girin. Sesler ve titreşim altında Ses’e dokunun. Medya kaydırıcısını sağa hareket ettirerek sesini artırın.
5. Rahatsız etme ayarlarını kontrol edin 🌙
Rahatsız etme modu, belli bir süre boyunca bildirim seslerini, arama seslerini engellemenize yardımcı olur. Telefonunuzdan ses çıkmıyorsa bu modda kalmış olabilir. Hızlı Ayarlar panelinden Ayarlar - Sesler - Rahatsız Etmeyin bölümüne giderek özelliğini kapatabilirsiniz. Bu arada video izlerken, müzik çalarken, arama yaparken vs. rahatsız etme modunun açık olması sesi engellemez.
6. Bluetooth kulaklığın bağlı olmadığından emin olun 🎧
7. Hoparlörü temizleyin 💨
8. Tüm ayarları sıfırlayın
Telefonu fabrika ayarlarına döndürmek, yazılımdan kaynaklı birçok sorunun en basit ve etkili çözümüdür. iPhone, Samsung veya başka marka telefonunuzu teknik servise götürmeden önce mutlaka varsayılan ayarları geri döndürün. Telefonunuzun ayarlarını sıfırladığınızda hoparlörü devre dışı bırakmış olabilecek herhangi bir uygulama veya yazılım ayarı da ortadan kalkacaktır.
Telefonun sesi çıkmıyor neden olabilir 🤔
- Telefon harici ses kaynağına bağlandığında
- Telefon kulaklık modunda kaldığında
- Hoparlör kirli veya ıslak olduğunda
- Uygulama sesleri engelliyorsa
- Videonun sesi otomatik olarak kapatılmışsa
“Telefondan ses gelmiyor” iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, Redmi veya başka marka Android telefonda yaşanabilen sorunlardan. Eğer telefonunuzun hoparlörü arızalanmamışsa, sorun donanım kaynaklı değilse, yukarıdaki çözüm önerileriyle telefonun sesi çıkmıyor, hoparlöründen ses gelmiyor sorununu servise gitmeden çözebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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